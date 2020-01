Chcesz pracować w służbach mundurowych? Straż graniczna rekrutuje

Nowi funkcjonariusze mają pełnić służbę m.in. w placówkach Straży Granicznej w: Opolu, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej oraz Katowicach-Pyrzowicach.

Plan przyjęć przewiduje przyjęcie do śląskiego oddziału: w lutym do 5 osób, w czerwcu do 10 osób oraz w październiku do 10 osób.

Nabór odbywa się w dwóch etapach.

Przyszli funkcjonariusze będą sprawować swoje obowiązki w: Rudzie Śląskiej, Raciborzu, Bielsku - Białej, Katowicach – Pyrzowicach, Sosnowcu, Częstochowie oraz w Opolu. Będą brali także udział w misjach zagranicznych.

Zainteresowani podjęciem służby mogą składać oferty osobiście w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu w poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach 9.00 - 15.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy (Wydział Kadr i Szkolenia) lub w Placówkach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w godzinach 12:30 - 17:30 w kilku podanych na stronie internetowej oddziału terminach.

Katalog warunków, które trzeba spełnić

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba, która spełnia określone warunki. Musi posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, zdolność psychiczną i fizyczną do służby oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej, mieć nieposzlakowaną opinię, nie być karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych.

Warunkiem jest ponadto gotowość podporządkowania się szczególnej dyscyplinie, przekazanie rękojmi zachowania tajemnicy oraz poddanie się procedurze kwalifikacyjnej i zdanie egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. O miejsce w SG może starać się osoba, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat.

Nabór do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach. Dwa etapy kwalifikacyjne Pierwszy, przeprowadzany w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu, składa się z: przyjęcia pisemnego podania o przyjęcie do służby wraz z pozostałymi dokumentami; przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów; wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej; sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym; przeprowadzenia testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata, badań psychofizjologicznych oraz postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Sprawdź Straż Graniczna szuka funkcjonariuszy, także w centrum kraju. Obejmuje on także nieobowiązkowy próbny test sprawności fizycznej, w którym uczestnictwo kandydata uzależnione jest od uzyskania przez niego we własnym zakresie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Zaświadczenie nie może być jednak wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu. Drugi etap przeprowadzany jest w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn lub Lubań). Składa się z testów pisemnych obejmujących wiedzę ogólną, znajomość wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego) oraz testu sprawności fizycznej (tu też potrzebne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w teście). Na koniec przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, a po wszystkim następuje ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską.

