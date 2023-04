Cecha na wagę złota. Tego sztuczna inteligencja się nie nauczy

To, czego sztuczna inteligencja (AI) nie będzie się w stanie nauczyć to kreatywność, umiejętność tworzenia niesztampowych rozwiązań. Osoby, które posiadają te cechy na pewno będą miały przestrzeń żeby pracować, również w IT - mówi Kamila Zawistowska z Accenture Polska.

Kamila Zawistowska, head of talent w Accenture Polska zapytana o to, jak na profil kandydatów do pracy w sektorze IT wpłynie rozwój sztucznej inteligencji, między innymi poprzez takie rozwiązania jak Chat GPT wskazuje, że dziś odpowiedzi na to pytanie szukają eksperci na całym świecie.

Jak dodaje w Accenture Polska wdrożono koncepcję lifelong learning i growth mindset (koncepcję ciągłego uczenia się i ciągłego rozwijania kompetencji).

- To nasze standardowe podejście, które stosujemy również podczas rozmów rekrutacyjnych. W wykonaniu jest bardzo proste, polega na tym, że potencjalnych kandydatów pytamy czego się ostatnio nauczyli - wyjaśnia. - Kandydaci potrafią opowiadać o niesamowicie ciekawych rzeczach. Dzięki temu wiemy, czy pracownik jest chętny do poszerzania swoich horyzontów, do podążania za pewnymi trendami i przyswajania nowych umiejętności - dodaje.

Zapytana o to, jakich cech poszukują u kandydatów, w pierwszej kolejności wskazuje na ciekawość świata, chęć poznawania nowych rzeczy, rozwoju. Listę uzupełniają kompetencje miękkie: empatia, umiejętność dostosowywania się do zmian, inteligencja emocjonalna, umiejętność współpracy z drugim człowiekiem.

- Myślę, że to na co najmocniej zwracamy uwagę i czego sztuczna inteligencja nie jest w stanie nam zapewnić, to rozumienie niuansów, chociażby w relacjach pracownik-klient czy po prostu człowiek-człowiek. To, czego sztuczna inteligencja nie będzie się w stanie nauczyć to kreatywność, umiejętność tworzenia niesztampowych rozwiązań, patrzenie out of the box. Osoby, które posiadają te cechy na pewno będą miały przestrzeń, żeby pracować, również w IT. Moim zdaniem właśnie te umiejętności będą nam kreować przyszłość rekrutacji - podsumowuje nasza rozmówczyni.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl