Budimex, Globtrak, Accen. Blisko 50 firm dołączyło do akcji #Niezwalniajmy

Wraz z wybuchem pandemii pracodawcy zmuszeni zostali do szukania oszczędności. Wielu z nich poszukiwania zaczęło od redukcji miejsc pracy.

Jak podaje GUS, tylko w pierwszym kwartale 2020 roku zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy. Z czego niemal 25 proc. zostało zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną.

By zachęcić firmy do stosowania innych możliwości w walce ze skutkami pandemii, portal pracy zdalnej i elastycznej Homejob zainicjował kampanię #Niezwalniajmy. Teraz podsumował jej dwumiesięczny efekt. Kolejne firmy cały czas mogą się zgłaszać.

#Niezwalniajmy to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy w obliczu koronawirusa poprzez m.in. informowanie o firmach, które nie planują zwolnień lub ograniczą je do minimum, pokazywanie planowanych przez nie rozwiązań jako inspiracji dla innych, promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów. W każdym momencie można do niej dołączyć.

- To nie jest łatwy czas dla przedsiębiorców. Jestem przekonana, że każdy chętnie podpisałby się pod akcją, ale nie każdy może. Redukcje zatrudnienia są nieuniknione, zwłaszcza w branżach, które wystawione były na pierwszy pandemiczny ogień. Można się spodziewać, że wraz z upływem czasu kolejne branże będą odczuwały skutki pandemii. Mamy jednak nadzieję, że wpływ na poziom zatrudnienia będzie jak najmniejszy - komentuje Magdalena Felczak, właścicielka Homejob, organizatorka i inicjatorka akcji.

fot. pixabay

W sumie do akcji przyłączyło się blisko 50 przedsiębiorców z całej Polski, którzy zatrudniają 15 tysięcy osób (ich pełną listę zamieściliśmy na końcu materiału). Kim są uczestnicy akcji? To firmy małe, średnie i duże z całej Polski, zarówno firmy rodzinne, polskie, jak i z kapitałem zagranicznym, reprezentanci branż mniej dotkniętych efektem COVID-19, jak i tych najbardziej dotkniętych. Wśród uczestników znajdziemy firmy m.in. z branży budowlanej, energetycznej, IT, kosmetycznej, gastronomicznej, turystycznej, handlowej czy eventowej. Wszyscy deklarują, że o ich sile świadczą ich zespoły, dlatego będą o nie walczyć.

CZYTAJ DALEJ »

Jak zaznaczają pomysłodawcy, temat był komentowany zarówno przez osoby zarządzające firmami, jak i przez pracowników, dla których udział ich pracodawcy w niej był nie bez znaczenia. Ponadto, pokazywane były rozwiązania w obszarze HR stosowane przez uczestników akcji mające na celu ochronę zespołu. Stworzony został również poradnik dotyczący głównych zasad optymalizacji kosztów w firmie. - To trudny czas dla wszystkich: pracodawców i pracowników. Jest wiele firm, także reprezentowanych w Polskim Stowarzyszeniu HR, które w wyniku spadku przychodów w czasie COVID-19 poszukały innych oszczędności niż koszty pracy. W ten sposób pozwoliły wszystkim zatrudnionym pracownikom pozostać w firmie. Czasem wiązało się to także z obniżeniem wymiaru etatu pracownika, ale doskonale wiemy, że dla każdego zatrudnionego jest to znacznie lepsza sytuacja niż utrata pracy. Zachęcamy wszystkich do podejmowania takich działań - komentuje Małgorzata Zachorowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia HR, patrona akcji. Jest lepiej, do ideału daleko Jak wynika z V badania "Sytuacja polskich przedsiębiorstw po lockdownie" Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju, sytuacja firm powoli zaczyna wracać do normy (badanie zostało przeprowadzone między 26-29 maja). Wraz z nią pracownicy powinni czuć się coraz bezpieczniejsi. Jeszcze na początku kwietnia 28 proc. ankietowanych przedsiębiorstw deklarowało redukcję zatrudnienia, a 2 proc. planowało jego zwiększenie. Według ostatniego sondażu zwolnienia planuje 5 proc. firm, podczas gdy w połowie maja taką potrzebę sygnalizowało jeszcze 8 proc. Dwukrotnie wzrósł za to odsetek firm chcących zwiększyć liczbę pracowników: z 7 proc. do 14 proc.. Zwiększył się też udział przedsiębiorstw planujących utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń - z 36 proc. na początku kwietnia do 78 proc. na koniec maja. Natomiast obniżki planuje 9 proc. firm. Jak zaznaczył Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE, postępujące odmrażanie gospodarki wpływa na sytuację na rynku pracy, co widać w systematycznie spadającym odsetku firm planujących redukcję zatrudnienia czy obniżki wynagrodzeń. Dodał, że wiele przedsiębiorstw we wcześniejszych miesiącach zdecydowało się na cięcia etatów i płac. - W maju 1 na 10 firm dokonała zwolnień, po tym jak 12 proc. firm zastosowało taką strategię w kwietniu - wskazał Andrzej Kubisiak. Zwrócił uwagę, że w ubiegłym miesiącu 14 proc. firm obniżało wynagrodzenia pracowników, a na koniec kwietna takie działania deklarowało 19 proc. badanych firm. Te firmy biorą udział w akcji #Niezwalniajmy Alight Solutions, Accen, Aircon, ANG Spółdzielnia, Applover, Boldare, Budimex, CeMat’70, Centrum Wspierania Rozwoju Miludek, Decerto, Elemont, Engie, Facrail, FAST Group, Framelogic, Frizo, Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w potrzebie i restauracja Different, Funktional, Grupa Producentów Owoców Galster, Globtrak, Glosel (wraz z markami taniaksiazka.pl oraz bee.pl), Haberenergia, KILOUTOU Polska, Kospel, Kuchnia Czerwony Rower, Lafarge, Maxi Zoo, Media Scope Group, Nabilaton, Omnipack, Ostendi Global, Practum Consulting, Grupa ProArte, Scapaflow, Skin Vitale, Systemair Polska, TLC Group, Toruń Tourist, Vesta, Agencja Vi, Victoria Travel, Visualcom, White Label Coders, Yellows, zdziecmi.pl, Zymetric.