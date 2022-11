Brakuje ich prawie 150 tys. Bez tych specjalistów firmy będą miały problem

42 proc. wakatów na stanowisko specjalisty IT zostało zidentyfikowanych jako trudne do obsadzenia (fot. Fatos Bytyqi/Unsplash)

42 proc. wakatów na stanowisko specjalisty IT zostało zidentyfikowanych jako trudne do obsadzenia (fot. Fatos Bytyqi/Unsplash)

64 proc. firm zatrudniło mniej specjalistów IT niż planowało, a 20 proc. często musiało odmawiać realizacji projektu z powodu braku wystarczającej liczby specjalistów. Takie wnioski płyną z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?".

Szacuje się, że aby wypełnić lukę w IT, w Polsce studia na kierunkach STEM, a więc związanych z technologią, inżynierią i matematyką powinno kończyć 3,5 razy więcej osób – twierdzą analitycy PIE w raporcie „Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?”.

W przeprowadzonym przez PIE badaniu z udziałem firm z sektora technologicznego, aż 42 proc. wakatów na stanowisko specjalisty IT zostało zidentyfikowanych jako trudne do obsadzenia. Ponadto, 64 proc. ankietowanych firm zatrudniło mniej specjalistów IT niż planowało, a 20 proc. często musiało odmawiać realizacji projektu z powodu braku wystarczającej liczby specjalistów.

- Obecnie w Polsce specjaliści IT stanowią ok. 3,5 proc. wszystkich zatrudnionych i jest to jedna z niższych wartości w UE. W całej Unii specjaliści stanowią ok. 4,5 proc. pracowników, a znaczący dystans między Polską a UE utrzymuje się w ostatniej dekadzie. Mamy też w Polsce do czynienia z bardzo zróżnicowanym rynkiem – z jednej strony dynamicznie rozwijająca się grupa firm produkujących oprogramowanie na eksport i dla międzynarodowych korporacji, a z drugiej firmy działające na rynku krajowym. Te pierwsze konkurują o projekty i specjalistów globalnie i mogą zaoferować bardzo wysokie stawki wynagrodzenia. Te drugie cyfryzują się powoli, a dodatkowo przy próbie zatrudnienia specjalisty IT napotykają barierę cenową. W średnim i długim okresie może to być hamulcem rozwojowym kraju – mówi Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Przeczytaj: Ta technologia wkrótce wstrząśnie naszym życiem

Za mało kobiet pracuje w IT

Polska zajmuje czwartą najniższą pozycję w zakresie odsetka kobiet wśród specjalistów IT w Unii Europejskiej. Jedynie 15,5 proc. osób pracujących jako specjaliści IT to kobiety – przy średniej 19,1 proc. w UE. Dla porównania w Bułgarii, która ma zbliżony do Polski odsetek specjalistów IT w ogólnym zatrudnieniu, niemal co trzecia osoba pracująca w IT to kobieta.

Źródło: raport: Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?, PIE

Niska liczba absolwentów kierunków STEM utrudnia zmniejszanie luki w IT

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez PIE pozwalają stwierdzić, że polskie firmy mają problem ze znalezieniem osób na stanowiska specjalistów IT. Tylko 61 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zatrudniło w ostatnim roku tylu specjalistów, ilu planowało. Czynnikami, które na to wpływają, są zbyt mała liczba zgłoszeń oraz zbyt wysokie oczekiwania płacowe kandydatów. W konsekwencji aż co piąta przebadana firma z powodu luki IT musiała odmawiać realizacji projektu lub dostarczała go z opóźnieniem.

- Problem stanowi także malejąca liczba absolwentów kierunków technicznych, którzy mogliby wypełnić lukę IT, a także niski udział kobiet wśród studentów kierunków technicznych i specjalistów IT. Choć mierzenie się z tym problemem jest istotne, to jego rozwiązanie tylko w niewielkim stopniu przyczyni się do zmniejszenia luki specjalistów IT w perspektywie krótkookresowej. Z naszych badań wynika bowiem, że największe trudności są ze znalezieniem pracowników posiadających już doświadczenie, a nie wśród osób rozpoczynających karierę – mówi Krystian Łukasik, starszy analityk w zespole gospodarki cyfrowej.

Źródło: raport: Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?, PIE

Czy specjaliści ze Wschodu wypełnią lukę IT?

Luka specjalistów IT w Polsce tylko w niewielkim stopniu będzie łagodzona przez pracowników przyjeżdżających do Polski z Europy Wschodniej, przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy. Wprawdzie w ostatnich miesiącach obserwowany jest szczególnie duży napływ specjalistów IT ze Wschodu, jednak ruch ten wynika z niestabilnej sytuacji politycznej na Wschodzie i jest nie do utrzymania w dłuższym okresie.

