Branża wraca do normy i stoi przed dwoma poważnymi wyzwaniami

- Sytuacja w branży w mojej ocenie po prostu się normuje. W tym momencie naprawdę niewiele osób z branży IT czeka na ławkach rezerwowych. Są to raczej młodzi ludzie, mniej doświadczeni, zrekrutowani właśnie w czasie pandemii. Dziś szukają swojej szansy, ale wszyscy informatycy wiedzą, że, aby przetrwać, trzeba się rozwijać, a po pracy należy się uczyć nowych rozwiązań - ocenia Maciej Niemir, kierownik Grupy Badawczej Informatyki w Poznańskim Instytucie Badawczym Łukasiewicz.

Pierwsza połowa bieżącego roku okazała się dla branży IT - jednej z najbardziej zyskownych w czasie pandemii - co najmniej trudna. W czasie pandemii COVID-19 zapotrzebowanie na różne technologie informatyczne było jeszcze większe niż zwykle. Dziś mówi się o kryzysie i stagnacji w branży, ale faktem jest, że na rynku IT wciąż bardzo wiele się dzieje przy jednoczesnej normalizacji po okresie wstrząsów.

Zgodnie z danymi z najnowszego raportu platformy inhire.io IT Market Snapshot Q2 2023, w drugim kwartale tego roku zanotowano spadek liczby ogłoszeń o pracę w branży IT, które osiągnęły poziom 18,8 tys. ofert. Spadła również liczba firm publikujących ogłoszenia, było ich jedynie 2680. To najniższy wynik od analogicznego okresu 2020 roku.

- Obraz rynku IT po drugim kwartale 2023 r. w telegraficznym skrócie prezentuje się następująco: liczba ogłoszeń spadła aż o 43 proc. Liczba publikujących pracodawców spadła o 27 proc. Warto również zwrócić uwagę na spadek odsetka ogłoszeń z jawnymi widełkami płacowymi - informuje Michał Gąszczyk, prezes inhire.io.

W drugim kwartale tego roku zanotowano spadek liczby ogłoszeń o pracę w branży IT (fot. Danial Igdery/Unsplash)

Jest jednak także druga strona medalu.

- Obecnym wyzwaniem jest z pewnością pozyskanie i utrzymanie przez pracodawców doświadczonych i wykwalifikowanych, kompetentnych osób w poszczególnych obszarach IT/OT i security. Na rynku jest duży deficyt specjalistów - ocenia Bartosz Pastuszka, prezes firmy doradczej NaviRisk.

Sztuczna inteligencja rozdaje karty. To dziś w IT najważniejszy czynnik zmiany

AI budzi dziś tyle samo obaw, co nadziei. ChatGPT był pierwszym tak spektakularnym wejściem świata nauki do biznesu, zapoczątkował też szerszą dyskusję o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. I bez wątpienia to przyszłość - nie tylko IT.

- Będziemy mieli bardzo mocny nacisk na wszystkie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Ludzie zaczynają to rozumieć, a przede wszystkim zaczyna to rozumieć biznes, który szuka pomysłu na optymalizację - mówi Maciej Niemir.

- Z pewnością warte uwagi jest wykorzystanie AI w systemach wewnątrz firm oraz w usługach, które te podmioty świadczą dla swoich klientów. Trend na razie jest wzrostowy, a jednocześnie wyłaniają się co rusz nowe zagrożenia związane z wykorzystaniem AI w organizacjach. Z drugiej strony silniki sztucznej inteligencji czy machine learning w większym niż dotychczas stopniu są wykorzystywane w rozwiązaniach zabezpieczających. Nie można jednak zapominać, że ta sama technologia wykorzystywana jest również przez cyberprzestępców - podkreśla Bartosz Pastuszka.

Sztuczna inteligencja to technologie, które zmieniają obraz branży IT i coraz mocniej wpływają na całą gospodarkę (fot. Pexels/Luis Gomes)

Cyberzagrożenia - choć istnieją równie długo jak IT - zyskały na znaczeniu w związku z toczącą się wojną ukraińsko-rosyjską. Dziś nikt nie ukrywa, że cyberprzestrzeń jest polem bitwy między państwami; na zwykłych obywateli czyhają zagrożenia związane z cyberprzestępczością.

NIK alarmuje. Cyberataki w sferze publicznej - 2 procent wykrywalności

Cyberbezpieczeństwo znalazło się na celowniku Najwyższej Izby Kontroli, która trzy miesiące temu opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w Komendzie Głównej Policji oraz w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowym Instytucie Badawczym.

Inspektorzy napisali we wnioskach m.in.: "Nie napawają optymizmem również dane dotyczące skuteczności organów państwa w zwalczaniu przestępczości w internecie. Uczestnicy badania sondażowego zleconego przez NIK zadeklarowali, że 85 proc. cyberataków, które zgłosili, nie zostało wyjaśnionych, zakończyło się umorzeniem postępowania lub utratą środków finansowych i danych. Tylko w przypadku 2 proc. spraw doszło do wykrycia i skazania sprawcy lub odzyskania pieniędzy".

Choć kontrole dotyczyły okresu tuż przed wybuchem pandemii i jej późniejszego trwania, to jasno pokazały szeroką potrzebę edukacji społeczeństwa, bo świat biznesu od dawna wie, że powinien jak najlepiej chronić swoje interesy.

Cyberbezpieczeństwo: rosną wydatki, bo koszty agresji bywają poważne

- Cyberbezpieczeństwo jest coraz częściej traktowane przez zarząd nie jako koszt i konieczność, ale inwestycja i szansa podniesienia konkurencyjności na rynku poprzez wzrost zaufania. Wydatki na cyberbezpieczeństwo rosną zarówno ze względu na potrzebę dostosowania się do nowych regulacji, np. NIS2 czy DORA, jak i ze względu na coraz więcej zagrożeń oraz drastycznie wysokie koszty konsekwencji zrealizowania się tych zagrożeń w danych branżach - mówi szef firmy NaviRsk.

Jak dodaje, nie do końca pewna sytuacja ekonomiczna oraz sytuacja geopolityczna wymagają dość ostrożnego i rozważnego podejścia w inwestowanie w zabezpieczenia. Dlatego konieczne jest odpowiedzialne kształtowanie strategii bezpieczeństwa każdego podmiotu. Bo to właśnie cyfrowe bezpieczeństwo wydaje się dziś kluczowe.

