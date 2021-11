Brakuje 120 tysięcy kierowców zawodowych. Musimy działać szybko

Kierowców zawodowych jest za mało - niebawem będzie to odczuwalne zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w przypadku logistyki czy e-commerce. Czy Polsce grozi scenariusz brytyjski?

Autor: jk

• 3 lis 2021 15:28





Kierowca zawodowy to profesja, która przez lata była niedoceniana (Fot. Shutterstock)

Najsilniej niedobór zawodowych kierowców odczuwalny jest w Wielkiej Brytanii, ale o brakach w tym zawodzie mówi się w Niemczech, Belgii czy Francji.

Jak podkreśla Laura Hołowacz, prezes logistycznej Grupy CSL, w Polsce sytuacja nie jest jeszcze dramatyczna, ale jeżeli nie przybędzie na rynku młodych kierowców to problemy są tylko kwestią czasu.

Warto jednak dodać, że organizacje branżowe szacują niedobór kierowców w Polsce na 120 tysięcy. Jeszcze dwa lata temu te szacunki opiewały na 100 tys.

Kryzys brytyjski realnie pokazał, jak ważną grupą zawodową są kierowcy. Brakuje ich w całej Europie od dawna, ale taki odpływ, jak miał miejsce na Wyspach jest zdecydowanie gospodarczym fenomenem. Brak kierowców to brak dostaw towarów do sklepów, ale też paraliż sektora e-commerce i ogólnie handlu w sektorze nie tylko detalicznym.

- Kierowca zawodowy to profesja, która przez lata była niedoceniana, a w czasach progresywnej eksplozji sektora e-commerce będzie on niezbędny, by łańcuch dostaw działał sprawnie. O tym, jak ważni są kierowcy przekonujemy się dopiero, gdy nie docierają do nas przesyłki i gdy widzimy sklepowe puste półki. W Polsce sytuacja nie jest jeszcze dramatyczna, ale jeżeli nie przybędzie na rynku młodych kierowców to problemy są tylko kwestią czasu – mówi Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL.

Problem narasta od lat

Na brak kierowców narzekają także Niemcy, Francja, Belgia czy Holandia. Również Polska ma w tym zakresie poważne braki, które w kolejnych latach mogą stanowić zagrożenie dla naszego gospodarczego bezpieczeństwa.

- Problem ten narastał od lat, tylko, jako temat być może niezbyt atrakcyjny, nie wzbudzał szerszego zainteresowania. Społeczeństwa, a wraz z nimi elity polityczne, nie interesują się kulisami transportu - czy szerzej logistyki, dopóki ta machina, określana jako krwiobieg gospodarki, funkcjonuje bez większych zakłóceń – ocenia Jerzy Gębski z Enterprise Logistics.

