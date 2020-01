Biuro może być kluczowe w rekrutacji

- Nowoczesne, dobrze wyposażone biuro w dogodnej dla pracownika lokalizacji to bez wątpienia jeden z kluczowych elementów wpływających na satysfakcję z wykonywanej pracy - mówi Joanna Wanatowicz, business director w Grafton Recruitment. Komentując nowe dane płynące z badania realizowanego we współpracy jej firmy oraz CBRE Wanatowicz podkreśla, że niezwykle istotna, jeśli nie najistotniejsza, jest ogólna kondycja rynku pracy, a dokładniej postrzeganie tej kondycji przez pracującą część społeczeństwa.

Ankietę internetową, której wyniki omawiamy, wypełniło 1316 osób, a przeprowadzono ją w listopadzie 2019. Odpowiedzi udzielali kandydaci, którzy w ostatnim półroczu aplikowali na oferty pracy Grafton Recruit.

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się z badania? Ankietowani w większości przyznali, że ich zdaniem znalezienie nowego miejsca zatrudnienia jest dziś łatwiejsze. Dlatego pytanie "czy rozważasz zmianę pracy w ciągu najbliższego półrocza" otrzymało najwięcej pozytywnych odpowiedzi. Co interesujące, najczęściej odpowiadali tak pracownicy, którzy mają od 11 do 20 lat doświadczenia zawodowego.

Droga do pracy

Ponad 43 proc. badanych podróżuje do pracy komunikacją miejską, pozostali albo samochodami (46 proc.), piechotą (7 proc.) lub innymi środkami lokomocji, takimi jak rower lub hulajnoga, ewentualnie skuter (4 proc.). 35 proc. respondentów ma do niej obecnie nie więcej niż 5 km. Między 6 a 10 kilometrów codziennie przemierza jedna czwarta przebadanych. Tylko 15 proc. jest gotowych dojeżdżać do pracy więcej niż 10 kilometrów.

W związku z tym, że prawie połowa respondentów porusza się komunikacją miejską, nie dziwi fakt, że bliskość przystanków komunikacji miejskiej uplasowała się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o znaczenie dla osób ankietowanych w kategorii dostępu do infrastruktury. Na kolejnych są: dostępność miejsc parkingowych w okolicy biura, bliskość do centrum miasta, bliskość do stacji PKP, bliskość do obwodnic oraz bliskość do uczelni i szkół.

Z kolei najważniejsze w otoczeniu budynku dla respondentów były tereny zielone oraz restauracje. W biurze natomiast oczekują m.in. dobrze wyposażonej kuchni oraz możliwości pracy w „cichym miejscu.”

Jaki jest w takim razie stosunek pracowników do pracy zdalnej?

Prawie 77 proc. pytanych uważa, że praca zdalna wpływa pozytywnie na efektywność wykonywania zadań, z czego 31 proc osób twierdzi, że najlepiej, gdyby mogli ją wykonywać w tym systemie dwa dni w tygodniu. Dodatkowo ponad 36 proc. uważa, że godziny pracy powinny być elastyczne.

Jak zauważa Jan Banasikowski, HR and location advisory w CBRE: - Rynek pracy w dużych miastach regionalnych charakteryzuje się dużą konkurencyjnością. Pracodawcy zabiegają o pracowników, oferując im szeroki wachlarz benefitów oraz wdrażając działania employer branding, których celem jest wyróżnienie organizacji jako atrakcyjne miejsce pracy.

Jednocześnie z badań przeprowadzonych przez Grafton Recruitment i CBRE wynika, że pracownicy mają świadomość obecnej koniunktury na rynku pracy, dzięki której mają swobodę wyboru miejsca pracy spośród licznych ofert jakie do nich trafiają. Jednym z kluczowych elementów oceny atrakcyjności pracodawców staje się lokalizacja i standard biura.

Według wyników badania aż 82 proc. respondentów, przeglądając ogłoszenia o pracę, zwraca uwagę na lokalizację biura, a ponad 66 proc. jest gotowych na zmianę pracy ze względu na warunki biurowe. 65 proc. z nich jest w stanie zaakceptować ofertę z niższym wynagrodzeniem, jeśli nowe miejsce pracy miałoby lepszą lokalizację.Informacja o oczekiwaniach pracowników to ważny sygnał dla pracodawców, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze lokalizacji biura i jego aranżacji w odpowiednim standardzie - tak, aby odpowiadał oczekiwaniom pracowników i stwarzał im warunki do przyjemnej i efektywnej pracy.

Z drugiej strony obserwacja ogłoszeń rekrutacyjnych w Polsce pokazuje, jak niewielu pracodawców jest świadomych swoich atutów lokalizacyjnych i potrafi odpowiednio przekazać informację o swoim środowisku pracy w prowadzonych działaniach rekrutacyjnych, np. informują co dogodnej lokalizacji oprowadzając kandydatów po biurze - przyszłym miejscu pracy.

