Capgemini rekrutuje. Do końca roku chce znaleźć blisko 100 specjalistów IT

Capgemini to firma działająca w branży doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. W ponad 50 krajach firma prawie 350 000 pracowników.

Gdańsk jest ósmą lokalizacją Capgemini w Polsce. Decyzja o budowie nowego oddziału zapadła rok temu i była odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na rynku IT. Oddział w Gdańsku koncentruje się na rozwoju systemów IT z wykorzystaniem technologii webowych przy zastosowaniu metodyk zwinnych. Właśnie poszukuje nowych pracowników.

Aktualnie w oddziale pracuje ponad 200 osób, a do końca tego roku firma planuje

zrekrutować prawie 100 kolejnych - przede wszystkim specjalistów IT programujących w Javie, ale potrzebne są także osoby specjalizujące się we frontendzie i biegłe w takich technologiach, jak Angular, React czy .NET. W Gdańsku rozwija się również dział odpowiedzialny za transformację cyfrową firm z branży finansowej - w planach jest rozbudowanie go jeszcze w tym roku. Tutaj też w pierwszej kolejności poszukiwani będą specjaliści i specjalistki Javy.