Centralny Port Komunikacyjny zapewni 300 tys. miejsc pracy?

Firma analityczna Kearney przygotowała drugą część raportu poświęconego Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, tym razem oceniając jego wpływ na gospodarkę w latach 2028-2040. - Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie - wyliczyła.

Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (Fot. mat. pras.)

W części pierwszej raportu, która została opublikowana w lipcu tego roku, analitycy skoncentrowali się na okresie budowy CPK. W przypadku portu lotniczego oznacza to czas do końca 2027 r., a dla inwestycji kolejowych - do końca 2034 r.

- Już w 2028 r. Port Solidarność zapewni w gospodarce 238 tys. nowych miejsc pracy. W 2040 r. zatrudnienie związane z lotnictwem wzrośnie do 217 tys. miejsc pracy, podczas gdy segment powiązany z koleją osiągnie pułap 73 tys. nowych etatów - wywnioskowała firma Kearney w drugiej części raportu.

Druga część raportu pn. "Analiza wpływu działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego otoczenia na gospodarkę w Polsce" dotyczy okresu 2028-2040, czyli 13 lat po zakładanym uruchomieniu: Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowo-drogowym i ponad 500 km z planowanych 1 800 km nowych linii dużych prędkości.

– Ten raport pokazuje, że CPK opłaci się Polsce, Polakom i gospodarce – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw CPK. – Jeśli weźmiemy pod uwagę, że finansowanie budowy portu lotniczego ma się odbywać w znacznej części na zasadach komercyjnych, a inwestycje kolejowe będą współfinansowane z funduszy unijnych, widać czarno na białym, że przygotowania do tej inwestycji powinny być kontynuowane – dodaje.

Prezes CPK Mikołaj Wild zwraca uwagę, że planowany port to ułatwienie transportowe, nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe.

- Nasza inwestycja przeobrazi całe sektory gospodarki. CPK nie tylko zmieni sposób, w jaki podróżujemy, w jaki prowadzimy inwestycje publiczne, w jaki rozwijamy miasta i w jaki współpracujemy z innymi gospodarkami, jednocześnie będzie znaczącym bodźcem dla Polski i dla regionu – mówi Mikołaj Wild.

Podobne wnioski płyną z drugiej części raportu firmy Kearney. Zdaniem jego twórców już w 2028 r. Port Solidarność zapewni w gospodarce 238 tys. nowych miejsc pracy. Dwanaście lat później natomiast zatrudnienie związane z lotnictwem ma wzrosnąć do 217 tys. miejsc pracy, a w kolei do 73 tys. nowych etatów, co w sumie daje liczbę 290 tys.

- W odróżnieniu od etapu budowy CPK, podczas którego poziom oddziaływania na gospodarkę kalkulowaliśmy na podstawie nakładów inwestycyjnych, po planowanym na 2027 r. otwarciu portu lotniczego korzyści ekonomiczne będą uzależnione w dużej mierze od obsługiwanej liczby pasażerów i ilości towarów – mówi Tomasz Szykulski, senior consultant firmy Kearney. – Na wpływ składają się też zarówno ukończone do 2027 r., jak też trwające po tej dacie inwestycje kolejowe oraz infrastruktura drogowa i otoczenie portu – dodaje. Eksperci z firmy Kearney wyliczyli, że już w pierwszym roku funkcjonowania nowego lotniska i pierwszego etapu części inwestycji kolejowych (ponad 500 km z 1 800 km planowanych km linii kolejowych ), centralny port powinien wygenerować wzrost całkowitej produkcji w Polsce o 71 mld zł. Wartość dodana brutto, czyli suma dodatkowych zysków przedsiębiorstw, wynagrodzeń pracowników i amortyzacji środków trwałych, ma z kolei za sprawą CPK zwiększyć się w 2028 r. o ponad 50 mld zł. Sprawdź Ogromne zarobki członków zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Autorzy raportu wskazali, że od chwili otwarcia większość spośród spodziewanych korzyści CPK będzie stanowił tzw. wpływ katalityczny, na który składają się zyski dla gospodarki wynikające m.in. z poprawy dostępności komunikacyjnej kraju i regionu, rozwoju turystyki, wzrostu mobilności mieszkańców, pobudzania innowacji i nowych technologii oraz rozwoju segmentu cargo, przemysłu, biznesu itd.



Prognozują, że wzrost łącznej produkcji z tytułu działalności CPK i infrastruktury powiązanej sięgnie w latach 2028-2040 986 mld zł, a wartość dodana brutto zwiększy się w sumie o 780 mld zł. – Inwestycje zrealizowane w ramach programu CPK pozwolą na wygenerowanie korzyści istotnie przewyższających maksymalny potencjał obecnego Lotniska Chopina, którego główne ograniczenie stanowić będzie przepustowość infrastruktury. W porównaniu z Chopinem dodatkowy efekt z tytułu istnienia CPK w okresie prognozy wyniesie od 26 do 48 mld zł wartości dodanej brutto rocznie oraz 120-173 tys. dodatkowych miejsc pracy – twierdzi Tomasz Szykulski. Pełną wersję drugiej części raportu udostępniamy poniżej.

