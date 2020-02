Branża utrzymania czystości zatrudnia już 700 tys. osób. Potrzebuje więcej

W Polsce rynek utrzymania czystości szacuje się na 17 mld zł. (fot. pigwa)

W Europie zatrudnienie w sektorze wzrosło w ciągu 20 lat dwukrotnie, do ok. 4 mln osób. Rozwój sektora budowlanego napędza koniunkturę w profesjonalnych usługach utrzymania czystości. W Polsce w branży czystości pracuje 700 tys. osób, z czego co siódma w sektorze sprzątania domowego. Zapotrzebowanie na ich usługi dynamicznie rośnie. – Branża poszukuje dzisiaj w zasadzie każdego pracownika, zaczynając od personelu liniowego, kończąc na menadżerach – mówi Marek Krzemieniewski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.