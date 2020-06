Blogerzy stworzyli projekt, który pomaga skutecznie szukać pracy

Blog Klaudii i Łukasza Jarych zajmuje się tematyką rekrutacji, rozwojem zawodowym i serwisem LinkedIn. Nic dziwnego, że kiedy zakłady zaczęły zwalniać swoich nierzadko długoletnich pracowników, osoby te właśnie do małżeństwa blogerów zwróciły się pomoc w jaki sposób i gdzie skutecznie szukać teraz zatrudnienia.

- Pytania były bardzo różne. Część osób chciała odświeżyć swoje CV, część osób szukała na naszym blogu artykułów na temat tego, jak skutecznie szukać pracy, jakich błędów nie popełniać. Od początku pandemii chcieliśmy z Klaudią bardzo zaangażować się w walkę ze skutkami koronawirusa. Stwierdziliśmy, że najlepszą pomocą, będzie nasza wiedza i kreatywność. I tak powstała koncepcja projektu „#PRACUJemy Razem” – wyjaśnia Łukasz Jarych, pomysłodawca akcji i współtwórca bloga dookołapracy.pl.

Sprawdź Zwolnili cię z pracy? Świetnie! Dostałeś szansę na zmianę życia.

Do współpracy postanowili namówić innych blogerów. Mieli obawy czy to się uda, ale udało się. Zaplanowali już na początku, że raz w tygodniu wszyscy blogerzy będą publikować na swoich blogach konkretny artykuł innego blogera.

Szybko na ich apel odpowiedziały trzy inne autorki blogów: Anna Łapińska z bloga subiektywnalista.pl, popularyzującego czytelnictwo i naukę języka angielskiego, Sylwia Waśniewska z bloga natematpracy.pl, dzieląca się wiedzą z zakresu zarządzania i udzielająca praktycznych wskazówek m.in. na temat przygotowań do zdalnej rozmowy z rekrutami, a także Ela Wolińska z bloga elawolinska.pl, zwracająca uwagę na najczęściej popełniane błędy przez kandydatów. Blogerzy opracowali listę tematów i artykuły, które są publikowane na wszystkich czterech blogach.

CZYTAJ DALEJ »

Zobacz też Bezrobocie znów urosło. Coraz więcej osób bez pracy.

- Artykuły, które przygotowaliśmy w ramach tego projektu są odpowiedzią na pytania, które najczęściej pojawiają się przy okazji rekrutacji. To, co jednak je wyróżni nasze publikacje od innych, to fakt, że wiedza, którą przekazujemy uwzględnia obecną sytuację i zmiany na rynku pracy – dodaje Łukasz Jarych.

Realizacja projektu potrwa przynajmniej do końca lipca. Podsumowanie akcji nastąpi w formie wspólnego webinarium blogerów.