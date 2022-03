Białowieski Park Narodowy rekrutuje. Praca na łonie natury czeka

Jeśli rozważacie rzucenie pracy w korporacji i przeprowadzkę na wieś, by by bliżej natury, właśnie pojawiła się oferta pracy gwarantująca przebywanie na łonie natury przez cały czas. Białowieski Park Narodowy poszukuje pracownika na stanowisko hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów.

Rekrutacja trwa do 31 marca, jednak nie każdy może myśleć o pracy w tym miejscu (fot. Facebook/ Białowieski Park Narodowy/Kamil Karwacki)

- Jeśli Wy, albo ktoś z Waszych znajomych jest zainteresowany pracą ze zwierzętami, w najczystszym regionie Polski oraz w najstarszym parku narodowym Polski - składajcie aplikacje! - zachęca na swoim profilu na Facebooku Białowieski Park Krajobrazowy.

Rekrutacja trwa do 31 marca, jednak nie każdy może myśleć o pracy w tym miejscu. Na liście wymagań niezbędnych, jakie powinien posiada kandydat park wymienia m.in. wiedzę na temat potrzeb i zachowania zwierząt gatunków nieudomowionych (ssaki kopytne i drapieżne), odpowiednie warunki fizyczne - bowiem praca ze zwierzętami nie jest łatwa, uprawnienia i umiejętność obsługi pilarki łańcuchowej.

Dodatkowym plusem będą umiejętność i uprawnienia do obsługi ciągnika oraz podstawowa wiedza z zakresu mechaniki pojazdów, po to by samemu móc na bieżąco naprawiać sprzęt na co dzień wykorzystywany w pracy.

Do zadań hodowcy należeć będzie m.in. opieka nad zwierzętami w rezerwatach OHŻ i żubrami z wolnej populacji w Puszczy Białowieskiej, prowadzenie obserwacji zachowania i kondycji fizycznej zwierząt. Ponadto będą to: karmienie zwierząt, utrzymanie czystości i porządku w miejscach dokarmiania zwierząt oraz w pomieszczeniach służbowych, pomoc w skupie, dowozie i magazynowaniu pasz, wykonywanie przemiału pasz, wykonywanie drobnych remontów i napraw infrastruktury OHŻ, pomoc przy zabiegach związanych z korekcją kopyt i leczeniem zwierząt, udział w odłowach zwierząt ale też obsługa grup turystycznych i gości parku.

Park na wstępie oferuje umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Chodzi o system pracy równoważny do 12 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

