Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi, Netto. Sieci handlowe rekrutują na potęgę. Kogo szukają, ile płacą

Nie ma sieci handlowej, która w tym momencie nie poszukiwałaby pracowników. Wakaty do zapełnienia można liczyć nawet w dziesiątkach tysięcy. - Nieustannie prowadzimy rekrutacje na każdym szczeblu organizacji i dynamicznie powiększamy nasz zespół w związku z rozwojem firmy - przyznaje Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w sieci Biedronka. Jakie stawki oferują sieci handlowe? Kogo dokładnie poszukują?

Z analizy portalu OLX Praca wynika, że branża handlowa była jedną z tych, które w ostatnim czasie mocno zwiększyły zapotrzebowanie na pracowników. W 2021 roku, w porównaniu z 2020, o 30 proc. wzrosła liczba ogłoszeń kierowanych do kasjerów i pracowników sklepów.

Jednak sklepy potrzebują nowych pracowników nie tylko na tych stanowiskach. Do obsadzenia są również wakaty w magazynach czy biurach. W sumie na chętnych czekają tysiące miejsc pracy.

Firma Kaufland w 231 sklepach, 3 centrach dystrybucyjnych oraz wrocławskiej centrali zatrudnia blisko 14 tys. pracowników i systematycznie tworzy nowe miejsca pracy, na które potrzebuje nowych pracowników.

- Aktualnie oferujemy ok. 470 wakatów w istniejących oraz otwieranych w najbliższym czasie sklepach, a także ponad 30 wakatów w centrach dystrybucyjnych. Elementem wspierającym rekrutację jest program poleceń pracowniczych funkcjonujący w naszej firmie. Po podpisaniu umowy ze wskazanym kandydatem na czas nieokreślony, osoba polecająca otrzymuje 900 zł brutto - tłumaczy Małgorzata Foltyn, dyrektor pionu kadr i płac Kauflandu.

Jak dodaje, sieć stara się zapewnić zatrudnionym atrakcyjne warunki pracy. W tym celu co roku zleca niezależnej firmie badawczej analizę wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych na rynku.

- Naszym pracownikom regularnie przyznajemy podwyżki wynagrodzeń. Aktualne wynagrodzenie w sieci Kaufland na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi do 4100 zł brutto. Od 1 marca 2022 r. osoby pełniące tę funkcję otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 4500 zł brutto. Podwyżki wynagrodzenia obejmą też pracowników logistyki na wybranych stanowiskach, m.in. magazynierów, którzy mogą liczyć na pensję rzędu 4300 zł brutto. Dzięki premii wydajnościowej, jaką pracownicy działów produkcyjnych mogą otrzymać w każdym miesiącu, wynagrodzenie zdecydowanej większości z nich przekracza kwotę 5000 zł brutto - podaje kwoty Małgorzata Foltyn.

Zaznacza, że dodatkowym plusem pracy w Kauflandzie jest stabilność zatrudnienia, która w czasie pandemii istotnie zyskała na znaczeniu. Pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę – początkowo na okres 7 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony. Podobnie jak w innych sieciach, pracownicy otrzymują benefity pozapłacowe, m.in. prywatną opiekę medyczną, premię jubileuszową, karty przedpłacone z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz dostęp do platformy MyBenefit.

300 miejsc pracy w sklepach Netto. Do 4050 brutto dla sprzedawcy

Obecnie sieć Netto ma otwartych ponad 300 rekrutacji, z czego zdecydowana większość dotyczy stanowisk sklepowych.

Po ostatnich podwyżkach, które miały miejsce w styczniu 2022, pensja sprzedawcy wraz z premią frekwencyjną wynosi od 3410 do 4050 zł brutto na start. Wynagrodzenie pracownika sklepu rośnie wraz z jego stażem pracy, zwiększając się o dodatek stażowy po roku, a następnie po trzech i pięciu latach od zatrudnienia.

Na stanowiskach o szerszym zakresie odpowiedzialności wynagrodzenie jest odpowiednio wyższe. Zastępca kierownika sklepu zarabia między 4060 a 4650 zł brutto, z kolei wynagrodzenie kierownika sklepu mieści się w przedziale od 5712 do 6420 zł brutto. Są to kwoty wraz z premią, na start.

fot. materiały prasowe

- Oczywiście poziom wynagrodzenia może być indywidualnie dostosowany podczas procesu rekrutacji. Warto podkreślić, że pracownicy na kierowniczych stanowiskach objęci są również systemem corocznych podwyżek związanych z oceną roczną - dodają przedstawiciele sklepu.

Zapewniają też, że chętnych do pracy im nie brakuje, choć oczywiście pozyskanie dobrych pracowników w regionach o niskim bezrobociu wymaga więcej czasu.

Firma oferuje również pakiet benefitów. To m.in. stała, 5 proc. zniżka na zakupy w sklepach Netto – bez ograniczeń. Świadczenia świąteczne czy dofinansowanie do ubezpieczenia prywatnego, ubezpieczenia zdrowotnego i karty sportowej. Nagrody jubileuszowe wypłacane już po 5 latach pracy, przy czym po 35 latach wynosi ona do 10 tys. zł. Sieć oferuje również programy nagradzające zaangażowanie pracowników, m.in. „Poleć znajomego” czy „Bank Pomysłów Netto”.

Nieustanna rekrutacja w Biedronce. Podwyżki od początku roku

Portugalska sieć obecna jest w Polsce od 1995 roku. Obecnie Biedronka zatrudnia ponad 70 tys. pracowników, a jej potrzeby cały czas rosną.

