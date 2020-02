Centra usług biznesowych poszukują specjalistów

W Polsce działa w tej chwili 1400 centrów nowoczesnych usług biznesowych.

Według danych ABSL, zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu na przestrzeni lat 2015-2019 wzrosło w Polsce ponad dwukrotnie: ze 150 tys. pracowników w 2015 roku do 307 000 osób w roku ubiegłym. Z prognoz wynika, że w 2020 roku poziom zatrudnienia w sektorze przekroczy wartość 330 000. W Polsce działa w tej chwili 1400 centrów nowoczesnych usług biznesowych.

Największym pracodawcą sektora jest zatrudniające ponad 9 tys. osób Capgemini. Firma zakłada, że na początku 2021 roku liczba pracowników przekroczy 10 tys.

- W Capgemini mogą rozpocząć pracę eksperci, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę w IT, u nas nauczą się nie tylko solidnych podstaw, ale będą też mieli okazję do rozwijania swoich umiejętności w takich obszarach jak chmura, boty czy uczenie maszynowe. Będziemy poszukiwać programistów, architektów i developerów IT. A wszędzie tam, gdzie pracuje się z danymi w sieci, potrzebni będą eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. W Capgemini zauważamy rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z obszaru sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyki i uczenia maszynowego. Są to kierunki, w których warto się specjalizować i podejmować wyzwania w nowych zawodach, takich jak: architekt sztucznej inteligencji, inżynier oprogramowania AI, inżynier uczenia maszynowego. Ścieżki rozwoju w tym obszarze stale się rozwijają – tłumaczy Monika Chajdecka, dyrektor HR w Cloud Infrastructure Services Capgemini Polska.

Specjaliści branży IT nie mogą narzekać na brak możliwości rozwoju kariery w skali całego kraju. W 2019, aż 15 proc. ogłoszeń o pracę na Pracuj.pl było kierowanych do specjalistów IT, co daje ponad 82 tysiące ofert. To jedyna branża, w której odnotowano wzrost liczby ogłoszeń w stosunku do 2018 roku.

- Dane te pokazują, że rynek pracy IT stabilizuje się na bardzo wysokim poziomie. Utrzymuje się duże zainteresowanie kandydatami i wysoka aktywność rekrutacyjna firm. Większość z nowo powstających zawodów będzie związanych z kompetencjami cyfrowymi. Jednak mocniej niż znajomość np. języków programowania czy obsługi maszyn, na przyszłość pracy wpływać będzie umiejętność dostosowania się do nowego środowiska zawodowego. Będzie też rosła rola osób o wysoko rozwiniętych kompetencjach miękkich, zdolnych do pracy w zespole i wymiany wiedzy z innymi profesjonalistami – tłumaczy Aleksandra Skwarska, starszy specjalista ds. PR i CSR w Pracuj.pl Najważniejszym z kryteriów zatrudnienia w usługach biznesowych, ze względu na międzynarodowy charakter prowadzonych tutaj procesów i projektów, jest znajomość języków obcych. - Ważnym czynnikiem zatrudnienia jest u nas od lat znajomość języków obcych. To jej poziom często determinuje, czy kandydat przejdzie z sukcesem proces rekrutacji. Na polskim rynku dobra znajomość angielskiego to absolutna podstawa. Niezwykle ceniona wśród specjalistów i ekspertów różnych dziedzin jest również znajomość drugiego języka obcego, a poligloci są na wagę złota. W 2020 roku kładziemy szczególny nacisk na poszukiwanie pracowników z językiem niemieckim, francuskim, niderlandzkim i hiszpańskim. Kandydaci z tak niszowymi językami jak fiński czy szwedzki są również zawsze mile widziani – podkreśla Dominika Nawrocka z Capgemini Polska

