Branża kosmiczna to biznes dla cierpliwych

- Bardzo lubiłem zawsze „eksploracyjną” stronę życia – chodzenie po górach, żeglarstwo (byłem w polskiej kadrze). Nadal dużo się wspinam… Idzie o to, by pójść dalej niż większość ludzi ma ochotę, zobaczyć coś nowego. Nauka jest dla mnie dość podobną dziedziną: dojść do pewnej granicy i trochę ją samemu popchnąć dalej - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sławosz Uznański ukończył Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na Politechnice Łódzkiej w 2008 r. Posiada tytuł magistra inżyniera z uniwersytetu w Nantes oraz inżyniera z politechniki w tym mieście. W 2011 r. uzyskał doktorat z zakresu materiałów odpornych na promieniowanie kosmiczne na uniwersytecie Aix-Marseille we Francji.

Jego praca doktorska przyczyniła się do wybrania go do prestiżowego 17-osobowego Europejskiego Korpusu Astronautów w rekrutacji ESA, gdzie został wybrany spośród 22,5 tys. kandydatów. Po rekrutacji Uznański został sklasyfikowany jako jeden z 11 rezerwowych astronautów.

Pod koniec czerwca sytuacja Uznańskiego diametralnie się zmieniła. Centrum GovTech, międzyresortowy zespół ds. innowacji i cyfryzacji przy premierze, ogłosiło, że Sławosz Uznański na pewno będzie miał możliwość podróży w kosmos. Stało się to możliwe dzięki zwiększeniu nakładów Polski na działalność ESA.

Obecnie zajmuje się projektowaniem systemów dla infrastruktury naukowej w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Jednym z jego najciekawszych projektów w słynnym ośrodku pod Genewą jest stworzenie systemu kontroli mocy, który od 2017 r. jest ważną częścią układu Wielkiego Zderzacza Hadronów. Od września mają zacząć się szkolenia w Agencji.

Kandydaci na astronautów muszą stawić czoła ekstremalnie trudnym wyzwaniom

Zdobycie miejsca w gronie astronautów to zadanie dość trudne. Kandydaci do zostania astronautami muszą stawić czoła ekstremalnie trudnym wyzwaniom. Oceniana jest ich wiedza na temat wszechświata i technologii kosmicznych, inteligencja, odporność na stres umiejętność rozwiązywania nietypowych, skomplikowanych zadań w krótkim czasie. Konieczne są drobiazgowe badania medyczne.

Potrzebna jest ponadto pasja, samodyscyplina i dążenie do perfekcji - co nie jest często spotykanym miksem.

Zdobycie miejsca w gronie astronautów to zadanie dość trudne (fot. Shutterstock)

Branża kosmiczna to branża dla cierpliwych. Rezultaty pracy przychodzą późno

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, polska branża kosmiczna obecnie skupia prawie 400 firm i instytutów, z których 300 aktywnie współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Poziom zatrudnienia w branży osiąga poziom 12 tysięcy etatów.

Realne zatrudnienie może być jednak niższe, o czym mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Paweł Pasek, dyrektor biura rozwoju technologii w ARP i członek zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

- Na listę wpisane jest np. Asseco, gdzie tak naprawdę funkcjonuje tylko mała komórka, która się tym zajmuje. Ale chęć do zatrudnienia się w sektorze kosmicznym w Polsce jest pewnie podobna, jak w innych krajach. Oczywiście musimy dbać o edukację już na poziomie szkoły podstawowej, żeby podtrzymywać tę pasję, kiedy już ją jakoś zidentyfikujemy - mówił Paweł Pacek.

Jak dodał w rozmowie z PulsHR.pl, by odnaleźć się w branży, trzeba mieć pewne konkretne cechy, bo kosmos to biznes dla cierpliwych.

- W tej branży efekty pracy przychodzą dosyć późno. Ważną częścią każdego projektu są badania i rozwój. Musimy najpierw zbadać bardzo wnikliwie ten nasz przedmiot, którym polecimy w kosmos. Na to składa się długi proces przygotowania, następnie proces testowania, aż finalnie znajdzie się on w przestrzeni kosmicznej. Nierzadko mija więc kilka czy kilkanaście lat od momentu, kiedy dana misja startuje, do ujrzenia pierwszych efektów pracy. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że tak to wygląda, że nie mogą oczekiwać szybkich rezultatów, stopy zwrotu w ciągu dwóch czy trzech lat - mówił.

Przykładem może być misja Juice (Jupiter Icy Moon Explorer), która wystartowała w kwietniu 2023 roku. Jej celem jest zbadanie trzech dużych księżyców Jowisza: Ganimedesa, Kallisto i Europy. Polacy pracowali przy trzech z 10 urządzeń do prowadzenia eksperymentów, jakie wyleciały w kosmos. Natomiast na informację, czy dobrze wykonali swoją pracę, muszą poczekać, czas trwania misji będzie bowiem długi. Zanim sonda dotrze do celu, minie około ośmiu lat. Docelowo wszystko zamknie się po kilkunastu latach.

Kogo potrzebuje dziś sektor kosmiczny? Paweł Pacek podkreśla, że jest to branża o charakterze interdyscyplinarnym, który potrzebuje nie tylko inżynierów z różnych dziedzin, którzy stanowią główną siłę w biznesie, ale także specjalistów od elektroniki, cybernetyki, mechatroniki, a także prawników i sprzedawców. Dodaje, że wszyscy ci specjaliści muszą być ogromnie zafascynowani kosmosem i mieć zacięcie do pracy, aby wytrzymać oczekiwanie na efekty swojej pracy.