- Zatrudnienie w sieci wzrasta regularnie. Nieustannie prowadzimy rekrutacje na każdym szczeblu organizacji i dynamicznie powiększamy nasz zespół w związku z rozwojem firmy - przyznaje Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w sieci Biedronka.

Firma od 1 stycznia 2022 roku podwyższyła miesięczne wynagrodzenia pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych. Najbardziej zwiększą się płace na stanowisku sprzedawca-kasjer, który na starcie zarobi nie mniej niż 3460 zł do 3800 zł, a jeśli ma staż powyżej 3 lat – od 3600 zł do 4050 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5100 zł.

Podwyżki dostaną także pracownicy centrów dystrybucyjnych. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 3800-4100 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4650-4950 zł. W skali roku sieć przeznaczy na podwyżki ponad 142 mln zł.

fot. materiały prasowe

Co więcej, pracownicy na tych stanowiskach otrzymują również premie uznaniowe, powiązane z wynikami.

- W związku z dobrymi wynikami firmy w ubiegłym roku przyspieszyliśmy proces przeglądu wynagrodzeń i podwyższyliśmy pensje również pracownikom centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych. Proces ten odbywał się standardowo co roku w kwietniu, ale w tym roku został przyspieszony i podwyżki zostały wypłacone prawie 3000 tysiącom pracowników wraz ze styczniowymi wynagrodzeniami. Na ten cel w skali roku przeznaczyliśmy ponad 20 milionów złotych - wylicza dalej Tomasz Dejtrowski.

Dodatkowo Biedronka w ubiegłym roku wydała ponad 100 mln zł na dofinansowanie świątecznych zakupów swoich pracowników oraz ufundowała ponad 150 tys. paczek dla pracowników sieci oraz ich dzieci. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niemenedżerskich i część współpracowników sieci otrzymało rabaty w wysokości do 1000 złotych do wykorzystania podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka. Pracownicy dostali również dodatkowe zasilenia finansowe w postaci specjalnych e-kodów, które zastąpiły wykorzystywane wcześniej karty przedpłacone. Poza tym jest też standardowy pakiet benefitów w postaci m.in. opieki zdrowotnej.

Aldi szuka ludzi do pracy w sklepach. Ponad 4 tys. zł pensji na start dla sprzedawcy

Spore rekrutacje w 2022 roku planuje również Aldi. Sieć w najbliższych miesiącach otworzy około 60 sklepów oraz nowe centrum dystrybucji. W związku z tym stworzy ponad 800 nowych miejsc pracy (w samym centrum dystrybucji około 200). Na ich utworzenie sieć przeznaczy w tym roku około 30 milionów złotych. Obecnie sieć w Polsce prowadzi 203 sklepy i zatrudnia blisko 3600 pracowników.

- Sytuacja rynkowa jest dynamiczna i szczególnie wymagająca dla pracodawców. Znalezienie odpowiednich pracowników dla wielu sieci handlowych wciąż jest sporym wyzwaniem, a to oni stanowią fundament naszego biznesu. Dlatego nieustająco podnosimy swoją konkurencyjność rynkową, zwiększając wysokość zarobków i atrakcyjność pakietu świadczeń - mówi Anna Goleniowska, dyrektor obszaru zasobów ludzkich Aldi Polska.

fot. materiały prasowe

Jak więc prezentują się zarobki? Zaczynający pracę sprzedawcy zarobią w tym roku od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie. Zarobki osób na stanowisku sprzedawca, posiadających minimum trzyletnie doświadczenie, kształtują się w przedziale 3810-4410 zł brutto.

Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć co miesiąc na kwotę 3810 zł. Najwięcej, bo od 5615 do 6415 zł, zarobi co miesiąc początkujący kierownik sklepu (wszystkie stawki są kwotami brutto i wliczona została do nich wartość karty przedpłaconej).

Poza likwidacją okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników, sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie czy możliwość korzystania z pakietów Medicover Sport. Sieć zaznacza, że każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje.

Lidl szuka ludzi do sklepów, magazynów i centrali

Mocne parcie na pracowników ma również Lidl. Sieć rozpoczęła niedawno kampanię rekrutacyjną do swojego nowego Centrum Dystrybucji w Dobroszycach (powiat oleśnicki), w którym trzeba skompletować 300-osobową załogę. Rekrutacja odbywa się pod hasłem „Widzimy Cię w tej roli”. Potrwa przez cały luty.

Lidl poszukuje pracowników m.in. na stanowisko komisjonera, do którego zadań należy przygotowywanie i realizacja zamówień sklepowych, rozmieszczanie oraz transport towarów w magazynie, a także udział w inwentaryzacjach. Firma prowadzi także rekrutację pracowników do pracy w obszarze recyklingu i sortowania surowców, którzy będą odpowiadać za sortowanie surowców wtórnych, weryfikację dokumentów przewozowych, dbanie o porządek na terenie magazynu oraz zapewnienie odpowiedniej ilości palet.

Jednak plany ma dużo większe. Zespół Lidla liczy obecnie 25 tys. osób. Firma zapowiada, że planuje stworzyć ok. 1500 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska. Przeznaczy na ten cel blisko 100 mln zł.

fot. materiały prasowe

Co oferuje? Od marca 2022 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku pracy. Już po roku pensja wzrośnie do poziomu od 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów na starcie zarobią od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń aż 125 mln zł.

- Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk wydamy łącznie ponad 225 000 000 zł. Nie mam wątpliwości, że jest to nasza najlepsza możliwa inwestycja – ta w ludzi - komentuje Marta Florczak, członek zarządu Lidl Polska.

Sieć, podobnie jak konkurencja, oferuje swojej załodze pakiet benefitów pozapłacowych. To m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.