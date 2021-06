Biedronka szuka pracowników na Facebooku

Biedronka założyła nowy profil na Facebooku, dzięki któremu będzie można dowiedzieć się, jak wygląda praca w sieci od kuchni, a także być na bieżąco z ofertami pracy.

Autor: jk

• 30 cze 2021 10:25





Biedronka zatrudnia ok. 70 tys. pracowników (Fot. Shutterstock)

Niedawno Biedronka, zatrudniająca ok. 70 tys. osób, ruszyła z kampanią "Biedronka to MY. Codziennie". W spotach pracownicy oraz ich bliscy opowiadają, jaką rolę w ich życiu pełni praca w Biedronce. Bohaterami akcji zostali pracownicy sklepów i centrów dystrybucyjnych.

Rekrutacja na Facebooku

Sieć poszła o krok dalej i założyła profil na Facebooku „Praca w Biedronce”. Zaprasza do obserwowania nowego profilu, dzięki któremu będzie można dowiedzieć się, jak wygląda praca od kuchni.

- Poznacie naszych pracowników oraz dowiecie się, jakie benefity oferujemy zatrudnionym u nas osobom. Będziecie też na bieżąco z ofertami pracy, które będą się tutaj pojawiać – pisze Biedronka.

- Poszukujemy pracowników w każdym wieku. Stawiamy na różnorodność – szukamy zarówno młodych, którzy mogą zdobyć cenne doświadczenie i jednocześnie studiować, jak i seniorów. Stawiamy na Twój rozwój i doceniamy zaangażowanie oraz codzienną pracę. Dlatego aż 90 proc. awansów w sklepach i magazynach to awanse wewnętrzne – czytamy na profilu Biedronki.

Zarobki w Biedronce

Od 1 stycznia 2021 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność (czyli brak nieplanowanych nieobecności). Najniższa pensja na tym stanowisku jest wyższa od pensji minimalnej o ponad 16 proc.

Pracownicy sklepów sieci Biedronka standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. I tak w przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2021 r. wyniesie od 3400 zł w mniejszych miejscowościach do 3850 zł brutto w największych miastach.

Pracownicy sieci Biedronka mogą otrzymać też miesięczną premię uznaniową, uwzględniającą wyniki sklepu i jakość obsługi, której wartość nie ulegnie zmianie.

Ile zarabiają pracownicy centrów dystrybucyjnych? O tym przeczytasz tutaj.

