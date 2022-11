Biuro, handel, budownictwo. Tam najczęściej Polacy zaczynają zawodową karierę

Ranking „Pierwsza praca Polaka – TOP10” otwiera praca biurowa. 15 proc. Polaków zaczynało swoją zawodową przygodę m.in. jako sekretarka lub sekretarz, tworząc bazy danych. Okazuje się, że w ten sposób to kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni zaczynały swoją przygodę zawodową (23 proc. vs. 5 proc.).

Drugie miejsce zajęła praca w handlu. 14 proc. Polaków zaczynało pracę jako kasjer lub kasjerka, sprzedawca lub sprzedawczyni. Ta branża to również obsługa klienta czy pakowanie prezentów.

Od handlu najczęściej zaczynali młodzi Polacy w wieku 18 – 24 lata (15 proc.) oraz osoby z podstawowym wykształceniem (19 proc.). To również branża, która przyciąga więcej pań niż panów (19 proc. vs. 8 proc.).

TOP3: Budownictwo

Podium zamyka budownictwo. 8 proc. Polaków zaczynało jako pracownicy fizyczni lub pomocnicy na budowie. W tym sektorze rozpoczynali ścieżki zawodowe głównie mężczyźni (16 proc.) i ich przewaga jest bardzo duża w stosunku do kobiet (2 proc.).

Warto zauważyć, że co 5 osoba z podstawowym wykształceniem zaczyna właśnie w budownictwie (22 proc.).

TOP4: Rolnictwo

Kolejną branżą popularną wśród Polaków jest rolnictwo. Przygodę zawodową przy zbiorze plonów czy w gospodarstwie rolnym zaczynało 7 proc. Polaków. Tę pracę wybieramy najczęściej z uwagi na sezonowość i możliwość zatrudnienia podczas przerwy letniej w nauce.

TOP5: Gastronomia

Po branży rolniczej, niemal równie popularna okazała się gastronomia (6 proc.). Polacy często będąc na początku drogi zawodowej zaczynali od pracy jako kelner lub kelnerka, pomoc kuchenna, kucharz lub kucharka.

Te zawody kuszą bardziej kobiety niż mężczyzn (9 proc. vs. 4 proc.) oraz najmłodszych Polaków. W grupie wiekowej 18-24 lata tutaj rozpoczęło pracę 15 proc. osób, podczas gdy wśród starszych osób odsetki nie przekraczają 8 proc.

Polacy często będąc na początku drogi zawodowej zaczynali od pracy jako kelner lub kelnerka (Fot. Shutterstock)

TOP6: Transport, spedycja i logistyka

Na szóstym miejscu rankingu „Pierwsza praca Polaka” uplasowały się transport, spedycja i logistyka (5 proc.). Praca na stanowisku kuriera, listonosza, magazyniera, kierowcy czy taksówkarza jest bardziej atrakcyjna dla mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 9 proc. i 1 proc.).

TOP7: Edukacja

Siódma pozycja rankingu udowadnia, że pracę można połączyć z nauką. Udzielając korepetycji, czy prowadząc treningi zaczynało 4 proc. Polaków. Ten rodzaj zajęcia jest mocno skorelowany z wykształceniem. Tylko 1 proc. osób z podstawowym wykształceniem tak zaczynało swoją karierę zawodową, podczas gdy wśród osób, które posiadają dyplom uczelni wyższej, 9 proc.

TOP8: Ogrodnictwo

Kolejne miejsce w TOP10 pierwszych zawodów zajęło ogrodnictwo. 4 proc. Polaków zaczynało od koszenia trawników, sadzenia kwiatów czy strzyżenia żywopłotów. Te zajęcia są zdecydowanie bardziej interesujące dla mężczyzn niż kobiet (6 proc. vs. 2 proc.).

TOP9: Zawody wymagające wysokich kwalifikacji

Przedostatnie miejsce w rankingu zajmują usługi wymagające wysokich kwalifikacji (4 proc.). To dziedziny, które pochłaniają najwięcej czasu na naukę. Aby w nich zacząć pracować, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie oraz zdobyć stosowne kwalifikacje. To zawody prawnika, specjalisty IT, lekarza czy architekta. Tu ponownie częściej zaczynali panowie niż panie (6 proc. vs. 2 proc.).

TOP10: Reklama, promocja i marketing

Ranking „Pierwsza Praca Polaka” zamyka branża reklamy, promocji i marketingu. Jako hostessa, ulotkarz czy telemarketer zaczynało 3 proc. respondentów.

Bezrobocie wśród młodych

Warto przytoczyć dane dotyczące bezrobocia wśród młodych. Z danych GUS wynika, że nadal największe bezrobocie możemy zaobserwować wśród osób najmłodszych - w wieku 15-24 lata (10,2 proc.). To kilka razy więcej niż w pozostałych grupach.

Wśród osób w wieku 25-34 lata natężenie bezrobocia kształtowało się na poziomie 3,6 proc., 35-44 lata - 2,6 proc., 45-89 lat - 2,2 proc.

Z kolei wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl