Branża krwawi, ale się nie poddaje. Rekrutuje, choć nie wie, co będzie dalej

Wiosną w parkach rozrywki tradycyjnie rozpoczynał się najgorętszy okres przygotowań do otwarcia sezonu. W tym roku, kolejnym naznaczonym koronawirusem, tak naprawdę nie wiadomo kiedy i na jakich zasadach będą mogły ruszyć. Mimo to największe parki rozrywki w Polsce postanowiły nie czekać na kolejne rozporządzenia i szykują się do sezonu. Rozpoczęły rekrutacje, bo wierzą, że i dla nich przyjdzie czas na odmrożenie. Mowa o setkach wakatów do obsadzenia. Rekrutacja w tym sezonie jednak może nie być prosta.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem parki rozrywki i wesołe miasteczka mają zakaz prowadzenia działalności do 28 marca. Co będzie później, wciąż nie wiadomo. Każdej decyzji dotyczącej obostrzeń na kolejne tygodnie wyczekuje cała branża, bo wielkimi krokami zbliża się dla niej sezon.

Ze względu na geograficzne położenie naszego kraju i fakt, że największe parki rozrywki działają na otwartych przestrzeniach, ich działalność uzależniona jest od pogody, która zazwyczaj pozwala na otwarcie bram dopiero wiosną. Jednak pandemia koronawirusa COVID-19 mocno namieszała w tym biznesie.

W ubiegłym roku start sezonu przez obostrzenia został przesunięty o kilka miesięcy. Nawet w czerwcu, gdy oficjalnie parki rozrywki i wesołe miasteczka mogły otworzyć bramy, ich działalność była mocno ograniczona. Zgodnie z wytycznymi w początkowych tygodniach luzowania obostrzeń na ich terenie mogła przebywać maksymalnie 1 osoba na 30 m2 powierzchni. Dodatkowo niektóre parki w ubiegłym roku ucierpiały przez wprowadzane czerwone strefy, które zakazywały czasowo ich działalności.

Start sezonu w tym roku, zwłaszcza w obliczu nasilającej się trzeciej fali pandemii, też pozostaje pod znakiem zapytania.

- Nasza branża nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i jak będziemy funkcjonować. Daliśmy wyraźny sygnał resortowi rozwoju, który jest naszym branżowym ministerstwem, że jeżeli mamy zacząć lizać rany spowodowane pandemią, musimy się otworzyć w kwietniu. Niestety wciąż nie wiadomo, czy będzie to możliwe - mówi Paweł Cebula, dyrektor zarządzający Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka. To najstarszy i jeden z największych (powierzchnia 26 ha) w Polsce parków rozrywki z ponad 40 atrakcjami.

- Ze względu na obecną sytuację i dane dotyczące liczby zachorowań nasze obawy co do możliwości otwarcia są coraz poważniejsze. Ten brak planu, jakichkolwiek informacji co do tego, jakie będą możliwości prowadzenia biznesu za tydzień, miesiąc czy dwa miesiące, bardzo utrudnia działanie - dodaje dyrektor Legendii, zwracając uwagę na specyfikę tego rodzaju działalności.

Mimo utrzymującej się niepewności Legendia szykuje się na start sezonu. W ubiegłym roku uruchomienie parku miało kilkumiesięczny poślizg. Fot. PTWP

Park rozrywki to nie jest sklep czy galeria handlowa, gdzie wystarczy otworzyć bramki. Jak mówi dyrektor Legendii, ilość prac, które są niezbędne do otwarcia sezonu, jest ogromna.

- Dla przykładu i pokazania skali przytoczę przykład jednego z parków, w którym samo napełnianie zbiorników w wodnych atrakcjach, które tam funkcjonują, trwa półtora miesiąca. To sześć tygodni lania wody 24 godziny na dobę. To wymaga planowania - mówi Paweł Cebula i dodaje, że przestrogą jest także przypadek stoków narciarskich, które przygotowały się do otwarcia po zapewnieniach rządu, że będzie taka możliwość, a 28 grudnia zostały ponownie zamknięte.

Trudny start sezonu

Jednak mimo tej utrzymującej się niepewności Legendia szykuje się na start sezonu. - W najgorszym scenariuszu zakładamy powtórkę zeszłorocznej sytuacji, czyli uruchomienie parku w czerwcu - mówi Paweł Cebula.

Przygotowania do sezonu to nie tylko zadbanie o infrastrukturę, jej stan techniczny. To przede wszystkim rekrutacja pracowników sezonowych i to zakrojona na szeroką skalę, bo w zależności od wielkości parku i natężenia ruchu mowa o kilkuset do nawet tysiąca osób.

Ze względu na wspomnianą specyfikę w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach zatrudnienie sezonowe jest podstawową formą zatrudnienia. Każdy z nich ma swój tzw. całoroczny staff, który jest swoistym kręgosłupem parku. Mowa tu m.in. o działach technicznych, które muszą przez okres zimowy regularnie dokonywać przeglądów i serwisów infrastruktury technicznej.

W przypadku Legendii ta stała załoga to ok. 15 proc. wszystkich zatrudnionych w ciągu całego roku w parku. Reszta to sezonowi pracownicy, często powracający. Dlatego co roku właśnie o tej porze parki rozrywki intensywnie kompletują załogę na sezon. Jak dziś wygląda rekrutacja?

Rekrutacja w czasach pandemii

- W tym roku na początek będziemy musieli zatrudnić ok. 150-200 pracowników sezonowych. Później, w związku z sezonem letnim, liczba ta może się podwoić, choć to oczywiście zależy od rozwoju sytuacji i ewentualnych obostrzeń, które mogą zostać nałożone na naszą branżę - mówi Paweł Cebula.