Przez osiem miesięcy 2022 r. co piąta nowo powstała firma zajmująca się telekomunikacją, oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki w Polsce została założona przez osobę posiadającą obywatelstwo Białorusi, Rosji lub Ukrainy. Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę udział firm IT zarejestrowanych przez obywateli tych państw wzrósł jeszcze bardziej. Obywatele Białorusi zarejestrowali 2,7 tys., a Ukrainy 1,2 tys. nowych firm.

Przeczytaj: Zlecenia z Ukrainy trafiają do Polski

Mimo że gros tych firm stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, Polska wyraźnie jawi się jako jeden z głównych kierunków migracji specjalistów IT ze Wschodu. Badania sondażowe prowadzone w Ukrainie również potwierdzają, że Polska jest głównym pożądanym kierunkiem emigracji i relokacji przedsiębiorstw branży IT.

Coraz wyższe zarobki w branży IT

Popyt w branży IT nie maleje, a specjaliści w poszczególnych kategoriach mogą liczyć na coraz wyższe zarobki. Mediany zarobków dla kontraktów oraz umów o pracę w III kwartale 2022 roku (w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku) w obu przypadkach poszły do góry.

Jak wynika z danych No Fluff Jobs, przy B2B mediany oferowanych wynagrodzeń wynoszą od 17 do 23,5 tys. złotych netto (+VAT), co daje nam wzrost mediany dolnych widełek o 20 proc., a górnych o 18 proc.

Natomiast w przypadku umowy o pracę (UoP) mediany proponowanych zarobków wynoszą od 12,5 do 19 tys. złotych brutto, co przekłada się na wzrost mediany dolnych widełek o 17 proc., a górnych o 19 proc.

– Walka o kandydatów w IT jest nadal bardzo zacięta – ma to odzwierciedlenie w rosnących zarobkach w sektorze tech. Mediany górnych i dolnych widełek wynagrodzenia zaliczyły prawie 20-proc. wzrost zarówno w przypadku B2B, jak i umowy o pracę. Wśród najlepiej opłacanych specjalizacji królują AI, DevOps i Big Data, ale coraz więcej kategorii może liczyć na zarobki przekraczające 20 tys. złotych – komentuje Tomasz Wija, chief growth officer w No Fluff Jobs.

Popyt w branży IT nie maleje, a specjaliści w poszczególnych kategoriach mogą liczyć na coraz wyższe zarobkI (fot. Shutterstock)

Oferty pracy w IT

Według statystyk portalu pracy dla branży technologicznej Just Join IT w trzecim kwartale 2022 roku liczba ofert pracy w sektorze IT wzrosła o 2,6 proc. Największy skok odnotowano w kategorii „Data”. Opublikowano tu o 58 proc. więcej ofert pracy w porównaniu z drugim kwartałem.

- Duży wzrost liczby ofert pracy w segmencie Data wskazuje, że odpowiednie zarządzanie tym obszarem znajduje się coraz wyżej na liście priorytetów dla firm i korporacji. Dzięki Data Science można generować olbrzymią wartość biznesową: nie tylko szybciej rozwijać produkty i więcej zarabiać, ale także minimalizować ryzyko czy mnożyć oszczędności w czasie - wyjaśnia Michał Szum, head of customer care w Just Join IT.

Drugą najszybciej rosnącą kategorią ogłoszeń IT w Q3 2022 był segment Analytics. To zawody związane z Business Intelligence, takie jak analityk biznesowy czy analityk systemowy. Ogółem Just Join IT odnotowało wzrost liczby ofert pracy w tym obszarze o 14,47 proc. kwartał do kwartału.

Poza kategoriami Data i Analytics, na wzrost liczby ofert pracy w trzecim kwartale 2022 mogli liczyć także specjaliści od Pythona (5,32 proc. więcej ogłoszeń) i .NET Developerzy (3,13 proc.) oraz DevOpsi (2,39 proc.), czyli eksperci, którzy w swojej pracy i podejściu łączą elementy rozwoju oprogramowania z utrzymaniem infrastruktury. Wzrastały także kategorie związane z architekturą systemów, administrowaniem sieci oraz wsparciem klientów (IT support). Zmniejszenie liczby wakatów do obsadzenia zaobserwowano m.in. w kategoriach ogłoszeń dla programistów języka Ruby czy specjalistów projektujących produkty lub usługi pod doświadczenia użytkowników (UX).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl