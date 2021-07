Chatboty już nie tylko selekcjonują kandydatów. Prowadzą z nimi rozmowy

Firma Emplocity opracowała chatbota Q&A, który usprawni komunikację z kandydatami - zainteresowani będą mogli zapytać o dowolne interesujące ich kwestie związane z pracą, poznać specyfikę poszczególnych spółek, zapytać o benefity, ścieżkę kariery czy sposób aplikowania.

Coraz więcej firm na całym świecie decyduje się na użycie algorytmów sztucznej inteligencji jako wsparcia poszczególnych etapów lub nawet całego procesu rekrutacji.

Jednym z przykładów jest Emplobot, który wspiera i wyręcza rekruterów w najbardziej powtarzalnych czynnościach, szczególnie w początkowej fazie rekrutacji. Z bota stworzonego przez Emplocity korzystają m.in. PKO BP, Bank Zachodni WBK, Nationale-Nederlanden czy firma Budimex. Podczas rozmowy z kandydatem bot pyta o jego doświadczenie zawodowe, umiejętności, dyspozycyjność i oczekiwania finansowe, a następnie na tej podstawie tworzy jego profil. Mając komplet informacji przygotowanych przez system, rekruter szybko może podjąć decyzję i zaprosić kandydata na spotkanie. Dzięki temu całościowy proces rekrutacji ulegnie skróceniu i uproszczeniu.

Spółka jednak na tym nie poprzestała i poszła o krok dalej - opracowała chatbota Q&A, który usprawni komunikację z kandydatami. Bot do rozmowy wykorzystuje dedykowaną mu stronę internetową, która jest unikalna dla każdego pracodawcy. Po rozpoczęciu rozmowy kandydat w sposób anonimowy może zapytać o dowolne interesujące go kwestie związane z pracą, poznać specyfikę poszczególnych spółek, zapytać o benefity, ścieżkę kariery czy sposób aplikowania. Jeżeli zada pytanie, na które chatbot nie zna odpowiedzi, może je przesłać do dedykowanego pracownika firmy i uzyskać odpowiedź bezpośrednio od niego w oknie chatu, na maila lub SMS.

- Klienci korzystający z naszych innych rozwiązań chatbotowych dla HR-u wskazywali, że kolejnym, bardzo czasochłonnym zadaniem w trakcie rekrutacji jest odpowiadanie na powtarzalne pytania kandydatów. Znamy firmy, które dostają kilkadziesiąt zapytań dziennie i systematycznie na nie odpowiadają, angażując swoje zasoby ludzkie. Szybka, bezpośrednia i personalizowana komunikacja z kandydatami jest dla nich ważnym aspektem budowania wizerunku dobrego pracodawcy, jednak konieczność delegowania pracownika, który przez kilka godzin dziennie odpowiada na proste pytania to zwyczajna strata czasu i pieniędzy. Zdecydowaliśmy, że wesprzemy ich w tym obszarze. Tak powstał Q&A BOT - wyjaśnił Krzysztof Sobczak, CEO Emplocity.

Bot Emplocity to niejedyny przykład na polskim rynku. Na wdrożenie chatbota zdecydował się także serwis Pracuj.pl. Jego użytkownicy mogą poszukiwać pracy w aplikacji Messenger. Pomoże im w tym wirtualny doradca – chatbot Radzimił. To wirtualny doradca dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Kolejny przykład to Bonifacy, robot wykorzystujący AI, który wspiera konsultantów w firmie rekrutacyjnej Antal. Także grupa Adecco pracuje nad tym, by wyszukiwanie dopasowanych ofert pracy zachodziło automatycznie.

Kandydaci sceptyczni

Eksperci Pracuj.pl zapytali ludzi o to, jak zareagowaliby na informację o zaangażowaniu AI we wstępną selekcję CV kandydatów na stanowisko pracy, które ich interesuje. Jak się okazuje, w gronie osób zniechęconych do starań o pracę znalazło się 36 proc. badanych. Z kolei 43 proc. badanych nie zmieniłoby swojego nastawienia do rekrutacji, a co piąta osoba (21 proc.) byłaby nawet bardziej skłonna do aplikowania.

Czym innym jest jednak ogólny stosunek do wykorzystania sztucznej inteligencji w rekrutacji, a czym innym ocena jej użycia do konkretnych celów. Okazuje się, że najmniejszy entuzjazm wykazywany jest wobec podejmowania przez AI ostatecznej decyzji o zatrudnieniu - takie działanie pozytywnie ocenia zaledwie 33,5 proc. badanych, niewiele mniej ma do niego negatywny stosunek (31,5 proc.). Niewiele mniej kontrowersji budzi prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online przez bota (43 proc. pozytywnych ocen) oraz wstępna selekcja CV przez AI (44,5 proc.).



Mniejsze kontrowersje budzi natomiast wsparcie AI przy przygotowaniu się do aplikowania - ponad połowa badanych pozytywnie ocenia możliwość otrzymania sugestii do treści CV od sztucznej inteligencji lub autouzupełnianie przez nią CV na podstawie dostępnych danych. Negatywnie do tych dwóch aspektów odnosi się nieco ponad co dziesiąty badany. Niemal równie rzadko Polacy artykułują wyraźnie negatywny stosunek wobec porad zawodowych od AI i botów rekrutacyjnych.