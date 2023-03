Białe kołnierzyki chcą zawodowych zmian

Ponad połowa białych kołnierzyków chce zmienić pracę w ciągu najbliższego roku i aktywnie szuka nowego pracodawcy. 9 na 10 wyraża otwartość na zmianę - wynika z badania przeprowadzonego przez Wise Rabbit dla grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs.

- Wbrew doniesieniom medialnym o studzeniu gospodarek obserwujemy duży ruch na rynku pracy i rekordowe zainteresowanie ogłoszeniami na Just Join IT i Rocket Jobs. W 2022 r. oba portale odwiedziło łącznie 10 mln użytkowników. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są motywacje Polaków do szukania nowej pracy i czy czas inflacji oraz wyzwań gospodarczych to dobry moment na zmiany. Jak się okazuje, tak - aż 57 proc. badanych aktywnie i regularnie przegląda oferty na portalach pracy. To badanie to także sygnał dla pracodawców, że w najbliższym roku warto pozostawać otwartym na talenty i wykorzystać ruch na rynku – twierdzi CEO Just Join IT Piotr Nowosielski.

Polski rynek pracy w 2023 r. wciąż wykazuje dużą odporność na zawirowania gospodarcze. Potwierdza to m.in. duża liczba ofert pracy, relatywnie niska stopa bezrobocia oraz wyniki badania przeprowadzonego dla grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs przez agencję badawczą Wise Rabbit. Jak się okazuje, 61 proc. pracowników biurowych planuje obecnie zmianę pracy. Jednocześnie blisko 70 proc. nie obawia się utraty swojego aktualnego stanowiska w najbliższym półroczu.

89 proc. Polaków pracujących w segmencie white collar jest otwartych na zmianę pracy, 61 proc. już ją planuje. Połowa spośród wszystkich planujących ten ruch już aktywnie szuka dla siebie nowego miejsca zatrudnienia. Co drugi pracownik chce znaleźć nowego pracodawcę jeszcze w tym roku. 58 proc. badanych wskazuje, że ich znajomi rownież planują zmianę pracy.

W badaniu Just Join IT i Rocket Jobs sprawdzono także, ile osób jest otwartych na przebranżowienie. Jak się okazuje, skłonność do przekwalifikowania wykazuje niemal 1/3 badanych pracowników sektora white collar. Aż 63 proc. osób, które planują reskilling, reprezentuje grupę badanych w wieku 28-45 lat. Co ciekawe, do podjęcia tej decyzji bardziej skłonne są kobiety (64 proc.) niż mężczyźni (36 proc.).

89 proc. Polaków pracujących w segmencie white collar jest otwartych na zmianę (fot. Shutterstock)

Główne motywacje badanych do zmiany pracy to lepsze zarobki (58 proc.), możliwość rozwoju (30 proc.) oraz elastyczny czas pracy (27 proc.). 26 proc. oczekuje spokojnej pracy bez obciążenia psychicznego, co wskazuje na wagę trendu work-life balance. Ankietowani wskazują także, że szukają zajęcia związanego z ich pasją (22 proc.). Ponadto 11 proc. badanych chce zmienić pracę dla lepszego stanowiska.

Chęć zmian widać na serwisach z ogłoszeniami o pracę

Z badania wynika, że 57 proc. badanych przegląda aktywnie i regularnie oferty na portalach pracy, 46 proc. dopracowuje CV, 23 proc. buduje sieć kontaktów. 31 proc. polega na poleceniach od znajomych i rodziny. 34 proc. badanych doszkala się i robi kursy, drugie tyle uczy się języków obcych.

Zainteresowanie Polaków zmianą pracy lub przebranżowieniem przekłada się na wzrost odwiedzin w serwisach z ogłoszeniami o pracę oraz znaczny przyrost aplikacji. Z danych Rocket Jobs i Just Join IT wynika, że zainteresowanie ofertami pracy w styczniu i lutym 2023 r. było znacznie większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba aplikacji na obu portalach wzrosła ponad dwukrotnie.

- W styczniu i lutym 2023 r. portal RocketJobs.pl odwiedziło blisko 60 proc. unikalnych użytkowników więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei Just Join IT w pierwszych dwóch miesiącach tego roku zanotował wzrost odwiedzających o ponad 30 proc. Zwiększony ruch na portalach bezpośrednio przełożył się na wzrost liczby aplikacji. W przypadku Rocketjobs.pl kandydaci złożyli o 113 proc. więcej CV r/r, na Just Join IT aż o 133 proc. więcej r/r - wyjaśnia Michał Szum, head of customer care w Just Join IT

W badaniu przeprowadzonym na przełomie lutego i marca 2023 r. przez Wise Rabbit na zlecenie grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs wzięło udział 501 osób w wieku 19-45 lat. Ankietowani reprezentowali branżę IT, finansową, handlową, inżynieryjną, HR, marketingową i kreatywną.

