Biedronka buduje kolejne centrum i rekrutuje. Ile można zarobić?

Sieć Biedronka buduje kolejny, 17. już magazyn w Polsce. Najnowsze centrum dystrybucyjne powstaje w Stawigudzie (powiat olsztyński). Jak zapowiada sieć, wkrótce rozpocznie się rekrutacja kilkuset osób.

• 9 lut 2022 13:18





Powstające centrum dystrybucyjne Biedronki będzie 17. w Polsce (fot. Shutterstock)

Zgodnie z zapowiedziami magazyn w Stawigudzie będzie istotnym elementem sieci logistycznej Biedronki, ale przede wszystkim wesprze rynek pracy w regionie. Z danych GUS wynika, że bezrobocie w podregionie olsztyńskim wynosi 7,5 proc. Zatrudnienie znajdzie tu około 500 osób (w ten sposób Biedronka stanie się jednym z największych pracodawców na tym obszarze).

10 lutego rusza rekrutacja na stanowiska kadry kierowniczej, a na początku marca rozpocznie się proces zatrudniania na stanowiska operacyjne: magazynierów, inspektorów ds. administracyjno–magazynowych, specjalistów oraz kontrolerów jakości.

- Płynne i szybkie działanie centrów dystrybucyjnych to istotny element funkcjonowania sieci Biedronka, która z roku na rok działa coraz efektywniej. Dzięki skutecznemu systemowi logistycznemu klienci mają stały dostęp do świeżych produktów. Nowy magazyn w Stawigudzie przyczyni się nie tylko do rozwoju sieci, ale przede wszystkim pozwoli nam na bycie dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności, która będzie mogła liczyć na stabilne warunki pracy w największej sieci handlowej w Polsce - wyjaśnia Wojciech Józefowski, dyrektor logistyki w sieci Biedronka.

Jak podkreślają przedstawiciele sieci, powstanie nowego centrum wygeneruje również nowe miejsca pracy dla osób zatrudnionych u podwykonawców sieci, m.in. firm sprzątających, recyklingowych, cateringowych, serwisujących, sortujących palety, firm ochroniarskich i logistycznych.

Ile zarobi magazynier?

Magazynier z najmniejszym stażem liczyć może na nie mniej niż 3950 zł brutto wynagrodzenia. Pracownicy ze stażem 3 lata mają zagwarantowane zarobki wynoszące minimum 4400 zł brutto.

Inspektor ds. administracyjno-magazynowych rozpoczynający karierę otrzyma 4500 zł brutto, natomiast osoba doświadczona może liczyć na 4800 zł brutto.

Jak informuje sieć, pracownicy oprócz pensji zasadniczej mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów: magazynier może otrzymać łączne wynagrodzenie do 5810 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych do kwoty 6150 zł brutto.

