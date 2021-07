Bolt stawia na nową usługę i rekrutuje zespół

Bolt rozpoczął rekrutację do zespołu Bolt Market w Polsce. Estoński startup chce poszerzyć ofertę i prócz dostaw jedzenia zaoferować klientom możliwość zrobienia zakupów spożywczych online z szybką dostawą. Nowa usługa w portfolio platformy ma zostać uruchomiona w ciągu kilku miesięcy.

km

km • 13 lip 2021 10:19





Bolt rozpoczął rekrutację do zespołu Bolt Market w Polsce (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Na chwilę obecną poszukiwanych jest 5 osób, m.in. country manager, operations manager i operations specialist. Nowy zespół będzie odpowiadał za lokalny rozwój obszaru dostaw zakupów Bolta, wyznaczał cele i szukał najlepszych rozwiązań dla użytkowników aplikacji. Do głównych obszarów codziennej pracy zespołu będzie należało stworzenie ogólnej strategii, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz operacjami magazynowymi i budowanie kompetencji zespołu.

- Pandemia przyspieszyła rozwój usług delivery, coraz więcej konsumentek i konsumentów przekonuje się, że to wygodne i bezpieczne, zarówno pod kątem płatności czy dystansu społecznego rozwiązanie. Teraz, gdy w wielu krajach ograniczenia są luzowane, nadal korzystamy z takiej opcji. W Bolt obserwujemy bardzo uważnie przyzwyczajenia naszych użytkowniczek i użytkowników, by dostosowywać usługi do ich potrzeb - wyjaśnia Michał Dubisz, country manager Bolt Food w Polsce.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowa usługa Bolt Market będzie dawać możliwość zrobienia zakupów spożywczych online z dostawą w ciągu 15 minut. Będzie się opierała na własnych zasobach platformy - tzw. dark stores (punkty sprzedaży detalicznej lub centra dystrybucji, które obsługują wyłącznie zakupy online).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU