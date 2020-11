Capgemini szuka stażystów. 50 informatyków ma szansę na zdobycie doświadczenia

Kraków jest polskim liderem pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych. Jednym z pracodawców w tym regionie jest Capgemini, które właśnie rozpoczyna rekrutację w ramach programu płatnego stażu „Start w IT”.

Blisko 9 tys. studentów kierunków informatycznych oraz 7,5 tys. uczniów na kierunkach językowych – to atrakcyjna wizja rynku dla centrów usług biznesowych o charakterze IT. Stąd też ponad 16,2 tys. krakowskich miejsc pracy oferowanych jest przez właśnie tak sprofilowane centra.

Wśród 234 centrów biznesowych zlokalizowanych w Krakowie znajduje się także Capgemini, zatrudniający ponad 9,4 tys. osób w Polsce, w tym blisko 4,4 tys. osób na rynku małopolskim. Marka w Krakowie prowadzi działalność w ramach dwóch jednostek biznesowych: Capgemini Cloud Infrastructure Services oraz Capgemini Business Services, gdzie zatrudnia szerokie spektrum specjalistów z obszaru IT, w tym m.in. cloud computing, projektowania, tworzenia, testowania i wdrażania rozwiązań IT, zarządzania projektami IT, wsparcia infrastruktury IT i transformacji cyfrowej firm.

Niedawno ruszył płatny program stażowy „Start w IT”, w ramach którego Capgemini planuje zrekrutować do końca roku 50 specjalistów. Program zakłada 6-miesięczną umowę o pracę z możliwością przedłużenia w ramach 10 różnych specjalizacji m.in. AI i analityki, DevOps, bezpieczeństwa cybernetycznego, czy też testowania. Oferta kierowana jest przede wszystkim do specjalistów IT oraz studentów 3, 4 lub 5 roku kierunków IT.

Wymagana jest również znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, a także dyspozycyjność w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin tygodniowo. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wdrożenie oraz staż są prowadzone w formie online, jednak w perspektywie powrotu do pracy stacjonarnej, oferujemy miejsce w naszej krakowskiej lub katowickiej siedzibie.

Kraków to jedna z głównych lokalizacji sektora usług biznesowych na świecie, zajmując 11 miejsce według Tholons Services Globalization CITY INDEX w 2019 r. A jak wynika z raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020” Kraków ma aż 23 proc. udziału w ogólnym zatrudnieniu w sektorze, co stawia go na pozycji lidera w kraju. W perspektywie ostatniego roku w Krakowie powstało ponad 2,7 tys. nowych miejsc pracy w centrach usług biznesowych, a prognozy wskazują, że zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze nieustannie będzie rosło.



W 2021 r. przewidywany jest wzrost liczby krakowskich miejsc pracy w centrach usług biznesowych nawet do 78 tys. Rynek ten jest niezwykle otwarty i atrakcyjny dla nowych inwestorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych, a co więcej także firmy już zlokalizowane na tym terenie otwierają nowe filie, departamenty poszerzając zakres oferowanych miejsc pracy.

Na tak atrakcyjną sytuację krakowskiego rynku pracy wpływ ma wiele czynników – między innymi kluczową kwestią jest duża ilość wykwalifikowanych pracowników. W 21 małopolskich uczelniach wyższych studiuje prawie 130 tys. osób, a rocznie na tutejszy rynek pracy wchodzi ponad 37 tys. specjalistów.

W strukturze zatrudnienia sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce już ponad 50 proc. pracowników obsługuje procesy zaawansowane o wysokiej wartości dodanej - jak mówi raport o zatrudnieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

- Specjalista pracujący w centrach biznesowych Capgemini to statystycznie osoba z wykształceniem wyższym, znająca dwa języki obce, w wieku 32 lat. Najczęściej to właśnie u nas pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności z obszaru IT od podstaw. Są wśród nas przedstawiciele trzech pokoleń, z których większość stanowi pokolenie Y, bo jest to ponad 70 proc. zatrudnionych. Pozostałe 16 proc. to pracownicy należący do pokolenia Z oraz ponad 13 proc. stanowią osoby z generacji X. Jesteśmy też bardzo dumni z faktu, że ponad połowa naszych pracowników to kobiety - mówi Monika Chajdacka, dyrektor HR w Cloud Infrastructure Services w Capgemini Polska.

Praca w IT

Choć ostatnie miesiące są dla wielu branż niezwykle trudne, także ze względu na nowe wyzwania, z którymi dotychczas firmy nie miały okazji się zmierzyć, to sektor IT w dużej mierze może czuć się bezpiecznie.

Jak wskazuje serwis Pracuj.pl, w pierwszych trzech kwartałach (styczeń-wrzesień) 2020 r. pojawiło się ponad 53 tys. ogłoszeń kierowanych do osób specjalizujących się w tematach nowych technologii, co stanowi 14 proc. wszystkich ogłoszeń umieszczonych na portalu. Oznacza to, że pracownicy IT są trzecią najbardziej popularną grupą kandydatów wśród pracodawców.

- Dane przytoczone przez Pracuj.pl wskazują, że branża IT jest dość odporna na dynamiczną sytuację rynkową. Popyt na usługi z zakresu nowych technologii jest duży i zgodnie z prognozami wciąż rośnie. Większym zainteresowaniem cieszą się specjaliści o bogatszym doświadczeniu – przede wszystkim inżynierowie i architekci IT. Jednak sektor IT jest na tyle chłonny, że pracownicy o zróżnicowanym poziomie wiedzy i doświadczenia, w tym także osoby o kompetencjach miękkich, mogą liczyć na pracę w branży, tym bardziej, że prowadzone są programy stażowe, czy też szkolenia wewnętrzne z określonych narzędzi lub technologii – mówi Bruno Bouquet, wiceprezydent w Capgemini Polska.