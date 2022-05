Capgemini Polska zatrudni 1000 osób w Gdańsku

Capgemini Polska rozwija swoje Centrum nowoczesnych usług dla biznesu. Głównym zadaniem nowo otwartego biura w Gdańsku będą projekty aplikacji webowych realizowanych w systemie Agile i DevOps. Tylko w pierwszym roku firma planuje zatrudnić w gdańskim biurze 200 osób, a w perspektywie najbliższych trzech lat będzie to łącznie około 1000 pracowników.

km

• 23 maj 2022 13:47





W pierwszym roku firma planuje zatrudnić w gdańskim biurze 200 osób (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Poza systemem Agile oraz DevOps nowe centrum będzie realizowało projekty webowe, w których wykorzysta wiodące technologie (Java, .NET, Angular, React). Projekty będą zarządzane lokalnie, co, jak deklaruje firma, z perspektywy klientów będzie atutem nowego centrum Capgemini Polska.

- To, co będzie odróżniało nowy oddział od pozostałych istniejących już centrów Capgemini to skupienie na technologiach webowych w Agile i DevOps – będziemy budować nowy oddział w duchu wartości agile również poza projektami. Na początku skupimy się na specjalizacji, a w kolejnych latach postawimy na dynamiczny rozwój, dywersyfikując zarówno projekty, jak i klientów oraz wzbogacając nasze zespoły o nowe talenty. Bardzo ważne jest dla nas, by pracownicy mieli odpowiedzialność i wpływ na projekty oraz na budowanie nowego centrum – komentuje Jerzy Szwarc, head portfolio NSC w Capgemini Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Praca w największym sklepie Adidasa czeka

W pierwszych miesiącach działalności gdański oddział Capgemini Polska będzie obsługiwał trzech strategicznych klientów. Docelowo centrum ma zwiększać liczbę klientów oraz powiększyć zespół do ok. 1000 pracowników w perspektywie trzech lat.

Pierwszym klientem, z którym będzie współpracować nowego centrum Capgemini będzie Kuehne+Nagel, jedna z wiodących światowych firm logistycznych.

- W gdańskim biurze będziemy prowadzić projekty wdrażania złożonych systemów związanych z usługami logistycznymi zapewniającymi klientom Kuehne+Nagel najszybszą i najbardziej wiarygodną informację o ich transporcie w czasie rzeczywistym - wyjaśnia Paweł Kwaśnica, Kuehne+Nagel delivery executive w Capgemini Polska.

Obecnie Capgemini jest w trakcie rekrutacji pierwszych osób, które zasilą szeregi nowego oddziału. Wśród kandydatów poszukiwane są osoby znające wcześniej wspomniane technologie — Java, .NET, Angular, React oraz posługujące się językiem angielskim.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU