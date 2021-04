Capgemini rekrutuje. Szuka pracowników do konkretnego oddziału

Capgemini, dostawca usług IT i konsultingowych, rekrutuje na potęgę. W 2021 r. planuje zwiększyć liczbę pracowników o ponad 850 osób. Rekrutacje na szeroką skalę prowadzone są we Wrocławiu, w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Opolu i Warszawie, ale również w Lublinie.

Capgemini zatrudni w Polsce do końca roku ponad 850 osób (fot. wikipedia.org/flickr.com/Claudio Lobos)

Capgemini w 2019 r. otworzyła w Lublinie polską siedzibę jednej ze swoich linii biznesowych - Cloud Infrastructure Services.

Przez ten czas lubelski zespół mocno się rozbudował, a w najbliższym czasie powiększy się o kolejnych 50 specjalistów.

Przede wszystkim zależy nam na pracownikach z biegłą znajomością języka angielskiego - mówi Tomasz Trzaska, menadżer lubelskiego oddziału Capgemini.

Jak wynika z danych Urzędu Miasta w Lublinie, poziom zatrudnienia w centrach usług biznesowych na rynku lubelskim plasuje się na poziomie ponad 10 tys. osób w ok. 72 placówkach. Obecny rok ma w tym regionie przynieść ponad 200 nowych stanowisk pracy w tym sektorze.

- Lublin to największe miasto Polski Wschodniej i znaczący ośrodek ICT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny rozwój gospodarczy i wysoka jakość życia stawiają nas wśród najatrakcyjniejszych miast dla inwestorów i przyjazne miejsce do życia dla mieszkańców. Cieszy nas dynamiczny rozwój firm w Lublinie, które nie tylko realizują ciekawe i ambitne projekty, ale oferują też przy tym możliwość rozwoju osobistego, co jest czynnikiem niezwykle istotnym dla obecnych i przyszłych pracowników - mówi dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Praca w Capgemini w Lublinie

W styczniu 2019 r. Capgemini wkroczyła na lubelski rynek ze wsparciem ze strony władz miasta. Wśród najważniejszych czynników decydujących o wyborze tej lokalizacji przez francuskiego giganta można wyróżnić dużą dostępność wykwalifikowanej kadry IT i lingwistów, specjalizację regionu w branży IT oraz dobrze wypracowaną sieć kontaktów na linii władze miasta - przedsiębiorstwa - uczelnie wyższe. Każdego roku na tym rynku pojawia się niemalże 1 000 nowych specjalistów IT, gotowych do podjęcia pracy, zatem wybór Lublina jako kolejnego miejsca na rozwój firmy - był jak najbardziej zasadny.

- Dążymy do prężnego rozwoju naszego zespołu, co jest także podyktowane podejmowanymi przez nas nowymi projektami. Stale przyjmujemy nowe wyzwania, obieramy ambitne cele i z sukcesami realizujemy swoje założenia. Przewidujemy, że nasza przestrzeń biurowa w kolejnym roku podwoi się. Poszerzanie naszych lubelskich struktur jest naturalne - poszukujemy specjalistów, którzy doskonale odnajdują się w branży IT, a jednocześnie uzupełnią nasz zespół o dodatkowe umiejętności i kompetencje. Obecnie poszukujemy ok. 30 osób, które miałyby obrać takie stanowiska jak m.in. problem manager, change manager, service level & reporting manager, service catalogue manager - mówi Tomasz Trzaska, menadżer lubelskiego oddziału Capgemini. Obecnie jednym z najważniejszych projektów prowadzonych przez lubelski zespół jest współpraca na rzecz jednego z liderów kanadyjskiego sektora energetycznego, jednak co warto podkreślić, pracownicy Capgemini mają możliwość współpracy z szerokim przekrojem branż i klientów marki. Kogo zatrudnia Capgemini w Lublinie Dział wsparcia technicznego klientów Capgemini zlokalizowany w Lublinie planuje w najbliższym czasie powiększyć się o kolejnych 50 pracowników, a wśród najważniejszych umiejętności, na które zwraca uwagę Tomasz Trzaska, znajdują się języki obce. - Przede wszystkim zależy nam na pracownikach z biegłą znajomością języka angielskiego z racji obsługi w znacznej większości klientów anglojęzycznych, jednak wśród prowadzonych przez nas projektów znajdują się także takie, które wymagają znajomości innych języków np. francuskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, więc specjaliści ze znajomością właśnie tych języków obcych także są mile widziani w naszych strukturach – dodaje Trzaska. Firma z pewnością nacisk położyła na specjalistów z zakresu IT, jednak to nie oznacza, że osoby o umyśle humanistycznym nie mają szans na odnalezienie się w Capgemini. Wiele z oferowanych stanowisk wymaga również wysokiego poziomu komunikatywności, empatii, zrozumienia - w połączeniu z otwartością na aspekty technologiczne, marka Capgemini dostrzega w takim kandydacie duży potencjał. Szanse na odnalezienie się w strukturach firmy mają zarówno osoby doświadczone, od lat pracujące na swoją karierę w branży, ale również ci, którzy dopiero planują budować swoją pozycję na rynku IT.

