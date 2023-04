Branża nieruchomości szuka liderów. Mogą zarobić nawet 120 tys. zł

W 2023 roku general manager może liczyć na wynagrodzenie od 35 do 120 tys. zł brutto miesięcznie (fot. Proxyclick Visitor Management System/Unsplash)

Choć dynamika zatrudnienia w branży nieruchomości zmniejszyła się w porównaniu z początkiem 2022 roku, to firmy wciąż szukają analityków inwestycyjnych, którzy pomogą członkom zarządu w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych.

Obecnie procesy rekrutacyjne na rynku nieruchomości polegają w dużej mierze na uzupełnieniu pożądanych kompetencji w strukturach firmy, w szczególności na wyższych stanowiskach – menedżerskich, dyrektorskich, a nawet członków zarządu.

Według najnowszego "Przeglądu wynagrodzeń i trendów na rynku pracy" PageGroup, w 2023 roku firmy są otwarte na negocjacje w sprawie podwyżek inflacyjnych, ale presja na wzrost płac jest mniejsza niż w 2022 r.

Według wyliczeń Colliers International inwestycje na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wzrosły w I półroczu 2022 r. do 2,88 mld euro (o 14 proc. rok do roku ). Wynik ten przewyższa o 10 proc. pięcioletnią średnią i jest porównywalny do tego z I połowy 2020 roku.

Po bardzo dynamicznym początku ubiegłego roku firmy z branży nieruchomości zaczęły odczuwać skutki rozpędzonej inflacji, wyższych stóp procentowych i wynikającej z nich gorszej dostępności kredytowej. W związku z tym organizacje, w szczególności z sektora mieszkaniowego i magazynowego, potrzebowały osób do optymalizacji inwestycji na etapie ich realizacji oraz kontrolowania budżetu.