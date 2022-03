Budowlanka ma kolejny problem. Place budowy stoją niemal puste

Branża budowlana od miesięcy boryka się z wieloma problemami – najpierw koronawirus, następnie problemy z dostarczaniem surowców i materiałów budowlanych, potem wzrost cen mediów, gazu i kosztów pracowniczych, a teraz wojna na Ukrainie, która sprawiła, że place budowy stoją niemal puste. Po wyjeździe Ukraińców brakuje rąk do pracy.

W firmach budowlanych w Polsce średnio aż 60 proc. wszystkich pracowników to Ukraińcy(Fot. Pixabay)

W wielu firmach budowlanych nawet 100 proc. załogi to osoby z Ukrainy. Zdarza się, że 50-60 proc. zespołu decyduje się na powrót na Ukrainę.

Opuszczenie placów budowy przez pracowników z Ukrainy wiązać się będzie z opóźnieniami w realizacjach zadań oraz ze wzrostem presji płacowej ze strony pracowników.

Inżynierowie budowy, kierownicy budowy czy wreszcie osoby gotowe do podjęcia pracy przy budowaniu domów czy realizowaniu inwestycji deweloperskich czy drogowych – branża budowlana rekrutuje na potęgę.

Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała wielkie zmiany na rynku pracy. Przedsiębiorcy obawiają się, że nie będą w stanie dokończyć swoich inwestycji. Na wojnę ruszyli mężczyźni, którzy dotychczas pracowali m.in. w budowlance.

- Zgłaszają się do nas osoby, które straciły nawet 50 proc. składu swojego dotychczasowego zespołu z powodu wojny. Pracownicy z Ukrainy mówią, że walka o ojczyznę i ochrona rodziny jest ich obowiązkiem. Wyjeżdżają więc i porzucają pracę albo proszą o to, by szefowie udzielili im bezterminowego wolnego, by mogli ściągnąć swoje rodziny i uspokoić sytuację życiową. Przedsiębiorcy wiedzą, że mamy do czynienia z sytuacjami z którymi nie należy dyskutować. Muszą więc szybko łatać kadrowe dziury i jeszcze mocniej dbać o pracowników, którzy zostali lub są gotowi do podjęcia pracy. Presja płacowa w budowlance urośnie jeszcze bardziej – mówi Anna Sudolska, członek zarządu Idea HR Group.

- Mówiono, że branża budowlana jest odporna na COVID-19 i z pandemii koronawirusa wyszła nie tylko nieosłabiona, ale i wzmocniona. Spodziewamy się, że braki na rynku pracy mogą spowodować, że niektóre zlecenia będą droższe niż przewidywano oraz zrealizowane później niż w harmonogramach. Pracodawcy i zleceniodawcy wydają się jednak być świadomi, że wojna zachwiała fundamentem kadrowym sektora gospodarki jakim jest budownictwo – mówi Anna Sudolska.

Budowlanka pod ścianą

W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji, który podkreśla, że w firmach budowlanych w Polsce średnio aż 60 proc. wszystkich pracowników to Ukraińcy.

- Firmy zrzeszone w SWE wspierają decyzje wszystkich swoich pracowników, także te dotyczące powrotu do Ukrainy. Obecna sytuacja to jednak spore tąpnięcie w strukturze zatrudnienia wielu firm budowlanych, które może zagrozić nie tylko terminowości realizacji budów, ale wręcz istnieniu wielu firm – mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji i dodaje, że branża budowlana nie była wcześniej w podobnej sytuacji i powinna wypracować nowe zasady działania. Budimex, który od lat walczy z niedoborami kadrowymi, obecnie zatrudnia 60 osób z Ukrainy. Po wybuchu wojny na Ukrainie mieli oni usłyszeć od swojego pracodawcy "możecie wracać, miejsca pracy będą na was czekać". - Gwarantujemy, że ich miejsca pracy będą na nich czekać, a my jako Budimex pomożemy im finansowo w czasie ich nieobecności w naszym kraju. O takie same świadczenia apelujemy do naszych podwykonawców - zapewniła firma. Trudne wyzwanie pracodawców Co muszą zrobić pracodawcy, by utrzymać możliwie duże tempo inwestycji? Pod kątem kadrowym sprawa wydaje się oczywista. – Im większe wynagrodzenie, tym większa szansa na dobrą rekrutację Polaków do realizacji inwestycji budowlanych. Poza tym pracodawcy muszą zadbać o pracowników z Ukrainy, którzy pozostali na miejscu. Oni pewnie mają rodziny, które będą wymagać wsparcia finansowego, psychologicznego i ogólnie życiowego. To okazja dla pracodawcy do wykazania się i pokazania swojej odpowiedzialności społecznej. Taki pracodawca będzie mieć wierniejszych i mniej skłonnych do odchodzenia pracowników – mówi Anna Sudolska. - Możliwe jest też zawiązywanie komityw gospodarczych i outsourcing pracowników do realizacji niektórych zadań, ale to w czasie kryzysu kadrowego na rynku budowlanym i w czasie wojny może być niezwykle trudne. Polska buduje swój rynek pracy na osobach z Ukrainy. Ich brak to wstrząs z którym musimy sobie poradzić. Jaka będzie skala problemu dowiemy się w najbliższych tygodniach – dodaje ekspertka rynku pracy. Inżynierowie budowy, kierownicy budowy czy wreszcie osoby gotowe do podjęcia pracy przy budowaniu domów czy realizowaniu inwestycji deweloperskich czy drogowych – to ich przede wszystkim poszukują firmy budowlane.

