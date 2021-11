Branża IT to nie tylko programiści. Są stanowiska, gdzie płacą nawet 14 500 zł

IT przestało kojarzyć się już głównie z programowaniem. Zatrudnienie w branży wcale nie musi oznaczać obowiązkowej znajomości języków Java lub JavaScript czy umiejętności tworzenia systemów informatycznych oraz administrowania nimi. Dziś rozwój w branży IT jest możliwy także na takich stanowiskach jak np. analityk biznesowy, project manager i tester.

Ze wszystkich ofert pracy w branży IT, które w pierwszym półroczu 2021 roku pojawiły się na portalu Pracuj.pl, już ok. 49 proc. dotyczy zawodów niezwiązanych bezpośrednio z programowaniem.

- Po wejściu w nową erę technologiczną zapotrzebowanie przedsiębiorstw na pracowników wykwalifikowanych w zawodach cyfrowych gwałtownie wzrosło. I o ile jeszcze kilka lat temu branża informatyczna kojarzyła się głównie z programistami, tak w ostatnich latach rynek IT znacznie otworzył się także na zawody nieprogramistyczne - mówi Marcin Tchórzewski, założyciel i CEO Coders Lab.

W grupie zawodów nieprogramistycznych możemy wymienić sześć głównych profesji. Tym najpopularniejszym i najbardziej pożądanym na rynku pracy jest analityk biznesowy (6 152 ogłoszenia, co stanowi 28,51 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę w grupie zawodów nieprogramistycznych).

Również Capgemini wymienia analityka biznesowego wśród zawodów przyszłości. - Świat rozwija się coraz szybciej, rewolucja technologiczna postępuje, a biznes musi być gotowy na stałe i dynamiczne zmiany. Umiejętność wykorzystania istniejących możliwości technologicznych do osiągnięcia założonych celów biznesowych to zadanie, w którym pomóc może właśnie analityk biznesowy - wyjaśniają eksperci z Capgemini.

Będąc katalizatorem zmian, analityk biznesowy musi być osobą zdolną do rozwiązywania problemów, doskonale rozumieć zasady funkcjonowania organizacji i potrafić stworzyć rozwiązania pozwalające na wsparcie biznesu przy użyciu technologii, korzystając z szerokiego zakresu umiejętności oraz technik analizy biznesowej. Taka osoba powinna być wizjonerem, potrafić wyobrazić sobie ścieżkę prowadzącą do zupełnie innej przyszłości.

Źródło: Coders Lab oraz Pracuj.pl

Na drugim miejscu plasuje się pracownik wsparcia technicznego helpdesk (5 510 ogłoszeń, czyli 25,27 proc.), natomiast podium zamyka project manager (4 911 ogłoszeń, co stanowi 22,52 proc.).

- Project manager, niezależnie od branży, musi być doskonale zorganizowany, a dodatkowo mieć umiejętności managerskie, pozwalające na prowadzenie zespołu. W branży IT project manager powinien cechować się głęboką wiedzą merytoryczną połączoną z umiejętnością szybkiego reagowania na zmiany i problemy, pozwalając tym samym na sprawną realizację prowadzonych projektów. Dobra komunikacja i umiejętności liderskie project managera w branży technologicznej są kluczowe. Taka osoba pracuje na ogół z zespołami mającymi bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej i z jednej strony musi rozumieć swój zespół, a z drugiej - potrafić opowiedzieć o jego pracy językiem zrozumiałym dla pracowników spoza zespołu - wyjaśniają eksperci z Capgemini.

Wśród zawodów znajdujących się w drugiej części stawki można wymienić testowanie (3 498 ogłoszeń/16,04 proc.), administrowanie sieciami (1 160 ogłoszeń/5,32 proc.) oraz zarządzanie usługami (576 ogłoszeń/2,64 proc.).

