Byli gwiazdami rynku pracy. Kryzys podważył tę pozycję

Wpływ pandemii na działalność firm IT jest niewątpliwy. Co czwarta firma zmniejszyła liczbę rekrutacji, a niemal co trzecia zupełnie z nich zrezygnowała - wynika z badania "Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów" przeprowadzonego przez Antal Market Research. - Przed zespołami IT stawiane będą jeszcze wyższe oczekiwania w kwestii zapewnienia ciągłości biznesowej, a dostosowanie się do zmieniającej się gospodarki jest nieuniknione - prognozuje Fabian Pietras, dyrektor Antal IT Services.

Największe kłopoty ze znalezieniem pracy w branży IT będą mieli kandydaci na stanowiska juniorskie (fot. shutterstock)

Największe kłopoty ze znalezieniem pracy w branży IT będą mieli kandydaci na stanowiska juniorskie. W wakacje firmy rekrutowały głównie doświadczonych pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla.

Dla firm ze stabilną pozycją na rynku to szansa na pozyskanie dotychczas niezwykle trudno dostępnych kompetencji. Jednak specjaliści i menedżerowie IT są ostrożniejsi w wyborach i dokładniej weryfikują oferowane warunki, zwłaszcza w aspektach związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia.

Kandydaci do pracy podczas udziału w procesie rekrutacyjnym mogą się spodziewać weryfikacji umiejętności miękkich. Firmy stawiają też obecnie na zatrudnienie pracowników bardziej doświadczonych, którzy nie wymagają dodatkowych szkoleń oraz specjalnych procesów wdrożeniowych - zaznacza Martyna Grunt-Mejer, Consultant, Antal IT Services.

Pracownicy branży IT to jedna z niewielu grup zawodowych, której sytuacja oceniana jest na stabilną. Wpływ pandemii na działalność firm IT jest jednak niewątpliwy. Co czwarta firma zmniejszyła liczbę prowadzonych rekrutacji, a niemal co trzecia - zupełnie z nich zrezygnowała. To może oznaczać koniec złotej ery branży.

Firmy ograniczają rekrutację

Większość organizacji z branży IT nadal prowadzi rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla, jednak niemal co trzecia planuje zrezygnować zupełnie z prowadzenia nowych procesów rekrutacyjnych - wynika z badania "Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów" przeprowadzonego przez Antal Market Research.

Największe kłopoty ze znalezieniem pracy w branży IT będą mieli kandydaci na stanowiska juniorskie. W wakacje firmy z sektora IT w dalszym ciągu prowadziły nabór do pracy, ale rekrutowały głównie doświadczonych pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Takie podejście pozwala zaoszczędzić środki, które trzeba inwestować w szkolenia i wdrożenie do pracy niedoświadczonych osób - wynika z badania.

Plany rekrutacyjne (Źródło: Raport Antal Market Research)

Co czwarta firma ograniczyła nowe rekrutacje, a blisko to trzeci pracodawca zrezygnował z naboru nowych pracowników. W tym samym czasie kandydaci do pracy zintensyfikowali swoje poszukiwania. - Przed zespołami IT stawiane będą jeszcze wyższe oczekiwania w kwestii zapewnienia ciągłości biznesowej, a dostosowanie się do zmieniającej się gospodarki jest nieuniknione. Ponad 60 proc.firm z sektora skupia się na ulepszeniu komunikacji online, produktów oraz usług. Oceniamy, że po krótkim spowolnieniu dynamiki zatrudnienia, obecny stan rzeczy pozytywnie wpłynie na długofalowe zapotrzebowanie kadrowe - prognozuje Fabian Pietras, dyrektor Antal IT Services. Kandydaci ostrożniejsi W drugim i trzecim kwartale b.r. konsultanci Antal zaobserwowali wzmożoną aktywność kandydatów z branży IT na rynku pracy, którzy częściej deklarowali poszukiwanie nowej pracy i odpowiadali na ogłoszenia. Specjaliści i menedżerowie IT są jednak ostrożniejsi w wyborach i dokładniej weryfikują oferowane warunki, zwłaszcza w aspektach związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia. Taka postawa jest wynikiem wzrostu liczby zwolnień przy jednoczesnej niższej dostępności nowych wakatów. Dla firm ze stabilną pozycją na rynku to szansa na pozyskanie dotychczas niezwykle trudno dostępnych kompetencji. Czytaj też: Kryzys się skończy, a branża IT urośnie w siłę - Firmy planujące wykorzystać ten czas na pozyskanie talentów powinny mieć na uwadze, że dużo częściej, jako forma współpracy preferowana jest umowa o pracę. Kandydatom wydaje się być ona stabilniejsza od B2B. Również mniej chętnie akceptują oni konieczność relokacji. Absolutnym warunkiem rozważenia nowej pracy jest możliwość przynajmniej częściowego pełnienia obowiązków zdalnie. Taka opcja jest oceniana jako zarówno wygodna, jaki i bezpieczna - komentuje Katarzyna Michaliszyn, Consultant, Antal IT Services . Wyzwania dla IT w czasie pandemii Rozwijająca się pandemia Covid-19 ma ogromny wpływ na całą gospodarkę i stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Najwięcej respondentów reprezentujących branżę IT (32 proc.) wskazuje, że kluczowym aspektem HR dla ich działalności jest obecnie zdalny onboarding pracowników oraz dostosowanie zakresu obowiązków pracowników do wymogów, jakie niesie za sobą praca zdalna. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii staje się kolejnym zadaniem dla HR. - Kandydaci z kolei mogą się spodziewać podczas udziału w procesie rekrutacyjnym weryfikacji umiejętności miękkich, w szczególności pod kątem zarządzania i organizacji czasu pracy. Firmy też obecnie stawiają na zatrudnienie pracowników bardziej doświadczonych, którzy nie wymagają dodatkowych szkoleń oraz specjalnych procesów wdrożeniowych - zaznacza Martyna Grunt-Mejer, Consultant, Antal IT Services. Wyzwania HR (Źródło: Raport Antal Market Research) Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT zauważa, że po zakończeniu pandemii, firmy zaczną mocniej stawiać na digitalizację procesów. - Podmioty, które straciły podczas tej pandemii, zdadzą sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebują dygitalizowania. I tym bardziej skoncentrują uwagę na rzeczach, które przez lata wdrażać będzie branża IT. Mówimy tu o automatyzacji procesów biznesowych, przenoszenia tych procesów do świata online - dodaje Bartosz Majewski. Z kolei Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft, podkreśla, że poziom ewentualnych strat w branży IT będzie silne zależał od tempa radzenia sobie z pandemią poza granicami Polski. - Jesteśmy mocno zależni od koniunktury na Zachodzie. Im szybciej kryzys tam minie, tym szybciej sytuacja u nas będzie się normować - wyjaśnia. * O badaniu: Badanie "Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów" Antal Market Research przeprowadzono na próbie 203 firm z sektora nowych technologii zostało przeprowadzone metodą CATI w okresie czerwiec-sierpień 2020 roku.

