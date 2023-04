Brytyjskie firmy walczą o młodych. Kuszą wcześniejszym weekendem

W marcu ofert z tego typu "dodatkiem" było na portalu ponad 1400. Jeszcze 5 lat temu w tym samym miesiącu odnotowano tylko 583 takie ogłoszenia. Ma to mieć związek m.in. z pandemią, która "wywróciła życie zawodowe do góry nogami".

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy pracownicy tzw. pokolenia Z mogą liczyć na takie benefity w pracy. Dotyczy to osób, które już teraz zarabiają co najmniej 20 tys. funtów rocznie. Ponadto wymagania pracowników ograniczają się przede wszystkim do tych zatrudnionych w reklamie i na stanowiskach inżynierskich.

Na kolejnych miejscach są stanowiska w sprzedaży i informatyce.

Wcześniejsze piątki, to dowód na elastyczność pracodawców

Jak ocenił Andrew Hunter, współzałożyciel Adzuny, pandemia sprawiła m.in., że teraz to pracownicy wymagają więcej od pracodawcy. W oświadczeniu wysłanym do Bloomberga stwierdził, że dla osób poszukujących pracy, opcja "wcześniejszych piątków" jest sygnałem na elastyczne podejście pracodawcy do godzin pracy. Mają także przez to odczuwać, że pracodawca dba o ich dobre samopoczucie.

Jak oceniają specjaliści, próby uelastycznienia czasu pracy na razie nie złagodziły niedoboru siły roboczej w Wielkiej Brytanii. Zatrudnienie jeszcze nie powróciło do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym jest około 216 tys. mniej niż przed pandemią.

