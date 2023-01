Biedronka właśnie została największym pracodawcą w Polsce

Biedronka jest już największym pracodawcą w Polsce i nadal chce zwiększać zatrudnienie. Obecnie należąca do koncernu Jeronimo Martins sieć handlowa zatrudnia ponad 80 tys. osób.

Wśród pracowników Biedronki wzrósł udział pracowników z zagranicy - z 1,8 tys. do 2 tys. To zasługa głównie Ukraińców.

Czasy, kiedy największym pracodawcą w Polsce była Poczta Polska, już się skończyły. Właśnie przegonił ją popularny dyskont spożywczy należący do portugalskiego koncernu Jeronimo Martins. Biedronka zbudowała swoją pozycję poprzez rozbudowę sieci sklepów, których w 2023 roku jest już 3395 w 1300 polskich miastach i miejscowościach - można przeczytać w portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Z kolei Poczta Polska, wieloletni lider pod względem liczby pracowników, tnie etaty. Jeszcze w 2019 roku w grupie kapitałowej, na którą składa się również Bank Pocztowy, pracowało ponad 80 tys. osób. Rok później dla podmiotów związanych z Pocztą Polską pracowało już tylko niespełna 78,9 tys. osób. W 2021 r. grupa zatrudniała już "tylko" 69,1 tys. osób, a średniorocznie (w etatach) zatrudnienie wynosiło 71,9 tys. osób – piszą wiadomoscihandlowe.pl. W samej spółce Poczta Polska, jak wynika z opublikowanych sprawozdań, w 2020 r. było 74,8 tys. etatów, a rok później już tylko 67,5 tys.

Fuzje pozwoliły Orlenowi w szybkim tempie pojawić się na podium największych pracodawców w Polsce

Orlen po doprowadzeniu do fuzji z Lotosem i PGNiG zwiększył swój stan osobowy z 22,3 tys. osób w 2019 roku do ponad 65 tys. pracowników w 2022 roku. - Orlen nie zdołał zatem przegonić ani Poczty Polskiej, ani Biedronki. Być może uda mu się to w kolejnych latach, jeśli kontynuować będzie politykę wchłaniania innych kontrolowanych przez skarb państwa podmiotów – podkreślili autorzy artykułu z wiadomoscihandlowe.pl.

