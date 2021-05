Biedronka szuka nowych menedżerów. Będzie szkolić studentów

Biedronka rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji programu menedżerskiego Management Trainee, która wystartuje we wrześniu 2021 r. Po ponad 2 latach szkoleń i poznawania specyfiki pracy na różnych stanowiskach, studenci będą mieli szansę na objęcie stanowiska menedżerskiego w Jeronimo Martins.

Autor:jk

• 17 maj 2021 13:38





Uczestnicy programu Management Trainee spędzą pierwsze miesiące na wdrożeniu do organizacji, pracując w dedykowanych działach (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Uczestnicy programu Management Trainee spędzą pierwsze miesiące na wdrożeniu do organizacji, pracując w dedykowanych działach. W tym roku będą to: logistyka, łańcuch dostaw, marketing cyfrowy, sekcja projektów cyfrowych i e-commerce, dział zarządzania powierzchnią sprzedaży oraz dział IT. Projekty, w których uczestnicy programu wezmą udział, są jednymi z kluczowych dla organizacji.

Po dwóch latach od rozpoczęcia pracy w JMP uczestnicy programu, po pozytywnej ocenie efektów ich pracy, otrzymają awans na stanowisko młodszego menedżera. Zostaną zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, otrzymają wynagrodzenie powyżej średniej krajowej oraz atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Źródło: Biedronka

- Management Trainee to program menedżerski, który w Polsce odbywa się już od 1996 r. Wybrani kandydaci dołączają do grupy Jeronimo Martins – międzynarodowej firmy, którą tworzy ponad 100 tysięcy osób w Polsce, Portugalii i Kolumbii. W niej, pod okiem doświadczonych menedżerów, zdobywają kluczową wiedzę biznesową i praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. O skuteczności rozwoju menedżerów świadczy fakt, że zarówno dyrektor generalny sieci Biedronka, jak i wielu innych dyrektorów w naszej firmie są absolwentami programu menedżerskiego - mówi Marta Śliwińska, senior menedżer ds. budowania wizerunku pracodawcy w Jeronimo Martins Polska.

Większa szansa na awans

Tegoroczna oferta skierowana jest do studentów oraz absolwentów wybranych kierunków studiów (w zależności od działu, do którego prowadzona jest rekrutacja). W rekrutacji, obok wykształcenia i kompetencji, będzie brana pod uwagę bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Jak informuje sieć, statystycznie absolwenci programu MT awansują szybciej na stanowiska senior menedżerów i dyrektorów. Im wyższe stanowisko, tym częściej jest zajmowane przez absolwenta programu. Średnio absolwenci programu MT po 4 latach zostają menedżerami, a po 7 senior menedżerami.

Aż 17 proc. senior menedżerów zatrudnionych w Biedronce to absolwenci programu MT. Ukończyło go również 12 proc. menedżerów oraz 11 proc. dyrektorów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.