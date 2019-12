Boty są coraz mądrzejsze i coraz sprytniejsze. Mogą zabrać wam pracę

Jeśli jesteście z pokolenia czatowania, to zapewne pamiętacie ostrzeżenia za złamanie regulaminu. Porządku w świecie wirtualnych rozmów pilnowały wówczas stworzone specjalnie w tym celu boty. Bot bowiem to nic innego jak program stworzony do wykonywania konkretnych czynności.

Szacuje się, że w 2017 roku ponad połowa ruchu w sieci (52 proc.) generowana była przy ich pomocy. Zarówno tych, które mają nam ułatwić życie, jak i tych które w realu określilibyśmy mianem złych charakterów (trolle, spam).

Przeczytaj: Wirtualny asystent - mówi, ale nie myśli. Co z etyką?

Robotyzacja to nie samo zło

Od kilku lat mówi się o tym, że boty coraz śmielej wykorzystywane są na rynku pracy.

- Każda zmiana wprowadza nas w pewien niepokój. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany niosą za sobą skutki negatywne i pozytywne z punktu widzenia rynku pracy. Oczywiście robotyzacja może być w pewnym stopniu utożsamiana z zabieraniem ludziom pracy, jednak musimy pamiętać o jednym. Ta robotyzacja ułatwi nam wiele czynności, odciążając od wykonywania czynności powtarzalnych – podkreśla w rozmowie z PulsHR dr hab. Anna Skórska z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Boty, jak podkreślają osoby zajmujące się badaniem rynku pracy, przejmują obowiązki powtarzalne. Dobrze napisane programy są w stanie tworzyć raporty, przeprowadzać podstawowe obliczenia czy wprowadzać dane do formularzy.

Przeczytaj: Kasjer programistą, a recepcjonista testerem. Roboty zabiorą pracę, ale dadzą nowe, lepiej płatne kompetencje

- Człowiek rzadko jest gotowy na zmiany, do tego tak diametralne. Często nawet nie mamy świadomości, że rozmawiamy z botami, że korzystamy z usług, w których boty są wykorzystywane. Myślę, że czas powoli nam się przyzwyczaić do zmian – podkreśla Anna Skórska

Bot na etapie rekrutacji bardziej sprawiedliwy?

O ile czatboty, z którymi spotykamy się na przykład na stronach internetowych operatorów telekomunikacyjnych czy sklepów, nie dziwią, tak informacja, że boty wykorzystywane są w działach HR, może niektórych zaskoczyć. Jak podkreśla Anna Skórska, boty stosowane są przede wszystkim na wstępnych etapach rekrutacji. Choć, jak sama zaznacza, obecność wirtualnego rekrutera może mieć swoje plusy.

- Człowiek ma większe tendencje do tego, by czasem pewien stereotypowy obraz swoich wyobrażeń przekładać na kandydatów do pracy. Boty są tego pozbawione.

Przeczytaj: Chatboty podbijają HR. Nie tylko w rekrutacji