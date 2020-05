Branża HR wspiera kandydatów. Pomaga znaleźć pracę w czasie pandemii

By pomóc osobom, które staciły pracę z powodu koronawirusa, Talentuno stworzyło mapę zatrudnienia - stale aktualizującą się mapę polskich firm szukających nowych pracowników w dobie pandemii.

Kryzys ekonomiczny, którego skutki dotknęły całą światową gospodarkę, staje się coraz bardziej widoczny również w naszym kraju. Mimo że według opublikowanych niedawno marcowych danych GUS stopa bezrobocia minimalnie zmalała od lutego, wielu ekspertów, polityków i ekonomistów jednogłośnie przyznaje, że w kolejnych miesiąca pojawi się gwałtowny wzrost spowodowany "zamrożeniem" gospodarki, skutkujący zamknięciem firm, ograniczeniem ich działalności czy skierowaniami kadr do pracy z domu.

Wiele osób utraciło miejsce pracy lub możliwość wykonywania swoich obowiązków w dotychczasowym zakresie. Pomimo rozwiązań, które daje tarcza antykryzysowa oferowana przez państwo, nie jest ona w stanie pomóc każdemu. Coraz więcej pracowników z obawy przed utratą etatu przegląda pojawiające się w Internecie oferty pracy, a część z nich decyduje się na zmianę miejsca zatrudnienia.

- Większość osób dotkniętych bezrobociem chciałoby znaleźć nową pracę, nie do każdego jednak jesteśmy w stanie dotrzeć z niezbędną pomocą. W związku z tym wraz z zespołem stworzyliśmy stale aktualizującą się mapę polskich firm, które szukają nowych pracowników w dobie pandemii koronawirusa. Inicjatywa Talentuno oparta jest na crowdsourcingu - ofertami dzieli się społeczność chętna do pomocy. Dzięki temu każdy może dodać ofertę pracy, a co za tym idzie, wesprzeć osoby, które ze względu na kryzys gospodarczy utraciły możliwość zarobku. Cieszymy się, ponieważ lista stale rośnie i zyskuje coraz większe zainteresowanie – mówi Anna Wójcik, head of customer success and operations w Talentuno Polska.

