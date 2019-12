Chcesz pracować z królową Elżbietą II? Pałac Buckingham rekrutuje

Polacy od zawsze szukali pracy i zarabiali poza granicami kraju. Z raportu firmy Euro-Tax wynika, że średnie zarobki Polaków pracujących w innych krajach Europy wyniosły w 2018 r. ponad 8,6 tys. zł, co oznacza, że wzrosły prawie o tysiąc złotych, czyli prawie 12 proc. Euro-Tax szacuje, że łączne dochody polskich emigrantów zarobkowych w krajach Unii osiągnęły w 2018 r. rekordową wartość 154,5 mld zł, o jedną siódmą więcej niż rok wcześniej.

Rośnie też liczba specjalistów i fachowców, którzy w poszukiwaniu coraz lepszych warunków przemieszczają się z kraju do kraju, podobnie jak pracownicy międzynarodowych korporacji.

Obecnie na brytyjskim rynku pracy pojawiła się oferta dla specjalistów do spraw mediów społecznościowych, którzy chcą pracować w Pałac Buckingham.

Królowa Elżbieta II szuka specjalisty, który zajmie się jej mediami społecznościowymi. Poszukiwana osoba zajmie stanowisko head of digital engagement. Do obowiązków nowego pracownika ma też należeć dbanie o ekspozycję królowej Elżbiety II w mediach internetowych.

Czytaj też:A może tak wszystko rzucić i zająć się... Oto 10 ofert pracy dla marzycieli

W ogłoszeniu czytamy: "Czy to oficjalna wizyta państwowa, czy królewskie zaręczyny - twoim zadaniem będzie promowanie tych wydarzeń w internecie, tak by przykuły jak największą uwagę i dotarły do jak największego grona odbiorców" - informują wirtualnemedia.pl.

Kandydaci powinni wyróżniać się innowacyjnością, kreatywnością, zdolnością do pracy pod presją czasu i myśleniem strategicznym. Ponadto wymagane są znajomość języka html, doświadczenie w tworzeniu treści do internetu dla różnych grup odbiorców oraz „wzorowe i zniewalające” umiejętności redakcyjne.

Pensja zatrudnionej osoby ma 45-50 tys. funtów rocznie (ok. 225-250 tys. zł). W ramach benefitów pozapłacowych, rodzina królewska zapewnia na stanowisku bezpłatny lunch.

Etat to 37,5 godziny tygodniowo od poniedziałku do piątku w Pałacu Buckingham.

Rekrutacja trwa do 24 grudnia br., natomiast rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na początku stycznia 2020.