Brak wiary w siebie i mizoginizm. Oto bariery, które muszą pokonać kobiety w IT

W województwie pomorskim, w sektorze IT zatrudnionych jest niemal 30 tys. osób, w tym 30 proc. to kobiety, których sektor technologiczny naprawdę potrzebuje. Firmy oparte na zróżnicowanych zespołach osiągają lepsze wyniki, łatwiej im zatrudnić talenty, mają bardziej zaangażowanych pracowników i utrzymują niższe wskaźniki rotacji dobrowolnej niż te jednolite płciowo.

Z przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z agencją Antal badań, opisanych w raporcie pt. “Kobiety IT na Pomorzu” wynika, że większość respondentek (74 proc.) decyduje się na rozwój w obszarze IT kierując się perspektywami zawodowymi. Branża IT jest jedną z najbardziej zróżnicowanych, co pandemia COVID-19 tylko potwierdziła.

Kobiety, które zdecydują się pracować i rozwijać w obszarze IT w województwie pomorskim mogą znaleźć zatrudnienie w blisko 10 tysiącach firm zarejestrowanych w sektorze informacji i komunikacji.

Czytaj też: Kobiety do komputerów. Jest ich coraz więcej w IT

Najważniejszą zaletą pracy w tym obszarze według badanych jest elastyczny czas pracy. Tę odpowiedź wskazało 72 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn. Dużymi plusami są także: możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia oraz wysokie zarobki (66 proc.). Warto również podkreślić, że 86 proc. kobiet w IT jest zadowolonych z wybranej ścieżki kariery.

Pożądany pracodawca, który zachęciłby kobiety do podjęcia pracy właśnie w danej firmie powinien, przede wszystkim, oferować możliwość rozwoju zawodowego (83 proc. wskazań), a także zapewniać przyjazne środowisko pracy (72 proc. wskazań). Dla kobiet ważne jest także zadbanie o przejrzystą politykę komunikacyjną i mówienie o wartościach panujących w firmie.

- Branża IT gwarantuje elastyczność pracy i atrakcyjne zarobki. Coraz więcej firm wprowadza też specjalne programy min. dla mam, ułatwiające pogodzenie życia służbowego z prywatnym. Możliwość samodoskonalenia, ciągłego rozwoju i podnoszenia kompetencji poprzez szkolenia i kursy to jedne z najważniejszych zalet tej branży, dlatego to ciekawa opcja – Fabian Pietras, business director w agencji Antal.

Największą barierą na drodze rozwoju kariery w IT wg kobiet jest brak wiary w siebie (53 proc. wskazań). Kolejnym, już zewnętrznym czynnikiem jest uwikłanie kobiet w role tradycyjne (49 proc. wskazań).

Duży odsetek kobiet (40 proc.) wskazuje na niechęć sektora IT do płci żeńskiej - ciekawe jest jednak, że tylko 11 proc. mężczyzn obserwuje to zjawisko. Dla dużej części panów (29 proc.) nie ma żadnych barier na drodze rozwoju płci żeńskiej w IT.

źródło: mat. pras.

Żeby zwiększać zatrudnienie kobiet w tej branży ważne jest, by zadbać o udział w zachęcających do tego inicjatywach. Forum Kobiet, Mentorów, Geek Girls Carrots, to tylko jedne z wielu projektów, które mają na celu wsparcie kobiet w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności.

- Praca w branży IT to wciąż męska domena, jednakże z biegiem lat zauważam, że na rynku pojawia się coraz więcej kobiet rozwijających się w tym obszarze. Uważam, że kobiety w branży IT mogą być bardziej pewne siebie i swoich możliwości. Nie warto bać się nowych wyzwań i wchodzenia, w wydawać by się mogło, świat zarezerwowany głównie dla mężczyzn - mówi Sonia Tkaczyk, senior consultant Antal IT Services.

Pensje w IT

Przeciętne wynagrodzenia w branży IT należą do najwyższych w Polsce. Według ostatnich danych GUS z 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tej branży wyniosło 8 059,64 zł brutto i było niemal dwukrotnie wyższe niż średnie wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło w adekwatnym okresie 4 852,29 zł brutto.

Według danych Antal, który bada wynagrodzenia wyłącznie na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze IT wyniosło 14 460 zł.

źródło: mat. pras.

“Kobiety IT na Pomorzu” to badanie ilościowe zostało przeprowadzone metodą CAWI. Objęło łącznie 589 studentów oraz pracowników w obszarze IT mieszkających obecnie w województwie pomorskim.