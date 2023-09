BNP Paribas CIB otwiera oddział w Krakowie. Rekrutacja trwa

Do B-INFINIT w Krakowie poszukiwane są przede wszystkim osoby mające co najmniej kilkuletnie doświadczenie (Fot. mat. pras.)

BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) uruchamia w Krakowie drugie centrum usług wspólnych, gdzie rozwijać będzie swój IT Hub i Międzynarodowe Centrum Operacji. Nowe biuro będzie potrzebować pracowników IT oraz operacji finansowych.

- Zdecydowaliśmy się na otwarcie oddziału naszego IT Hubu w Krakowie, ponieważ stolica Małopolski ma bardzo mocno rozwinięty rynek pracowników IT. Słynie z bogatej oferty edukacyjnej i jakości ośrodka akademickiego kształcącego specjalistów z obszaru technologii. Nie bez powodu wiele międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych czy banków decyduje się na lokowanie tutaj coraz bardziej wyspecjalizowanych procesów – mówi Dimitri Thomas, chief operating officer BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB).

Zadaniem IT Hubu B-INFINIT (skrót pochodzi od słów BNP Paribas–INternational, FINance, IT) jest wspieranie BNP Paribas CIB w obszarach takich jak: securities services (obsługa operacji na papierach wartościowych), global banking (bankowość korporacyjna) i IT production (utrzymanie i rozwój infrastruktury IT).