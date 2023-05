Blisko 4,5 mln młodych Europejczyków nie pracuje

Według danych Eurostatu w 2022 roku w Unii Europejskiej bez pracy było 4,48 mln młodych osób w wieku od 15 do 29 lat (Fot. Shutterstock)

Według danych Eurostatu w 2022 roku w Unii Europejskiej bez pracy było 4,48 mln młodych osób w wieku od 15 do 29 lat, co stanowiło 6,3 proc. ogółu populacji w tym wieku. To najniższy wynik w historii badania, czyli od 2009 roku (wówczas odsetek bezrobotnych w tym przedziale wiekowym wynosił 9 proc.).

Sytuacja wśród krajów UE była bardzo zróżnicowana. Najlepszy wynik osiągnęły Czechy - tutaj udział młodych bezrobotnych w całej populacji wynosił 2 proc. ogółu; Niemcy i Bułgaria (po 3,3 proc.) oraz Węgry i Polska (po 3,5 proc.).

Z drugiej strony odsetek ten przekraczał 8 proc. w następujących krajach: Hiszpanii (11,2 proc.), Grecji (10,6 proc.), Szwecji (10,3 proc.) i na Cyprze (8,8 proc.).