Mapa zatrudnienia, gromadząca aktualnie ponad 300 ofert pracy, jest regularnie aktualizowana w czasie rzeczywistym, dzięki czemu w każdej chwili pokazuje aktualne oferty pracy. Umożliwia ona osobom poszukującym pracy znalezienie dogodnej możliwości zatrudnienia w dowolnej lokalizacji w Polsce. Ze strony mogą korzystać nie tylko osoby potrzebujące pracy i pracodawcy. Bardzo ważny w funkcjonowaniu mapy jest crowdsourcing – oferty może umieścić każda osoba pracująca w firmie, w której aktualnie prowadzona jest rekrutacja. - Ponieważ dane ofert pochodzą w 100 proc. od społeczności, ważne w funkcjonowaniu mapy są nie tylko osoby poszukujące pracy, ale przede wszystkim firmy prowadzące obecnie rekrutacje. Dzięki nim zakres ofert sukcesywnie się rozszerza - mówi Zsolt Kelliár, założyciel Talentuno. Wsparcie dla HoReCa Chcąc wesprzeć branżę HoReCa w powrocie do formy, Pracuj.pl przygotował dla niej specjalne rozwiązanie. Do końca maja 2020 roku pracodawcy poszukujący pracowników hoteli i gastronomii mogą publikować ogłoszenia na portalu za symboliczną złotówkę (maksymalnie 5 ofert). - W ostatnich tygodniach hotele, pensjonaty czy restauracje musiały zawiesić lub ograniczyć swoją działalność. W Grupie Pracuj zdajemy sobie sprawę, że możliwości finansowe wielu przedsiębiorców z tego obszaru są obecnie ograniczone. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dla nich specjalnej oferty, bo w okresie odmrażania gospodarki dla branży HoReCa szczególnie ważne będzie wsparcie ze strony jakościowych partnerów, mimo trudności budżetowych. Drugi i trzeci kwartał był zawsze dla tych firm okresem wzmożonych rekrutacji. W tym roku branża HoReCa wchodzi w sezon z trudnościami. Tym mocniej chcemy jej pomóc w poszukiwaniu dobrych pracowników - komentuje Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj. HR Pogotowie HR Pogotowie to bezpłatna platforma, której celem jest szybkie połączenie poszukujących pracy z pracodawcami. Na stronie internetowej znajduje się baza kandydatów poszukujących pracy oraz rekrutujących pracodawców. Pomysłodawcą i założycielem jest Artur Dzięgielewski, który od 2017 pomaga osobom szukającym pracy na LinkedIn. W dobie koronawirusa wsparcie ze strony inicjatywy nabrało nowego wymiaru i rozpędu. Od początku pandemii, w ciągu zaledwie miesiąca z prośbą o pomoc do HR Pogotowia zwróciło się aż 700 osób i liczba ta stale rośnie.Z kolei do marca 2020 roku „HR Pogotowie” udzieliło pomocy ponad 2000 potrzebującym. #koronni grają razem Hashtag #koronni został stworzony przez konsultanta biznesowego Rafała Liebrechta. Jednak zanim pojawił się wpis, który wspierać i pomagać ma tym, którzy pracę z powodu koronawirusa stracili, pojawiły się wpisy skierowane do pracodawców. - Jak wiesz, ci ludzie zwalniani są z powodu koronawirusa, co w moim mniemaniu wcale nie jest przyczyną. Ja wiem, bo pracuję z tym na co dzień, że podstawą jest źle prowadzony biznes, którego konsekwencją są zwolnienia, wykorzystanie tej możliwości przez pracodawców. Nie uogólniając oczywiście – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR Rafał Liebrecht. Stąd pomysł na #koronnych. - Jestem również strategiem marketingowo-sprzedażowym, uwielbiam kreować trendy. Chciałem przełożyć ten fakt i odwrócić znaczenie, wyróżnić tych ludzi, dlatego KORONNI. To ma być ich symbol, aby i oni mogli na tym skorzystać "tak jestem koronny/a", aby przyszły pracodawca nie zadawał zbędnych pytań - dodaje Liebrecht. Podobne spostrzeżenia na temat sytuacji na rynku ma Izabela Zielińska, inicjatorka podobnej akcji - „Koronawirus – gramy razem”. W rozmowie z PulsHR podkreśliła, że rozmowy z tymi, którzy tracą pracę, mają często wspólny mianownik. - Sytuacja dziś to duże wyzwanie dla pracodawców. Stanęli wobec okoliczności wcześniej nieznanych. Gros osób musi podjąć decyzje o poważnych zmianach. Zazwyczaj to jest wybór: ograniczamy zatrudnienie – znajdujemy inne rozwiązanie. Ja kontaktując się z różnymi ludźmi, którzy się do mnie odzywają, widzę jedną przykrą prawidłowość. W pierwszej kolejności firmy podejmują decyzję o zwolnieniach. Nie rozmawiają z ludźmi, nie szukają innych rozwiązań. Ja wiem, że sytuacja jest dynamiczna, ale może warto usiąść i wspólnie poszukać rozwiązania, zanim odwołamy się do tak restrykcyjnego rozwiązania, jakim jest zwolnienie. Poszukajmy innych rozwiązań, jednak tu chyba potrzebna jest świadomość odpowiedzialności za innych ludzi, dojrzałość. Inicjatywa Izabeli Zielińskiej dzięki wsparciu i przy współpracy firmy Over Cloud zyskała narzędzie, które wspiera osoby poszukujące pracy w znalezieniu nowego pracodawcy - dedykowaną projektowi stronę beemployer.pl. - Opieramy się o znany z Linkedina system wizytówek, który wzbogaciliśmy o auto-matchowanie wizytówek z dostępnymi ofertami, i na odwrót - wyjaśnia na LinkedIn Zielińska.