Branża na krawędzi. 3/4 pracowników chce złożyć wypowiedzenie

- Niepokojący wydaje się fakt, że mniej niż 6 proc. kierowców w Europie to osoby poniżej 25. roku życia. To oznacza, że branża się starzeje, a w miejsce osób, które odchodzą pojawia się coraz mniej młodych pracowników. Kiedy kilka lat temu przeprowadzaliśmy badania dotyczące charakterystyki tego zawodu w naszym kraju, uzyskaliśmy odpowiedź, że polski kierowca ma średnio 42 lata, co również nie napawa optymizmem. A prognozy dla UE pokazują, że w ciągu najbliższej dekady nawet 1,2 mln stanowisk pracy kierowców może nie zostać obsadzonych tylko z powodu odejść na emeryturę – mówi Tomasz Czyż, główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych w Inelo z grupy Eurowag.

Kierowcy coraz częściej myślą o zmianie pracy. Chodzi nie tylko o pieniądze

Jak z kolei wynika z badania ankietowanego przeprowadzonego przez Inelo na blisko 2 tysiącach kierowców zawodowych, aż 76 proc. z nich w ostatnich 6 miesiącach zastanawiało się nad zmianą pracy.

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Inelo z Grupy Eurowag

Jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o zmianie pracy są zarobki, które dla kierowców mają kluczowe znaczenie (35 proc.). Niewiele mniej odpowiadających, bo 27 proc. przyznało, że chęć spędzania więcej czasu w domu, z bliskimi czy rodziną również jest czynnikiem, który wpływa na tę decyzję.

Inni natomiast wskazują na problem komunikacyjny na linii pracownik-pracodawca, a także na zmiany dotyczące systemu jazdy.

- Praca za kierownicą ciężarówki wymaga od kierowcy wymaga pełnego skupienia w pracy, doświadczenia, bycia wytrwałym i odpornym na stres. Jeżeli dołożymy do tego długie godziny spędzone w trasie, samotność i rozłąkę z bliskimi, obciążenie znacznie wzrasta i coraz mniej osób decyduje się na tę pracę. Nic więc dziwnego, że dla zdecydowanej większości odpowiadających to wynagrodzenie stanowi kluczowy czynnik, który wpływa na ich decyzję o zostaniu lub odejściu z obecnej pracy - mówi Łukasz Włoch z Inelo.

- Dla truckerów ważna jest również perspektywa bycia częściej w domu czy lepszy kontakt z pracodawcą. Budowanie relacji w przedsiębiorstwie poprzez częste rozmowy i bycie otwartym na potrzeby kierowcy, który przykładowo zgłasza chęć zmiany systemu jazdy, są ważnymi aspektami, pozwalającymi na dobrą współpracę i utrzymanie kierowcy w firmie - twierdzi Łukasz Włoch.

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Inelo z Grupy Eurowag

Co się liczy dla kierowców zawodowych w codziennej pracy? Według badania Inelo oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia ważne jest to, jak planowana jest jego praca (20 proc.).

- Nie dziwi nas, że kierowcy tak często wskazywali na ten aspekt jako ważny w codziennej pracy. Przewoźnicy, żeby móc lepiej zaplanować dzień pracy kierowcy, często sięgają po nowe technologie. Systemy telematyczne pozwalają kierowcy przyzwyczaić się do nowych procedur działających w danej firmie transportowej i wypracować z nim pewne schematy postępowania w określonych sytuacjach. Jest to przydatne w usystematyzowaniu pracy, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z nowym pracownikiem, który dopiero co się wdraża w funkcjonowanie danej firmy transportowej. W konsekwencji może przełożyć się to na wyższy komfort jazdy kierowcy. Co więcej, nowoczesne rozwiązania wpływają również na zwiększenie bezpieczeństwa – mówi Tomasz Czyż.

Kierowcy chcą uczciwego traktowania i wywiązywania się z obietnic

Ostatnim pytaniem, które zadano kierowcom biorącym udział w badaniu Inelo, było wskazanie, jakie zmiany wpłynęłyby na zwiększenie ich zadowolenia z pracy. Na drugim miejscu, po wyższych zarobkach, znalazł się wzajemny szacunek w pracy, wywiązywanie się z obietnic i ustaleń oraz uczciwe rozliczanie zgodne z przepisami.

