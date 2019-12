Bitwa o talenty potrwa. Przed rekruterami niemałe wyzwania

- Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest dziś polem bitwy o talenty. Firmy prześcigają się pomysłami, jak przyciągnąć do siebie kandydatów, wprowadzają nowoczesne technologie zarówno do samego procesu rekrutacji, jak i w kampaniach EB. Trend ten z pewnością się utrzyma, jednak będziemy na pewno kłaść większy nacisk na bardziej transparentne informowanie o specyfice działalności, konkretnych rolach i kulturze organizacyjnej. Chcąc utrzymać pracownika, kluczowe jest jego dopasowanie już na etapie rekrutacji do firmy, jej wartości i misji.

Spodziewam się też zwiększenia działań w obszarze komunikacji wewnętrznej, lepszego wsłuchiwania się w potrzeby pracowników, dopasowywania do ich oczekiwań w kontekście rozwoju zawodowego, stylu komunikowania się, relacji w zespołach – uważa Piotr Dziwok, Prezes Shell Polska, prezes ABSL.