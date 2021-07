Branża IT bije rekordy popularności. Wybierają ją nawet lekarze i protetycy słuchu

Według Światowego Forum Ekonomicznego obecnie około 52 proc. pracowników na świecie potrzebuje cyfrowego przebranżowienia.

Pracownicy ciągną do branży IT (Fot. Shutterstock)

Aldona Pawlak pracuje jako junior developer w firmie KLG Solutions, wcześniej była protetykiem słuchu.

Dóra Kolena, absolwentka węgierskiej filii szkoły Codecool, zanim zaczęła swoją przygodę z programowaniem, była lekarką.

Z analizy Devire i Kodilla.com wynika, że spośród prawie 200 tys. osób, które zdecydowały się w 2020 roku na zmianę firmy bądź branży, największą uwagę kandydatów przyciągały stanowiska związane z IT.

Aldona Pawlak pracuje jako junior developer w firmie KLG Solutions. Jest jedną z wielu absolwentek Codecool, które pracę znalazły za pośrednictwem szkoły.

- Do zespołu wdrożyłam się bardzo szybko, bo jesteśmy w nim razem z kolegami z kursu. Dzięki Codecool znamy też narzędzia, których używamy w pracy - mówi Pawlak.

Z zawodu Aldona Pawlak jest protetykiem słuchu. Wcześniej pracowała wykonując badania i dopasowując aparaty słuchowe. To wąska specjalizacja, więc zmiana pracy często wiązała się ze zmianą miejsca zamieszkania.

- To był jeden z powodów, dla których zdecydowałam się przebranżowić - dodaje Aldona. - Lubiłam swoją poprzednią pracę, ale to programowanie daje nieograniczone możliwości rozwoju i szerokie perspektywy pracy - dodaje.

Cyfrowe przebranżowienie

Takich historii jest więcej. Przykładowo Dóra Kolena, absolwentka węgierskiej filii szkoły Codecool, zanim zaczęła swoją przygodę z programowaniem, była lekarką. Obecnie swoją wiedzę medyczną łączy z kodowaniem, pracując dla GE Healthcare.

- Według Światowego Forum Ekonomicznego obecnie około 52 proc. pracowników na świecie potrzebuje cyfrowego przebranżowienia – komentuje József Boda, CEO Codecool.

- Powodem, dla którego zgłaszają się do nas firmy, jest przepaść w umiejętnościach cyfrowych, która spowalnia cyfrową transformację i wpływa na przewagę konkurencyjną. Jako Codecool, możemy w szybkim czasie zapewnić firmom odpowiednie talenty. Skupiamy się przede wszystkim na osobach chcących się przebranżowić. Na tych, którzy w krótkim czasie chcą przejść do branży IT. To, na co powinni być gotowi to nauka nowych umiejętności i kreatywne myślenie - dodaje.

IT niczym magnes

Również analiza przeprowadzona przez Devire na prośbę Kodilla.com w drugiej połowie grudnia 2020 roku pokazała, w jakich branżach nastąpiły największe rotacje pracowników. Spośród prawie 200 tys. osób, które zdecydowały się w 2020 roku na zmianę firmy bądź branży, największą uwagę kandydatów przyciągały stanowiska związane z IT. - Z danych, które udostępniło nam Devire, widać, że jako programistów front-end zatrudniono 6960 osób (8-proc. wzrost w ciągu ostatniego roku), a jako starszych inżynierów ds. oprogramowania 9480 osób. Pracę znaleźli też tacy specjaliści, jak - kolejno - Full Stack Engineer - 4285 osób (4-proc. wzrost), inżynier ds. oprogramowania - 26 024 osób (4-proc. wzrost) i analityk - 5883 osób (3 proc. wzrost) - wymienia Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com. - Mimo trudnej sytuacji liczba osób, które rozpoczęły szkolenia z programowania nie tylko nie zmalała, ale nawet wzrosła w stosunku do lat ubiegłych. Do osób, które zdecydowały się przebranżowić - ze względu na chęć zmiany kariery - dołączyły bowiem także te, które ze względu na lockdown straciły możliwość zarobku. Wśród nich bywali np. piloci wycieczek, zawodowi muzycy czy aktorzy - dodaje Rogoż.