Legendia ma już otwarte rekrutacje. Na razie sięga do puli tzw. pracowników powracających, którzy ze śląskim parkiem rozrywki związani są często od lat i co sezon wracają do pracy w Chorzowie.

- Obecnie jesteśmy na poziomie 30-40 proc. przeprowadzonych rozmów. Niestety utrzymująca się niepewność nie pozwala nam prowadzić tych rekrutacji w stopniu, w jakim powinniśmy to robić. Na razie nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć, kiedy będziemy realnie mogli zatrudnić tych pracowników. Ciężko liczyć, że będą oni czekać w nieskończoność na uruchomienie parku - dodaje dyrektor Legendii.

W tym roku na początek sezonu Legendia planuje zatrudnić ok. 150-200 pracowników sezonowych. Później, w związku z sezonem letnim, liczba ta może się podwoić. Fot. PTWP

Rekrutowani to zazwyczaj młodzi ludzie, studenci. Pandemia wpłynęła na ich dostępność na rynku pracy. Z jednej strony sami, szukając sezonowej pracy, wybierają coraz częściej branże mniej narażone na ryzyko zamknięcia w wyniku obostrzeń. Z drugiej wielu z nich po wprowadzeniu zdalnego nauczania wyjechało w rodzinne strony i nie są już zainteresowani podjęciem dorywczej pracy z dala od domu.

- Tak naprawdę dzisiaj ciężko przewidzieć, jak będzie się kształtowała sytuacja na lokalnym rynku pracy w najbliższym czasie - podsumowuje Paweł Cebula.

Przygotowania mimo pandemii

Do startu sezonu mocno szykuje się również Energylandia, największy w Polsce i jeden z największych w Europie park rozrywki, w którym na powierzchni 35 hektarów działa niemal 100 atrakcji.

- Kiedy tylko będzie decyzja o odmrożeniu naszej branży, to podejmiemy też decyzję o otwarciu naszego parku - mówi Kris Kojder, rzecznik prasowy Energylandii. - Już teraz przygotowujemy się do startu sezonu, który mamy nadzieję nadejdzie 5 kwietnia. Wpisaliśmy tę datę, czyli dokładnie lany poniedziałek, do naszego kalendarza. Jednak jeśli w związku z ewentualnym obostrzeniami otwarcie nie będzie w tym terminie możliwe, będziemy gotowi w każdym kolejnym dniu - dodaje.

Do startu sezonu mocno szykuje się również Energylandia, największy w Polsce i jeden z największych w Europie park rozrywki, w którym na powierzchni 35 hektarów działa niemal 100 atrakcji. Fot. PTWP

Również w Energylandii przygotowania do otwarcia oznaczają rekrutację, i to zakrojona na dużą skalę. Położony w Zatorze park rozrywki ruszył całkiem niedawno z kampanią na nadchodzący okres wiosenno-letni. Oferuje pracę sezonową, ale i na stałe. W sumie rekrutacja może objąć nawet 1000 osób.

- Jest to uzależnione po części od obostrzeń i zasad odmrożenia naszej branży, bo na razie nie wiemy, na jakich warunkach będziemy mogli funkcjonować. Zakładamy na ten sezon zatrudnienie na podobnym poziomie co w zeszłym roku. W szczycie sezonu 2020 zatrudnialiśmy łącznie właśnie 1000 osób - mówi Kris Kojder.

Pytany, czy pandemia utrudnia znalezienie sezonowych pracowników, mówi, że jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek wnioski, bo Energylandia dopiero wystartowała z kampanią rekrutacyjną.

- Liczymy, że nie będzie problemu ze znalezieniem ludzi do pracy. Należy pamiętać, że przez pandemię wiele osób zostało bez pracy - dodaje.

Bezpieczna praca

Największe parki rozrywki w Polsce zapewniają, że w kolejnym dla nich pandemicznym roku są w stanie zachować najsurowsze zasady bezpieczeństwa - zarówno dla gości, jak i pracowników. Wystarczy przypomnieć, że w ubiegłym roku, by móc funkcjonować, każdy z nich dozbroił się w cały szereg zabezpieczeń.

Energylandia wprowadziła restrykcyjne procedury dezynfekcji i bezpieczeństwa. Na terenie obiektu pojawiło się 600 stacji do dezynfekcji dłoni, powołana została grupa zajmująca się dezynfekcją powierzchni użytkowanych. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w niezbędne środki higieny. Oznaczone zostały odstępy do kas i atrakcji. W punktach obsługi zainstalowano szyby z pleksiglasu.

Co więcej, do odkażania całego terenu parku, w tym trudno dostępnych miejsc np. na dużych wysokościach, zaprzęgnięte zostały specjalistyczne drony, które po zamknięciu bram odkażały teren Energylandii.

Koszty dostosowania parku do najwyższych standardów pochłonęły ponad 2 miliony złotych. W tym roku poziom bezpieczeństwa się nie zmieni.

Taką samą operację uzbrajania parku przeprowadziła Legendia. Chorzowski park rozrywki na swoim terenie zainstalował ponad 100 stacji do dezynfekcji rąk, wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki ochronne i rękawiczki.

Chorzowski park rozrywki w ubiegłym roku na swoim terenie zainstalował ponad 100 stacji do dezynfekcji rąk. Fot. PTWP

- Standardy i reżim sanitarny, który wypracowaliśmy w zeszłym roku, były bardzo restrykcyjne. Jesteśmy pewni, że teren parku i wszystkie jego atrakcje również w tym roku będą przygotowane na najwyższym poziomie - podsumowuje Paweł Cebula, dyrektor zarządzający Legendii.