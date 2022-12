Bridgestone zatrudni nowych pracowników

Co najmniej 50 osób znalazło już pracę w nowo otwartym magazynie opon należącym do Bridgestone i ESA logistika.

Hala wyposażona jest również w systemy i narzędzia automatyzujące i ułatwiające pracę. Są to m.in. stworzony przez programistów ESA logistika system zarządzania magazynem, przenośniki taśmowe do rozładunku i załadunku poszczególnych opon oraz układania ich na regałach, a w późniejszym etapie także roboty do transportu opon i regały do ich składowania.

