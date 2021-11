Capgemini rozwija oddział w Lublinie i rusza z rekrutacją

Dziś w lubelskim oddziale Capgemini zatrudnionych jest 100 osób pracujących w ośmiu językach. W najbliższych miesiącach oddział ma podwoić swoje szeregi, a docelowo będzie zatrudniać 400 osób.

km

• 9 lis 2021 13:37





Zespół Capgemini w Lublinie w najbliższych miesiącach powiększy się dwukrotnie (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Oddział Capgemini w Lublinie, zgodnie z planami w najbliższych miesiącach powiększy się dwukrotnie. Specjaliści z lubelskiego oddziału Cloud Infrastructure Services na co dzień pracują w ośmiu językach, wśród których najpopularniejszymi są angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. Przygotowując się na zachodzące zmiany i wzrosty kadrowe, firma powiększy swoją przestrzeń biurową w Lublinie do 2600 mkw.

- Podwojenie liczby osób pracujących w naszym oddziale w Lublinie to pierwszy krok do realizacji długoterminowych celów – docelowo będzie nas ok. 400 i w tę liczbę pracowników planujemy zatrudnić w perspektywie dwóch lat. Obecnie zespół w Lublinie w głównej mierze zajmuje się usługami takimi jak service desk czy monitoring infrastruktury IT. W związku z tym, że wielu naszym klientom świadczymy usługi w systemie 24/7, umożliwia to pracę nawet osobom studiującym dziennie, które są w stanie godzić pracę z zajęciami. Do naszego oddziału poszukujemy zarówno osób początkujących, absolwentów, zainteresowanych wejściem do świata IT jak i zaawansowanych, doświadczonych w obszarach takich jak project management, cyber security czy zarządzanie procesami ITIL. Kluczową cechą łącząca wszystkich kandydatów jest znajomość wybranego języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę – wyjaśnia Łukasz Gąszczak z lubelskiego oddziału Capgemini Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Firma od początku pandemii stawia na hybrydowy model pracy, jednak, jak zaznacza, prace będzie można świadczyć w trybie w pełni zdalnym.

- Przed kandydatami do pracy w oddziale Cloud Infrastructure Services w Capgemini stoi wiele wyzwań, ale jednocześnie otrzymują oni bardzo duże możliwości rozwoju. Ogromnie ważna z perspektywy firmy jest inwestycja w dostępność platform szkoleniowych obejmujących szkolenia z zakresu biznesu, technologii czy języków obcych. Współpracujemy z wieloma partnerami, których programy szkoleniowe oferują możliwość zdobywania międzynarodowych certyfikatów – wśród nich można wymienić choćby instytucje i firmy takie, jak Harvard czy Microsoft – podkreśla Mariusz Waligóra, team manager CIS w lubelskim oddziale Capgemini Polska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.