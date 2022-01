Chce otworzyć Straż Graniczną na kandydatów. Wystarczy znieść jedno ograniczenie

O zniesienie górnej granicy wieku dla kandydatów do Straży Granicznej apeluje autor petycji, jaka trafiła do Sejmu. Dziś o pracę w tej formacji mogą starać się osoby, które nie ukończyły 35. roku życia.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w 2020 roku w Straży Granicznej pracowało ponad 17 tys. osób - funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych (fot. Facebook/Straż Graniczna)

Zgodnie z ustawą o funkcjonowaniu Straży Granicznej o przyjęcie do służby mogą się ubiegać kandydaci, którzy nie ukończyli 35. roku życia (art. 31 ust.1b ustawy z dnia 12 października 1990 roku o straży granicznej). To dość mocno zawęża grono kandydatów, którzy mogą ubiega się o pracę w tej jednostce.

Zdaniem autora petycji (nie wyraził zgodny na podanie swoich danych osobowych) ograniczenie to powinno zostać zniesione. Tak, by aplikować do SG mogły również osoby, które przekroczyły ten wiek.

- Uważam że, przy obecnym i narastającym kryzysie migracyjnym jest to bezzasadne oraz

dyskryminujące zwłaszcza że formacje takie jak Policja, Straż Pożarna, SOP, Służba Celna czy

Służba Więzienna nie stosują takich ograniczeń wiekowych dla kandydatów do służby (Straż

Graniczna to jedyna formacja która stosuje ograniczenia wiekowe) - tłumaczy autor petycji.

Dodaje też, że zmiana zachęciłaby większe grono osób chętnych do służby.

Osoby zainteresowane pracą w SG powinny mieć m.in. wyłącznie obywatelstwo polskie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, nie być karanymi, legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz mieć zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Pierwszy etap polega na złożeniu wymaganych dokumentów, przejściu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów psychologicznych.

Drugi etap jest dużo bardziej skomplikowany. Sprawdza już wiedzę i umiejętności kandydatów do pracy w SG. Składa się na niego testy z wiedzy ogólnej i znajomości języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz kolejnej - pełnej - rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo kandydat przechodzi badanie psychofizjologiczne przeprowadzane po pozytywnym badaniu psychologicznym a przed skierowaniem do komisji lekarskiej. Odbędzie się też postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz konieczne jest spotkanie z lekarzami zasiadającymi w Rejonowej Komisji Lekarskiej, którzy ostatecznie ocenią stan zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata do pracy.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w 2020 roku w Straży Granicznej pracowało ponad 17 tys. osób - funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto to 6,3 tys. zł. Na starcie - w trakcie szkolenia - wynagrodzenie strażników wynosi ponad 2,5 tys. zł netto. Wraz ze zdobytym doświadczeniem i kolejnymi poziomami zaszeregowania rośnie.