Atrakcyjne stanowisko nie tylko w Warszawie

Zawody nieprogramistyczne są coraz bardziej pożądane na rynku pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że popyt na ekspertów w tej dziedzinie jest zróżnicowany terytorialnie. Województwem z największą liczbą ofert o pracę - co nie zaskakuje - jest województwo mazowieckie (6 054 ogłoszenia). W czołówce znalazły się również takie województwa, jak: małopolskie (2 597 ogłoszeń), dolnośląskie (2 190 ogłoszeń), śląskie (1 774 ogłoszenia) czy wielkopolskie (1 577 ogłoszeń).

Źródło: Coders Lab oraz Pracuj.pl

- Mamy świadomość, że wśród regionów z największym potencjałem pod kątem rynku pracy niezmiennie prym wiodą duże aglomeracje - Warszawa, Kraków czy Wrocław. Ma to oczywiście związek z siedzibami największych firm. Niezwykle cieszy jednak to, że czołówkę gonią takie województwa jak śląskie, wielkopolskie czy pomorskie, gdzie liczba atrakcyjnych miejsc pracy z roku na rok rośnie. Warto pamiętać również o tym, że dzięki możliwościom, jakie niesie ze sobą praca zdalna, przed naszymi absolwentami wiele nowych drzwi stanęło otworem - twierdzi Jacek Lisowski, country manager w Coders Lab.

Trzema województwami z najmniejszą liczbą ofert pracy w zawodach nieprogramistycznych są opolskie (470 ogłoszeń), warmińsko-mazurskie (457 ogłoszeń) oraz świętokrzyskie (437 ogłoszeń). Jednak dzięki pracy zdalnej stałe miejsce zamieszkania w jednym województwie daje możliwość zatrudnienia w firmie z zupełnie innego końca kraju. Jak pokazują najnowsze badania Inhire.io, już 64 proc. wszystkich ofert pracy w IT dotyczy właśnie pracy zdalnej. To ogromna szansa, zwłaszcza dla osób mieszkających w tych regionach Polski, które są najmniej atrakcyjne pod kątem rynku pracy IT.

(Nie)programiści nie narzekają na zarobki

Prawdą jest, że programiści w branży IT nie mają powodu do narzekania na swoje zarobki. Zasada potwierdza się w przypadku zawodów nieprogramistycznych. Wśród wymienionych wcześniej profesji na najwyższe wynagrodzenie może liczyć specjalista zarządzania usługami. Według portalu Pracuj.pl w przypadku tego stanowiska średnie zarobki wyniosły 14 500 zł brutto.

Okazale wyglądają również zarobki analityka biznesowego (11 000 zł brutto), testera (10 500 zł brutto) oraz project managera (10 000 zł brutto). Bliżej średniej krajowej znalazły się za to wynagrodzenia administratora sieciami (7 500 zł brutto) oraz pracownika wsparcia technicznego (5 000 zł brutto).

Warto pamiętać o tym, że zarobki w dużej mierze zależą od posiadanego doświadczenia oraz wszechstronnych kompetencji.

- Umiejętność programowania nie jest konieczna do tego, aby stać się częścią świata IT. Choć - co warto podkreślić - nawet podstawowa znajomość programowania jest pomocna na każdym stanowisku w IT i ceniona przez pracodawców. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje dany zawód, warto więc skorzystać z odpowiednio ukierunkowanych kursów i skutecznie rozwijać swoje kompetencje - przekonuje Marcin Tchórzewski.

Raport Coders Lab i Pracuj.pl wyraźnie wskazuje kierunek, w którym rozwija się dzisiejszy rynek pracy w branży IT. Wiele firm obecnych na rynku coraz większą wagę przykłada do poszerzania swoich organizacji o stanowiska nieprogramistyczne. W związku z tym pracodawcy będą poszukiwać przede wszystkim pracowników, którzy łączą umiejętności techniczne z komunikatywnością, kreatywnością czy umiejętnością pracy w zespole.