- Organizacje branżowe szacują niedobór kierowców w Polsce na 120 tys. Jeszcze dwa lata temu te szacunki opiewały na 100 tys. Mamy więc do czynienia z pogłębianiem się tej sytuacji. I niewiele się zadzieje dopóty, dopóki towary będą dalej znajdowały się na półkach sklepowych. Obawiam się, że szybko nie da się nic zrobić, bowiem problem narastał od lat, a na naszym podwórku krajowym, likwidacja swego czasu szkolnictwa zawodowego miała do tego również przyczynek. Najszybszym możliwym rozwiązaniem wydaje się stosowanie zachęt dla kierowców z Azji, którzy potencjalnie mogliby wypełnić niedobory branży. To się już dzieje, ale skala zjawiska nie jest jeszcze masowa. W Europie - i Polska nie jest wyjątkiem - trend jest bowiem taki, iż wielu kierowców to już prawie emeryci, bądź nawet pracujący emeryci, zaś młodzi - poza pasjonatami - do zawodu ewidentnie się nie garną - mówi Jerzy Gębski. Kierowców trzeba więc jeszcze więcej Laura Hołowacz przyznaje, że problem z brakiem kierowców jeszcze bardziej unaoczniła pandemia koronawirusa oraz brexit. Gdyby nie sytuacja na Wyspach, to wiele krajów jeszcze długo żyłoby w przeświadczeniu, że „nie jest tak źle”. Pandemia za to napędziła koniunkturę branży e-commerce. Nie jest możliwy jej rozwój bez sprawnego łańcucha dostaw, który oparty jest w dużej mierze na transporcie samochodowym. - Pora na transport intermodalny. Transport drogowy dociera do granicy swoich możliwości. Problemem jest zarówno brak kierowców, jak i przepustowość dróg. Nie możemy zawalać Europy kolejnymi tirami, bo nie będzie miał kto nimi jeździć i nie ma szans, by nadal było bezpiecznie i ekologicznie, jeżeli ciężkich samochodów będzie coraz więcej – mówi Hołowacz. - Sytuacja w Europie będzie coraz trudniejsza. U nas również brakuje kierowców, ale nasza sytuacja i tak jest lepsza niż u naszych sąsiadów. Należy jednak działać szybko i zachęcać młodych ludzi do podejmowania pracy w tym zawodzie - dodaje Laura Hołowacz. Brak kierowców zawodowych w Europie wynika z kryzysu szkolnictwa w tym zakresie oraz z faktu, że przez lata zawód kierowcy nie był atrakcyjny finansowo (Fot. Pixabay) Sytuację ratują kierowcy z Ukrainy Naukowcy również nie mają wątpliwości, że brak kierowców zawodowych w Europie wynika z kryzysu szkolnictwa w tym zakresie oraz z faktu, że przez lata zawód kierowcy nie był atrakcyjny finansowo. Prof. Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Naczelnej Organizacji Technicznej przyznaje, że to ciężka praca, która musi być wysoko wynagradzana. Inaczej czeka nas globalny kryzys, który dotknie detaliczne sektory gospodarki. - Kierowców zatrudniają teraz chętnie wszystkie kraje europejskie, możemy obserwować wręcz walkę o kierowców i licytację, kto jest w stanie zaoferować więcej pieniędzy i lepsze warunki pracy – mówi prof. Niedzielski. - Kwestia problemów np. z zaopatrywaniem sklepów jest kwestią czasu, choć mamy jako kraj jeden plus. Mamy dobre zaplecze w postaci naszych braci Ukraińców, którzy chętnie podejmują życie i pracę w Polsce. To jest element tej gospodarczej układanki transportowej, który bardzo nam pomaga. Osoby z Ukrainy podejmują pracę zarówno w transporcie pasażerskim jak i towarowym - dodaje prof. Niedzielski. Niełatwa praca zawodowego kierowcy Według raportu Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK) statystyczny kierowca zawodowy spędza w delegacji 224 z 365 dni w roku, a za kółkiem pokonuje dziesiątki tysięcy kilometrów (około 87 tys. km rocznie). - Czas pracy uzależniony jest od przedsiębiorstwa, w którym się pracuje. Cykl pracy może być taki, że człowiek jeździ po świecie nieraz dwa lub trzy tygodnie, by potem na chwilę zjechać do domu. Bo choć w teorii kierowca po takiej trasie powinien mieć tygodniową pauzę w domu, to nie wszystkie przedsiębiorstwa stosują się do tej zasady - przyznaje Andrzej Bartoszuk, zawodowy kierowca tirów z Siemianowic Śląskich. Nasz bohater obecnie pracuje tylko w tygodniu. Rusza w poniedziałek, by w piątek być już w domu. Choć przyznaje, że zdarzają się niedzielne wyjazdy, kiedy towar jest terminowy i nie może czekać lub kiedy producent samochodów potrzebuje "na już" części, bo w poniedziałek rusza produkcja na taśmie. Wtedy nie ma, że boli, trzeba ruszyć. Ale doskonale pamięta czas, kiedy - jak sam mówi - błąkał się po Europie. W swojej karierze widział jednak niejeden przypadek, kiedy kierowca odpuszczał. Jeździł kilka lat i nie dawał rady. Stwierdzał, że to nie dla niego, że woli "normalne" życie, rodzinę, dzieci. - Nie dziwię się. To ciężki kawałek chleba, a dla kierowców czasy są coraz trudniejsze - dodaje. - Kiedyś kierowcy lubili się, pomagali sobie, informowali o nowych przepisach w danym kraju, po prostu byli dla siebie mili. Teraz tego nie ma. Panuje wyścig szczurów, który szczególnie napędza młodych kierowców. Nie patrzą na bezpieczeństwo, na kulturę jazdy, nie integrują się na parkingach. Powiesz coś takiemu w dobrej woli, to jeszcze nasłuchasz się wyzwisk - opowiada o kulisach swojej pracy.

