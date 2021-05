CCC wspiera młodych. Rekrutuje na płatny staż

Ruszyła rekrutacja na wakacyjnego staż FashionTech Summer Camp CCC. Blisko 50 studentów i absolwentów będzie miało okazję zdobywać doświadczenie zawodowe w obszarach fashion, technologie i zarządzanie organizacją.

Ponad 60 proc. stażystów dołączyło na stałe do zespołu CCC (Fot. CCC)

CCC zaprasza studentów 4. roku oraz absolwentów do wzięcia udziału w płatnym, trzymiesięcznym programie stażowym. Młodzi będą mieli szansę rozwijać swoje umiejętności w trzech obszarach biznesowych: technologicznym (IT, e-commerce czy CRM), fashion (dział kreacji i dział produktu) oraz zarządzania organizacją (finanse, HR, zarządzanie projektami). Część stażystów będzie mogła pracować w systemie hybrydowym lub zdalnym.

- Dotychczas ponad 60 proc. stażystów dołączyło na stałe do naszego zespołu i realizuje się w wybranych przez siebie obszarach. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są pierwsze kroki w zawodowej karierze. Stawiamy więc na ambitne zadania i duże wsparcie w codziennej pracy – mówi Kaja Gryciak, employer branding & culture manager w CCC.

Nie tylko CCC szuka stażystów. Niedawno Empik ogłosił nabór do programu stażowego, który został przedłużony z dwóch do sześciu miesięcy. Do programu finalnie zostanie zaproszonych 12 osób. Każda z nich, przez pół roku będzie mogła rozwijać się zawodowo w jednym z następujących obszarów: big data engineering, e-commerce analytics, digital marketing, product &platform development, IT oraz supply chain/logistyka.

Kolejną firmą, która szuka stażystów jest produkująca farby i lakiery firma Śnieżka. W tym przypadku staż będzie trwał 3 miesiące – od początku lipca do końca września. Mogą wziąć w nim udział zarówno studenci ostatnich lat, jak i absolwenci w ciągu dwóch lat po skończeniu studiów.

Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w jednym z dziewięciu obszarów: księgowość, badania i rozwój, transformacja cyfrowa i IT, obsługa klienta krajowego w zespole e-commerce, sprzedaż eksportowa, marketing strategiczny, dane i analityka, spedycja, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Również Kaufland szuka 30 stażystów, z którymi nawiąże roczną współpracę. Sieć oferuje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto miesięcznie, a dla najlepszych szansa rozpoczęcia kariery zawodowej na stanowisku menedżerskim.