- To, że kierowcy wskazują na szacunek, uczciwość, komunikację i jasne zasady oraz warunki współpracy, oznacza, że pracodawcy powinni przyjrzeć się w swojej firmie tym elementom i sprawdzić, czy je spełniają – mówi Tomasz Czyż. - Nie bez znaczenia będzie także nowoczesna flota, która zapewni pracownikom odpowiednie bezpieczeństwo i komfort, a tym samym również będzie przyciągać nowe osoby do firmy - dodaje.

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Inelo z Grupy Eurowag

Kierowcę zawodowego zatrudnię od zaraz. Co powinno znaleźć się w ogłoszeniu?

Przewoźnicy szukają pracowników na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę, ale również wstawiają swoje oferty pracy na forach branżowych czy grupach transportowych w serwisach społecznościowych, jak np. na Facebooku. Jakie informacje warto podać w ogłoszeniu, żeby zwiększyć jego efektywność?

- Z punktu widzenia kierowcy ważne w ogłoszeniu o pracę jest nie tylko wysokość podanego wynagrodzenia, ale opis samego stanowiska. Nie powinno w nim zabraknąć podstawowych informacji o systemie pracy, kierunkach jazdy, typie pojazdu ciężarowego, czyli krótkiej charakterystyki pracy. Jeśli pracodawca zadba o nią, to może wpłynąć na przyspieszenie procesu rekrutacji lub oszczędzić czas zarówno sobie, jak i potencjalnemu kandydatowi. Wówczas kierowca, już po przeczytaniu ogłoszenia, będzie w stanie ocenić, czy jest zainteresowany daną ofertą - mówi Natalia Łatka z Aplikuj.pl.

Z kolei Iwona Blecharczyk, Trucking Girl, właścicielka firmy Imagination Group, zaznacza, że częstym źródłem szukania pracy przez kierowców są opinie znajomych o przewoźniku.

- Jeśli kierowca czuje się dobrze w danej firmie transportowej, to naturalnie poleci ją dalej swoim znajomym. To główne źródło informacji o konkretnym pracodawcy. Dlatego też warto zadbać o dobrą renomę pracodawcy, interesując się swoimi pracownikami i zapewniając im odpowiednią opiekę – mówi Iwona Blecharczyk.

Ile można zarobić jako kierowca ciężarówki? Wynagrodzenia powyżej średniej krajowej

Z raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego (PITD) "Zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Rynek pracy w branży TSL" wynika, że średnia pensja netto zatrudnionego w Polsce kierowcy w 2022 roku wynosiła 7671 zł i była o 21,6 proc wyższa niż rok wcześniej. To także więcej niż średnia krajowa, która w ubiegłym roku wynosiła 4865 zł. W zestawieniu wzięto pod uwagę kierowców samochodów ciężarowych, zestawu lub „solówki”, niezależnie od charakteru wykonywanej przez nich pracy, systemu czy realizowanych tras w ruchu lokalnym lub międzynarodowym.

Jeszcze większy wzrost procentowy nastąpił w przypadku płacy podstawowej (bez premii czy innych dodatków motywujących). Średnio w 2022 r. wynosiła ona 4399 zł na rękę wobec 2975 zł rok wcześniej (zmiana +47,9 proc.). To efekt wprowadzenia w lutym ubiegłego roku tzw. drugiej transzy pakietu mobilności, który w założeniu ma zrównać płace polskich kierowców pracujących za granicą (UE) z płacami obowiązującym na danym rynku. Służyć ma temu m.in. wprowadzenie tzw. płacy sektorowej i likwidacja diet.

Mediana w przypadku kierowców samochodów ciężarowych wynosi 7700 zł. Krezusami w branży, jak należy się domyśleć, są kierowcy pracujący w ruchu międzynarodowym (UE), prowadzący ciągniki z naczepami, popularnie w Polsce zwanymi tirami. Dla nich zarobki miesięcznie netto rzędu 9 tys. zł i więcej to nic zaskakującego. Co więcej, takie pensje zadeklarowało aż 30 proc. z ponad 800 ankietowanych kierowców.

