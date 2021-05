Branża zatrudnia na całego, ale ma problem z wizerunkiem. Ludzie nie garną się do pracy

Brak wykwalifikowanej kadry to jedno z kluczowych wyzwań w obszarze logistyki, z jakim borykają się firmy. Najczęstszymi przyczynami problemów w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami są zbyt wysokie oczekiwania finansowe, brak dostępnych kandydatów oraz ich niewystarczające doświadczenie zawodowe. Wśród najtrudniej obsadzanych stanowisk dominują magazynierzy, operatorzy wózków oraz inżynierowie.

Brak wykwalifikowanej kadry to jedno z kluczowych wyzwań w obszarze logistyki (fot. PxHere)

Branża logistyczna boryka się jednak ze sporymi problemami w pozyskiwaniu nowych talentów. Wśród największych wyzwań znajdują się zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (61 proc.) oraz ich deficyt na rynku (58 proc.).

Według ekspertów firmy logistycznej C.H Robinson) istnieją dwie istotne kwestie, które mogły spowodować małe zainteresowanie pracą w tej branży - jej wizerunek i sam proces rekrutacji młodych ludzi posiadających umiejętności cyfrowe

Magazynier, operator wózka (widłowego, bocznego, wysokiego składu) oraz inżynier (ds. procesów logistycznych, automatyk) to stanowiska wskazywane jako najtrudniejsze do obsadzenia – wynika z raportu „Logistyka w Polsce” przygotowanego przez ManpowerGroup i Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

Na liście najtrudniejszych w rekrutacji stanowisk znajdują się także ekspert ds. logistyki (spedytor, specjalista ds. zarządzania stockiem, zarządzania jakością, eksportu, gospodarki magazynowej), technik (utrzymania ruchu, operator, mechanik, elektryk), a także wykwalifikowany pracownik produkcji (operator produkcji i maszyn, systemów VMS).

To spory problem patrząc na fakt, że ponad połowa przedsiębiorców działających w branży logistycznej zamierza w najbliższy czasie inwestować w pozyskiwanie nowych pracowników. Z badań wynika, że pozyskiwanie nowych pracowników to numer jeden na liście inwestycji firm w 2021 roku, co potwierdza 54 proc. badanych przez Manpower i Łukasiewicz.

- Branża logistyczna, dynamicznie rozwijająca się podczas pandemii i planująca dalszy wzrost, już dziś mocno odczuwa braki kadrowe na każdym poziomie kompetencji. Pracodawcy będą musieli opracować strategię rekrutacyjną, która pozwoli im przyciągnąć specjalistów nie tylko wysokością wynagrodzenia, ale również atrakcyjnością zlecanych projektów czy benefitami. Niewątpliwie dużą rolę w pozyskiwaniu kandydatów odgrywać będzie także rozpoznawalność marki, więc już dziś firmy powinny pracować nad budowaniem wizerunku rozwijającego się, odpowiedzialnego pracodawcy – wyjaśnia Dominik Malec, Business Unit Director w Manpower.

Źródło: Manpower Wakatów jest dużo, problemy jeszcze większe Wydawać by się mogło, że w obecnej sytuacji na rynku pracy wakaty w branży powinny być szybko wypełnione. Szczególnie na tych stanowiskach, które nie wymagają specjalistycznego wykształcenia. Branża logistyczna boryka się jednak ze sporymi problemami w pozyskiwaniu pracowników. Wśród największych wyzwań znajdują się zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (61 proc.) oraz ich deficyt na rynku (58 proc.). Organizacje wspominają również o braku wystarczającego doświadczenia zawodowego kandydatów (44 proc.), braku wymaganych kompetencji twardych (33 proc.) oraz niechęci do zmiany pracy w trakcie pandemii (22 proc.). Źródło: Manpower Rozwiązaniem problemów może być automatyzacja procesów, którą planuje 6 na 10 przebadanych organizacji. 34 proc. firm w grupie planującej automatyzację chce pozyskiwać nowych pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Wbrew obawom pracowników planowane procesy cyfryzacyjne nie zmniejszą drastycznie liczby zatrudnionych osób. Zmniejszenia liczby etatów spodziewa się 18 proc. firm. 35 proc. przedsiębiorstw zdecyduje się na wdrożenie programów rozwojowych mających na celu zmianę lub podniesienie kompetencji obecnych pracowników. - Dość powszechna swego czasu teoria dotycząca zastąpienia ludzi w magazynie inteligentną automatyką w obliczu przeprowadzonych badań wydaje się być zupełnie nieuzasadniona. Automatyzacja procesów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry, zatem relacja człowiek-technologia ma wymiar współpracy, a nie konkurencji. Kluczem do sukcesu jest rozwój kompetencji dotyczących nowych technologii i ich praktycznej implementacji – mówi Marta Cudziło, główny specjalista i kierownik Centrum Logistyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Firmy ankietowane przez ManpowerGroup i Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania walczą z niedoborem talentów i kompetencji również poprzez zadbanie o już posiadane zespoły. 64 proc. zapewnia swoim pracownikom dodatkowe szkolenia i możliwości rozwoju, a 33 proc. przenosi do nowych ról i wyposaża w nowe umiejętności. Aby przyciągnąć nowych pracowników, 41 proc. decyduje się na podniesienie wynagrodzenia początkowego, a 27 proc. korzysta z outsourcingu usług. Niemal co czwarty pracodawca (23 proc.) korzysta z alternatywnych modeli pracy, współpracując np. z freelancerami lub pracownikami tymczasowymi. "Stwórz" pracownika Jak podkreślają eksperci zajmujący się branżą logistyczną, przed firmami sporo pracy. By poradzić sobie z brakiem kandydatów do pracy, firmy powinny już dziś docierać do potencjalnych przyszłych pracowników. A tu trzeba przede wszystkim zmienić powszechnie panujący wizerunek pracownika sektora logistycznego. Według ekspertów firmy logistycznej C.H Robinson) istnieją dwie istotne kwestie, które mogły spowodować małe zainteresowanie pracą w tej branży - jej wizerunek i sam proces rekrutacji młodych ludzi posiadających umiejętności cyfrowe. Logistyka wciąż przywołuje na myśl obrazy ciężarówek i magazynów, podczas gdy w rzeczywistości sektor ten wymaga wielu nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, roboty, automatyzacja czy analizy predykcyjne. - Najwyższa pora, aby zaprezentować młodej generacji ogromne możliwości, jakie daje zawód logistyka. Jest to między innymi bycie częścią zespołów projektowych opracowujących i wdrażających najnowocześniejsze technologie lub pracujących nad inicjatywami, które minimalizują wpływ transportu na planetę. Warto przedstawiać tematy, które trafią do nowego pokolenia doświadczonych cyfrowo i świadomych społecznie studentów przechodzących przez nasze systemy edukacji - uważa Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe. Zobacz: Dlaczego młodzi nie garną się do pracy w logistyce? Są dwie przyczyny We współpracy z polskimi uczelniami C.H. Robinson prowadzi program Talent Navigator – serię warsztatów dla studentów, podczas których przybliżane są różnorodne możliwości kariery, jakie oferuje firma. Co więcej, wybrani uczestnicy są zaproszeni na płatne praktyki wakacyjne, podczas których mają okazję przekonać się, że logistyka może być ekscytującą ścieżką kariery. Dynamiczny rozwój sektora łańcucha dostaw odgrywa ogromną rolę w rozwijających się gospodarkach, wspierając społeczeństwa i poprawiając stan środowiska.

