Chcą nie tylko dobrej płacy, ale jawnych wynagrodzeń i pracy zdalnej

Aż 63 proc. kandydatów z branży IT nie odpowiada na oferty pracy, w których brakuje informacji o wynagrodzeniu na danym stanowisku pracy.

Obecnie jawność wynagrodzeń w IT staje się standardem.

Elastyczność to jedna z kluczowych kwestii, której obecnie oczekują pracownicy.

IT charakteryzuje się największym bezpieczeństwem pracy. Nawet jeśli jeden projekt nagle się kończy, znalezienie pracy trwa maksymalnie tydzień, a często jeden telefon do rekrutera wystarcza, by mieć już ustalony start w nowej pracy. Ze względu na niezwykle wysokie zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów IT oraz bardzo wysokie stawki kandydaci mają większe wymagania względem nowych ofert pracy i proponowanych warunków zatrudnienia. Im wyższej klasy specjalista, tym większe znaczenie w rekrutacji odgrywa oferowana forma współpracy.

Czytaj: Konkurencja firm i wysokie koszty pracy prowadzą do "uspokojenia" płac w IT

- Eksperci IT preferują zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B, jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu to minimum. Ci, którzy preferują umowę o pracę, oczekują uwzględnienia kosztów praw autorskich na poziomie 50-90 proc., by wynagrodzenie netto było jak najwyższe. Pracodawcy, którzy uwzględniają obie formy zatrudnienia oraz pracę zdalną mają największe szanse na zatrudnienie najlepszych pracowników – komentuje Katarzyna Cioczek-Dziewulska, executive manager w firmie doradztwa personalnego HRK.

Jawność wynagrodzeń i forma zatrudnienia

Aż 63 proc. kandydatów z branży IT nie odpowiada na oferty pracy, w których brakuje informacji o wynagrodzeniu na danym stanowisku pracy. Dla firm jednak jawność wynagrodzeń wciąż budzi wiele wątpliwości, m.in. czy podając kwotę nie zdradzimy konkurencji naszej polityki płacowej, czy dana kwota nie zamknie nam negocjacji niższych stawek, czy też nie ucierpi na tym nasz wizerunek?

Jak wynika z wcześniejszych badań firmy rekrutacyjnej HRK, obecnie tylko 14 proc. firm podaje informacje o wynagrodzeniu w wybranych ogłoszeniach o pracę, zaś 63 proc. firm stosuje widełki płacowe. Jednak w przypadku branży IT, 47 proc. firm stosujących jawność wynagrodzeń w 2019 r. odnotowało zwiększenie liczby kandydatów, których oczekiwania są zbieżne z ofertą firmy. Do tego zauważono skrócenie czasu procesu rekrutacyjnego oraz pozytywny wpływ na wizerunek firmy na rynku pracy. Obecnie jawność wynagrodzeń w IT staje się standardem.

CZYTAJ DALEJ »

Mimo rosnącego wśród programistów trendu pracy na umowie B2B, ciągle 41 proc. z nich preferuje umowę o pracę. Jeśli pracodawcy maja możliwość zatrudniania na umowy B2B zyskują dodatkową pulę kandydatów, 38 proc. rynku, które preferuje tę formę zatrudnienia. Jedynie 18 proc. badanych zadeklarowało, że forma zatrudnienia jest im obojętna. Praca zdalna Elastyczność to jedna z kluczowych kwestii, których obecnie oczekują pracownicy. Coraz więcej osób chce unikać spędzania wielu godzin w biurze, zwłaszcza gdy dane zadanie zostało już wykonane. Firmy poprzez pracę zdalną z kolei mogą redukować koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy. Wzrost efektywności pracowników wiąże się z osiąganiem większych korzyści przez firmę. Jak pokazuje raport HRK, dla 62 proc. pracowników sektora IT możliwość pracy zdalnej stanowi główny czynnik decydujący o wzięciu udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W przypadku budowy całych zespołów lub niszowych specjalizacji, często decyduje to o sukcesie rekrutacji. Dla 38 proc. badanych 20 proc. czasu pracy zdalnej jest satysfakcjonujące, co stanowi średnio 1 dzień w tygodniu i jest traktowane raczej okazjonalnie. Opcja pracy zdalnej daje poczucie zaufania ze strony pracodawcy, swobodę działania oraz równowagę między życiem prywatnym a pracą. - W niektórych technologiach, jak np. iOS, kandydaci są wyjątkowo nastawieni na pracę projektową, zdalną. Nie chcą wiązać się z jednym klientem, ponieważ ważny jest dla nich rozwój i poszerzanie portfolio projektowego. Dlatego bardzo istotna, z mojego punktu widzenia, jest obserwacja szybko zmieniających się trendów wśród kandydatów na rynku IT – mówi Katarzyna Cioczek-Dziewulska z HRK . Remedium Obecnie nie tylko wynagrodzeniem można skłonić kandydata z sektora IT do pracy w danej organizacji, coraz istotniejsze stają się kwestie związane z elastycznością i zaufaniem. Pracodawcy, którzy chcą mieć przewagę konkurencyjną, powinni otwarcie prezentować widełki finansowe na poszczególne stanowiska, wprowadzić opcję pracy zdalnej (co najmniej w 20 proc.) oraz uwzględnić kandydatów chętnych do zatrudnienia na umowę o pracę, ale również B2B.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!