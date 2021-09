Branża IT w Polsce może łatwiej przyciągać informatyków ze Wschodu

W Polsce brakuje blisko 50 tysięcy specjalistów IT, tyle przynajmniej jest nieobsadzonych stanowisk. Rozwiązaniem tego problemu może być zatrudnienie informatyków zza wschodniej granicy – wykształconych, doświadczonych, o zbliżonych wartościach kulturowych.

Piotr Stefaniak

Piotr Stefaniak • 22 wrz 2021 14:04





Programiści z Europy Wschodniej plasują się w czołówce światowych rankingów (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Aż 70 proc. kandydatów z samej Ukrainy to absolwenci kierunków informatycznych na uczelniach wyższych - ocenia firma doradcza Capgemini Polska.

Dotychczas pracodawcy często obawiali się trudności formalnych związanych z zatrudnianiem specjalistów ze Wschodu, jednak obecnie ten problem znika.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pomocny okazał się program Poland.Business Harbour, który stworzył specjalny typ wizy. Jako jedyny pozwala na zatrudnienie obcokrajowca spoza UE bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Umożliwia też zakładanie działalności gospodarczych oraz pozwala na zabranie ze sobą najbliższej rodziny.

Same wnioski wizowe w programie Poland.Business Harbour rozpatrywane są priorytetowo.

Program ten został stworzony dla Białorusinów, lecz od 13 lipca został rozszerzony o kolejne kraje: Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Niemal wszystkie z tych krajów znajdują się na liście państw z najlepszymi programistami w Europie i na świecie, ocenia Capgemini Polska. W tym rankingu Polska zajmuje czwarte miejsce w skali świata, Ukraina ósme, Mołdawia 19., a Białoruś - 22.

- Większość z kandydatów z Europy Wschodniej to osoby, które ukończyły studia na kierunkach informatycznych, posługujące się językiem angielskim i znające kilka języków programowania - mówi Agnieszka Grzesiuła, specjalista ds. rekrutacji w mediach społecznościowych w Capgemini Polska. - Kandydaci z którymi rozmawiamy, najczęściej są biegli w językach takich jak Java, JavaScript, SQL, Python czy PHP. To po prostu wykwalifikowani specjaliści, którzy nie tylko uzupełniają lukę na rynku pracy, ale także są w stanie zapewnić bardzo wysoki poziom świadczonych usług.

Patrz też: Capgemini zatrudni 200 osób w Krakowie

Warunkiem uczestnictwa w przyspieszonej procedurze wizowej dla obywateli Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Armenii jest posiadanie dowodu zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich z listy (np. list intencyjny) oraz co najmniej roczne doświadczenie w branży IT lub wykształcenie technicznego w kierunku IT. Obywatele Białorusi mogą uzyskać wizy na podstawie posiadania wykształcenia z zakresu IT, co najmniej rocznej pracy w w branży lub rekomendacji od firmy partnerskiej (np. listu intencyjnego).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.