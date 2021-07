Capgemini chce zatrudnić 100 osób. Oferuje pracę zdalną

Dostawca usług IT i konsultingowych Capgemini rekrutuje i rozwija linię biznesową Capgemini Invent. W związku z tym firma zatrudni 100 specjalistów w warszawskiej siedzibie - specjalistów z branży nowych technologii, w tym ekspertów z zakresu data science czy data analytics.

Capgemini rozwija swoje oddziały nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce (Fot. Shutterstock)

Capgemini rozwija kolejny oddział - tym razem w Warszawie.

Poszukuje przede wszystkim pracowników, którzy obejmą stanowiska data science, data analytics, konsultantów i architektów IT, czy też programistów.

Spółka nie zamyka się na kandydatów z Mazowsza, ale także poza regionem - oferuje w pełni zdalny lub hybrydowy model pracy.

Capgemini planuje zwiększyć zatrudnienie w Warszawie i zespoły ulokowane w stolicy rekrutują specjalistów z obszarów biznesu i technologii – m.in. architektów systemów, konsultantów technologii informatycznych, programistów, autorów innowacyjnych rozwiązań technologicznych, ekspertów z obszaru data science, czy też data analytics.

- Do końca 2021 r. planujemy zwiększyć działający już od lat na warszawskim rynku zespół o nowych specjalistów IT z wielu obszarów. Poszukujemy przede wszystkim pracowników, którzy obejmą stanowiska data science, data analytics, konsultantów i architektów IT, czy też programistów. Z racji świadczenia usług klientom z całego świata, mile widziane są osoby posługujące się biegle językami obcymi - w tym głównie angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim – podkreśla Marek Woźny, dyrektor Application Services Market Segment Poland w Capgemini.

Oferta pracy zdalnej

Co istotne, Capgemini poszukuje członków zespołów na rynku mazowieckim, ale nie zamyka się na oferty kandydatów spoza Warszawy, tym samym oferując w pełni zdalny lub hybrydowy model pracy.

- Poszukujemy pracowników wielozadaniowych, którzy łączą zarówno kompetencje analityczne, wspierane narzędziami cyfrowymi, ale także kompetencje miękkie. Niezwykle ważna jest dla nas otwartość na innowacje, chęć uczenia się i zdolności interpersonalne – dodaje Adam Seoudi, HR Business Partner w Capgemini Invent.

Rekrutacja w całej Polsce

Capgemini rozwija swoje oddziały nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce. Francuski gigant planuje zatrudnić 300 nowych specjalistów we wrocławskim i poznańskim oddziale Software Solutions Center, w tym głównie programistów pracujących z technologiami cloudowymi, mikroserwisami, językami obiektowymi.

W Katowicach firma zatrudni 200 specjalistów z obszaru IT i nowych technologii, krakowski zespół poszerzy również o 200 nowych osób, informatyków, ale też konsultantów biznesowych, specjalistów ds. transformacji cyfrowej i inteligentnej automatyzacji. Firma rozbudowuje też lubelski oddział o 50 nowych osób. - Od lat Capgemini jest doceniane zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym w zakresie employer brandingu. Z ogromnym szacunkiem budujemy zgrane, wspierające się i profesjonalne zespoły o zróżnicowanych kompetencjach, predyspozycjach, poziomach doświadczenia. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić maksymalny komfort pracy, idealne warunki do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Chcemy się rozwijać wspólnie, budujemy wyjątkową społeczność – otwartą, przyjazną i wspierającą się, co jest dla nas niezwykłą wartością, którą chcemy się dzielić – podsumowuje Adam Seoudi. Capgemini na świecie zatrudnia 270 tys. pracowników. W Polsce swoje oddziały ma w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, w Poznaniu, Opolu, oraz w Lublinie, w których zatrudnia ponad 9,9 tys. osób.

