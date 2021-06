Bitpanda rekrutuje i inwestuje w HR

Bitpanda, europejska cyfrowa platforma inwestycyjna i pierwszy austriacki jednorożec, rekrutują w Krakowie. Do końca roku zespół działającego tam Centrum Innowacji i Technologii ma liczyć sto osób. Pomóc ma w tym zatrudnienie Anety Bochenek, doświadczonego eksperta HR, która będzie odpowiadała za rekrutacje.

Jeszcze w tym roku krakowski zespół ma liczyć 100 osób (fot. Facebook/Bitpanda)

Inwestycja w rozwój zespołu HR Bitpandy ma miejsce w momencie, kiedy w firmie pracuje ponad 500 pełnoetatowych pracowników. Oznacza to, że udało się im podwoić liczbę pracowników w ostatnich 18 miesięcy. Reprezentują oni ponad 40 narodowości i pracują w 12 lokalizacjach w Europie.

Do dalszego zwiększania się tej liczby ma się przyczynić m.in. rozwój krakowskiego centrum. Bitpanda planuje zatrudnienie tu do 300 inżynierów i programistów. Jeszcze w tym roku zespół ma liczyć 100 osób.

Obecnie zespół hubu technologicznego Bitpandy w Krakowie to kilkanaście osób. Programiści, inżynierowie i menedżerowie projektów pracują tu nad podstawową funkcjonalnością Bitpandy - Brokerem. Są odpowiedzialni za customer journey użytkownika od momentu wpłaty środków do momentu ich wypłaty. Krakowski zespół pracuje też nad integracją z PSP (payment service providers) na wszystkich lokalnych rynkach fintechu.

- Zależy nam na rekrutacji jak najlepszych osób – takich, które pomogą firmie realizować jej ambitną wizję rewolucji na rynku cyfrowych inwestycji i upowszechniania dostępu do rynków kapitałowych. W firmie, która rośnie w wykładniczym tempie, gdzie elastycznie, z domów i biur pracują przedstawiciele kilkudziesięciu narodowości, dbałość o spójną kulturę organizacyjną jest niezwykle ważne. Ten obszar to obok rekrutacji drugi priorytet naszego HR - komentuje Krzysztof Raś, VP Bitpandy ds. Innowacji i szef centrum technologii i innowacji w Krakowie.

Za owocną rekrutację do krakowskiego oddziału odpowiadać ma Aneta Bochenek, która do firmy dołączyła w czerwcu. Natomiast w obszarze HR pracuje od 8 lat. Posiada kwalifikacje CIPD. Ma doświadczenie w technical sourcingu i rekrutacji do złożonych i dużych zespołów. Miała okazję współuczestniczyć w tworzeniu hubów technicznych w Krakowie dla takich firm jak GE Healthcare, Gain Capital czy Oanda. Po godzinach jest HR Expertem dla społeczności Dare IT, organizacji, która zachęca i wspiera kobiety do rozpoczęcia i rozwoju kariery w branży tech.

Firma podała również, że globalnym szefem HR została Lindsay Ross.

- Lindsay ma ponad 10 lat zdobytego na całym świecie doświadczenia w tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych, dynamicznie rozwijających się firmach - od start-upów po przedsiębiorstwa warte wiele miliardów dolarów. Pracowała w potężnych firmach technologicznych MessageBird i Adyen, a także w firmie Tommy Hilfiger i jej spółce holdingowej PVH Corp., więc z bliska widziała jak się rozwijają. Ale wybraliśmy ją przede wszystkim dlatego, że w pierwszej kolejności stawia na ludzi, a także ponieważ udowodniła, że potrafi zbudować skuteczną, złożoną z rozmaitych osób i skupioną na celu grupę - tłumaczą na stronie swoją decyzję przedstawiciele firmy.

